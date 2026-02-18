Receta de chorizos caseros, rápida y fácil

La receta de chorizos caseros destaca por su sencillez y permite personalizar sabores y especias (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preparación de chorizos caseros representa una de las técnicas culinarias más arraigadas en la cocina argentina y responde tanto a motivos de tradición como a la búsqueda de sabores auténticos. Aunque en la actualidad es habitual encontrar estos embutidos en comercios y supermercados, la elaboración doméstica continúa vigente por la posibilidad de ajustar la receta a gusto personal y garantizar la calidad de los ingredientes.

El proceso no solo permite personalizar la proporción de grasa y carne, sino también experimentar con distintas combinaciones de especias, niveles de picante y tipos de vino, factores que inciden directamente en el perfil final del producto.

Receta de chorizos caseros

Los chorizos caseros son embutidos frescos obtenidos a partir de carne de cerdo picada, mezclada con especias, sal, ajo y vino, y embutida en tripa natural. Para su preparación, se recomienda utilizar cortes magros y, en menor proporción, grasa de cerdo, lo que asegura una textura jugosa y un sabor equilibrado.

La mezcla se condimenta con ingredientes habituales como pimentón, orégano, nuez moscada, pimienta y ají molido, aunque la receta admite variaciones según las preferencias regionales o familiares. El ajo fresco y el vino blanco o tinto aportan aroma y humedad, potenciando el perfil aromático del embutido.

El proceso de elaboración no requiere equipamiento industrial ni técnicas complejas. Basta con picar la carne y la grasa, incorporar los condimentos, mezclar hasta obtener una preparación homogénea y embutir en tripas naturales previamente hidratadas. Este método manual permite supervisar cada etapa y ajustar la receta en función del resultado deseado.

Los chorizos caseros pueden cocinarse a la parrilla, al horno o a la plancha, y son un componente esencial del clásico choripán argentino o como parte de un asado tradicional.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora

Preparación: 40 minutos

Cocción: 20 minutos

Ingredientes

1 kg de carne de cerdo (paleta o bondiola)

250 g de panceta fresca

2 dientes de ajo

1 cucharada de pimentón dulce

1 cucharadita de ají molido

2 cucharaditas de sal fina

1 cucharadita de pimienta negra molida

1/2 vaso (60 cc) de vino blanco seco

Tripa natural de cerdo (aprox. 2 metros)

1 pizca de nuez moscada (opcional)

Agua, cantidad necesaria

El chorizo casero se elabora con carne de cerdo picada, panceta fresca, especias tradicionales y vino blanco para lograr un embutido sabroso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer chorizos caseros, paso a paso

Picar la carne y la panceta en cubos pequeños, o pedir en la carnicería pasar todo por la máquina de picar. Mezclar en un bol grande la carne, la panceta, el ajo picado, el pimentón, el ají molido, la sal, la pimienta y la nuez moscada. Agregar el vino blanco y mezclar bien durante 5 minutos para integrar sabores. Lograr que la mezcla quede húmeda y ligada, no seca. Lavar la tripa en agua fría y dejar en remojo 10 minutos con un poco de vino blanco o jugo de limón para quitar olores. Cargar la mezcla en una manga pastelera grande o embudo especial para embutidos. Rellenar la tripa con cuidado, evitando burbujas de aire. No apretar demasiado. Atar los chorizos cada 12 cm, girando la tripa o usando hilo de algodón. Pinchar suavemente las burbujas de aire con un palillo. Dejar reposar los chorizos 30 minutos en la heladera antes de cocinar. Cocinar a la parrilla, plancha o hervir durante 20 minutos. Asegurarse de que estén bien cocidos, sin que se revienten.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 10 chorizos (de 100 a 120 g cada uno), ideal para 5 personas adultas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 320 kcal

Grasas: 26 gr

Carbohidratos: 2 gr

Proteínas: 18 gr

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la heladera, los chorizos crudos duran hasta 3 días, bien tapados. Freezados, hasta 3 meses. Cocidos, conservar en heladera hasta 2 días.