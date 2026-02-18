Tendencias

Receta de chorizos caseros, rápida y fácil

Una propuesta irresistible para quienes disfrutan de la gastronomía artesanal y quieren descubrir cómo hacerlos con ingredientes frescos

Guardar
La receta de chorizos caseros
La receta de chorizos caseros destaca por su sencillez y permite personalizar sabores y especias (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preparación de chorizos caseros representa una de las técnicas culinarias más arraigadas en la cocina argentina y responde tanto a motivos de tradición como a la búsqueda de sabores auténticos. Aunque en la actualidad es habitual encontrar estos embutidos en comercios y supermercados, la elaboración doméstica continúa vigente por la posibilidad de ajustar la receta a gusto personal y garantizar la calidad de los ingredientes.

El proceso no solo permite personalizar la proporción de grasa y carne, sino también experimentar con distintas combinaciones de especias, niveles de picante y tipos de vino, factores que inciden directamente en el perfil final del producto.

Receta de chorizos caseros

Los chorizos caseros son embutidos frescos obtenidos a partir de carne de cerdo picada, mezclada con especias, sal, ajo y vino, y embutida en tripa natural. Para su preparación, se recomienda utilizar cortes magros y, en menor proporción, grasa de cerdo, lo que asegura una textura jugosa y un sabor equilibrado.

La mezcla se condimenta con ingredientes habituales como pimentón, orégano, nuez moscada, pimienta y ají molido, aunque la receta admite variaciones según las preferencias regionales o familiares. El ajo fresco y el vino blanco o tinto aportan aroma y humedad, potenciando el perfil aromático del embutido.

El proceso de elaboración no requiere equipamiento industrial ni técnicas complejas. Basta con picar la carne y la grasa, incorporar los condimentos, mezclar hasta obtener una preparación homogénea y embutir en tripas naturales previamente hidratadas. Este método manual permite supervisar cada etapa y ajustar la receta en función del resultado deseado.

Los chorizos caseros pueden cocinarse a la parrilla, al horno o a la plancha, y son un componente esencial del clásico choripán argentino o como parte de un asado tradicional.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 1 hora
  • Preparación: 40 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  • 1 kg de carne de cerdo (paleta o bondiola)
  • 250 g de panceta fresca
  • 2 dientes de ajo
  • 1 cucharada de pimentón dulce
  • 1 cucharadita de ají molido
  • 2 cucharaditas de sal fina
  • 1 cucharadita de pimienta negra molida
  • 1/2 vaso (60 cc) de vino blanco seco
  • Tripa natural de cerdo (aprox. 2 metros)
  • 1 pizca de nuez moscada (opcional)
  • Agua, cantidad necesaria
El chorizo casero se elabora
El chorizo casero se elabora con carne de cerdo picada, panceta fresca, especias tradicionales y vino blanco para lograr un embutido sabroso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer chorizos caseros, paso a paso

  1. Picar la carne y la panceta en cubos pequeños, o pedir en la carnicería pasar todo por la máquina de picar.
  2. Mezclar en un bol grande la carne, la panceta, el ajo picado, el pimentón, el ají molido, la sal, la pimienta y la nuez moscada.
  3. Agregar el vino blanco y mezclar bien durante 5 minutos para integrar sabores. Lograr que la mezcla quede húmeda y ligada, no seca.
  4. Lavar la tripa en agua fría y dejar en remojo 10 minutos con un poco de vino blanco o jugo de limón para quitar olores.
  5. Cargar la mezcla en una manga pastelera grande o embudo especial para embutidos. Rellenar la tripa con cuidado, evitando burbujas de aire. No apretar demasiado.
  6. Atar los chorizos cada 12 cm, girando la tripa o usando hilo de algodón.
  7. Pinchar suavemente las burbujas de aire con un palillo.
  8. Dejar reposar los chorizos 30 minutos en la heladera antes de cocinar.
  9. Cocinar a la parrilla, plancha o hervir durante 20 minutos. Asegurarse de que estén bien cocidos, sin que se revienten.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 10 chorizos (de 100 a 120 g cada uno), ideal para 5 personas adultas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 320 kcal
  • Grasas: 26 gr
  • Carbohidratos: 2 gr
  • Proteínas: 18 gr

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la heladera, los chorizos crudos duran hasta 3 días, bien tapados. Freezados, hasta 3 meses. Cocidos, conservar en heladera hasta 2 días.

