Receta de chorizos caseros, rápida y fácil

La preparación de chorizos caseros representa una de las técnicas culinarias más arraigadas en la cocina argentina y responde tanto a motivos de tradición como a la búsqueda de sabores auténticos. Aunque en la actualidad es habitual encontrar estos embutidos en comercios y supermercados, la elaboración doméstica continúa vigente por la posibilidad de ajustar la receta a gusto personal y garantizar la calidad de los ingredientes.
El proceso no solo permite personalizar la proporción de grasa y carne, sino también experimentar con distintas combinaciones de especias, niveles de picante y tipos de vino, factores que inciden directamente en el perfil final del producto.
Receta de chorizos caseros
Los chorizos caseros son embutidos frescos obtenidos a partir de carne de cerdo picada, mezclada con especias, sal, ajo y vino, y embutida en tripa natural. Para su preparación, se recomienda utilizar cortes magros y, en menor proporción, grasa de cerdo, lo que asegura una textura jugosa y un sabor equilibrado.
La mezcla se condimenta con ingredientes habituales como pimentón, orégano, nuez moscada, pimienta y ají molido, aunque la receta admite variaciones según las preferencias regionales o familiares. El ajo fresco y el vino blanco o tinto aportan aroma y humedad, potenciando el perfil aromático del embutido.
El proceso de elaboración no requiere equipamiento industrial ni técnicas complejas. Basta con picar la carne y la grasa, incorporar los condimentos, mezclar hasta obtener una preparación homogénea y embutir en tripas naturales previamente hidratadas. Este método manual permite supervisar cada etapa y ajustar la receta en función del resultado deseado.
Los chorizos caseros pueden cocinarse a la parrilla, al horno o a la plancha, y son un componente esencial del clásico choripán argentino o como parte de un asado tradicional.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 1 hora
- Preparación: 40 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 1 kg de carne de cerdo (paleta o bondiola)
- 250 g de panceta fresca
- 2 dientes de ajo
- 1 cucharada de pimentón dulce
- 1 cucharadita de ají molido
- 2 cucharaditas de sal fina
- 1 cucharadita de pimienta negra molida
- 1/2 vaso (60 cc) de vino blanco seco
- Tripa natural de cerdo (aprox. 2 metros)
- 1 pizca de nuez moscada (opcional)
- Agua, cantidad necesaria
Cómo hacer chorizos caseros, paso a paso
- Picar la carne y la panceta en cubos pequeños, o pedir en la carnicería pasar todo por la máquina de picar.
- Mezclar en un bol grande la carne, la panceta, el ajo picado, el pimentón, el ají molido, la sal, la pimienta y la nuez moscada.
- Agregar el vino blanco y mezclar bien durante 5 minutos para integrar sabores. Lograr que la mezcla quede húmeda y ligada, no seca.
- Lavar la tripa en agua fría y dejar en remojo 10 minutos con un poco de vino blanco o jugo de limón para quitar olores.
- Cargar la mezcla en una manga pastelera grande o embudo especial para embutidos. Rellenar la tripa con cuidado, evitando burbujas de aire. No apretar demasiado.
- Atar los chorizos cada 12 cm, girando la tripa o usando hilo de algodón.
- Pinchar suavemente las burbujas de aire con un palillo.
- Dejar reposar los chorizos 30 minutos en la heladera antes de cocinar.
- Cocinar a la parrilla, plancha o hervir durante 20 minutos. Asegurarse de que estén bien cocidos, sin que se revienten.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 10 chorizos (de 100 a 120 g cada uno), ideal para 5 personas adultas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 320 kcal
- Grasas: 26 gr
- Carbohidratos: 2 gr
- Proteínas: 18 gr
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En la heladera, los chorizos crudos duran hasta 3 días, bien tapados. Freezados, hasta 3 meses. Cocidos, conservar en heladera hasta 2 días.