Temas Relacionados

Receta de cocinaRecetas saladasÚltimas noticiasNewsroom BUE

Últimas Noticias

Las 8 mejores tartas saladas del mundo: sabores tradicionales y recetas imprescindibles

Desde rincones de Georgia hasta mesas familiares en Sudamérica, cada una de las recetas refleja la identidad de su lugar de origen y despierta curiosidad en quienes buscan nuevas experiencias culinarias

Las 8 mejores tartas saladas

¿Puede la dieta cetogénica atenuar los síntomas de la esquizofrenia? Lo que dice la evidencia científica

Los posibles efectos de la dieta cetogénica en trastornos psiquiátricos como la esquizofrenia han generado debate entre investigadores y profesionales de la salud, quienes analizan los límites y alcances de la evidencia disponible en nutrición y medicina mental

¿Puede la dieta cetogénica atenuar

John Travolta cumple 72 años: los secretos detrás de su vitalidad y su disciplina de alimentación

El actor estadounidense combina entrenamiento físico, técnicas de respiración y control de su dieta para mantenerse en forma y potenciar su salud mental

John Travolta cumple 72 años:

¿Existe el amor a primera vista? La magia del “flechazo” bajo la lupa de la neurociencia y la psicología

Lejos de las concepciones románticas, la atracción inmediata involucra reacciones cerebrales y corporales únicas. Por qué la experiencia compartida revela el verdadero destino de cada vínculo

¿Existe el amor a primera

Por qué la nueva guía alimentaria de Estados Unidos genera debate entre médicos y científicos del mundo

Diversos expertos internacionales han expresado reservas sobre las pautas dietarias 2025-2030. Ahora, dos grupos de experto publicaron sendos análisis en The Lancet que fueron destacados por el prestigioso cardiólogo Eric Topol

Por qué la nueva guía
DEPORTES
Primer día de los últimos

Primer día de los últimos test de pretemporada de la F1: Colapinto salió a pista en el segundo turno

La crisis de lesionados en Boca Juniors sumó un nuevo capítulo: operarán a Milton Giménez y estará 2 meses afuera

Dura sanción a Matías Almeyda tras su escándalo en la Liga de España: se perderá la mitad del torneo

La particular foto de Alejandro Garnacho en su álbum de vacaciones en Egipto que disparó los rumores: ¿confirmó su nuevo romance?

El histórico vínculo de Fate como sponsor de Boca Juniors y River Plate que marcó una era en el fútbol argentino

TELESHOW
La divertida tarde de juegos

La divertida tarde de juegos de Pampita y sus hijos: sol, piscina y torta casera

El tenso cruce entre Damián Betular y Cachete Sierra en la gala de Masterchef Celebrity: “¡No soy tu amigo!"

Las imágenes inéditas del detrás de escena de Alejandra “Locomotora” Oliveras en En el barro

Flor Vigna se sinceró: “Hoy veo muchos patrones que ya no quiero repetir”

El gesto de Luck Ra que sorprendió a una emprendedora: “No le creí que era él y me mandó una prueba”

INFOBAE AMÉRICA

Aceitunas, ópera y neutralidad de

Aceitunas, ópera y neutralidad de emisiones: cómo un mural en Grecia fue nombrado el mejor del mundo

El pleno del congreso ecuatoriano inicia el juicio político contra el presidente de la judicatura

Detectan giros millonarios de hijas de dueños de Conexión Ganadera: tenían un “rol activo” en la megaestafa

Un delfín varado murió tras ser manipulado por ciudadanos en una playa de Ecuador

Conapina atendió más de 15,000 llamadas en 2025 y refuerza atención a la niñez salvadoreña