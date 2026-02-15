Tendencias

Phubbing en la pareja: estudio internacional vincula el uso del celular con inseguridad emocional y materialismo

Un fenómeno digital que revela carencias profundas en la manera de vincularse y cuestiona la búsqueda de validación personal

Un estudio internacional asocia el phubbing en las parejas con inseguridad emocional y valores materialistas, afectando la calidad del vínculo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ignorar a la pareja por el uso del teléfono móvil, conocido como phubbing, representa mucho más que una falta de cortesía. Una investigación internacional liderada por la University of Southampton, en colaboración con la Vinzenz Pallotti University y la Ruhr University Bochum, vincula este fenómeno con la inseguridad en el apego y valores materialistas.

Los hallazgos, publicados en Behavioral Sciences en febrero de 2026, muestran que el phubbing puede deteriorar profundamente la calidad de las relaciones de pareja.

El término phubbing se refiere a la acción de prestar atención al teléfono móvil en presencia de la pareja. Es un comportamiento cada vez más frecuente en sociedades donde, por ejemplo, el 88% de los hogares alemanes dispone de al menos un dispositivo inteligente, como detalla la investigación.

Aunque a menudo se cita como una costumbre moderna o un simple acto de mala educación, los análisis de la University of Southampton resaltan que el phubbing tiene un trasfondo psicológico relevante. Tanto las diferencias de personalidad como las normas sociales influyen en la percepción de cuándo el uso del móvil resulta aceptable o revela desinterés.

Existen dos formas principales de phubbing en el ámbito de pareja: el “phubbing ejercido”, es decir, ignorar intencionadamente a la pareja por el teléfono; y el “phubbing percibido”, que describe cómo uno experimenta la falta de atención por parte de su compañero sentimental debido al uso del dispositivo.

Este matiz puede ser fuente de malentendidos, porque la intención de quien usa el móvil y la percepción del otro no siempre coinciden, según ambas fuentes.

El phubbing, definido como ignorar a la pareja por el uso del móvil, se vincula a una creciente dependencia digital en sociedades con alta penetración tecnológica (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación va más allá del simple hábito tecnológico y apunta a un factor más profundo: la inseguridad en el apego. Según los hallazgos de la University of Southampton, quienes viven con miedo al rechazo o al abandono tienden a caer con mayor facilidad en el phubbing. No solo pueden refugiarse en el móvil mientras están con su pareja, sino que también se sienten especialmente heridos cuando perciben que el otro hace lo mismo, activando un círculo de ansiedad y desconfianza.

En contraste, las personas con un estilo de apego evitativo —más inclinadas a preservar su autonomía emocional— no necesariamente recurren al teléfono para desconectarse, pero sí reaccionan con mayor sensibilidad cuando detectan desinterés digital en su compañero. En ambos casos, el uso del móvil se convierte en un detonante que expone vulnerabilidades afectivas preexistentes y amplifica la distancia en la relación.

El materialismo actúa como un puente psicológico en este proceso. El artículo científico subraya que quienes otorgan más importancia a los bienes materiales y al estatus tienden a transformar el teléfono móvil en una fuente de validación, seguridad e incluso identidad.

Así, el móvil trasciende su función instrumental y se convierte en un símbolo de bienestar y éxito, desplazando a menudo la conexión presencial con la pareja.

El materialismo convierte al teléfono móvil en símbolo de validación, seguridad personal y estatus, desplazando el contacto presencial en las relaciones de pareja (Imagen Ilustrativa Infobae)

La doctora Claire Hart, profesora asociada de psicología en la University of Southampton, explica: “El phubbing no solo responde al tiempo de pantalla o a la etiqueta social. En muchos casos refleja preocupaciones más profundas sobre la seguridad emocional, el valor propio y la búsqueda de atención”.

Y añade que “el materialismo intensifica el atractivo del móvil; si la autoestima depende de señales externas o símbolos, la interacción digital puede empezar a competir con el vínculo real”.

Ambas versiones de phubbing —ejercido y percibido— tienen consecuencias negativas en la relación. Según los datos de la University of Southampton, este comportamiento reduce la intimidad, facilita el distanciamiento afectivo y puede generar sentimientos de exclusión, soledad y malestar emocional.

Además, quienes se sienten ignorados tienden a buscar validación en redes sociales, lo que puede aumentar su dependencia digital y perpetuar la desconexión dentro de la pareja.

Las consecuencias del phubbing incluyen el desgaste de la intimidad, el distanciamiento afectivo y el aumento de sentimientos de soledad y exclusión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para afrontar el impacto del phubbing, los expertos recomiendan ir más allá de la mera restricción del uso del móvil. El equipo de la University of Southampton sugiere intervenciones personalizadas: fortalecer la seguridad emocional en la pareja, cuestionar el valor que se otorga a los bienes materiales y fomentar el diálogo sincero sobre los hábitos tecnológicos.

En el caso de personas con ansiedad en el apego, es clave incrementar la percepción de seguridad y disminuir la necesidad de validación externa. Para quienes tienden a la evitación, resulta útil trabajar sobre las estrategias de distanciamiento y revisar creencias materialistas que alimentan el desapego.

Cabe señalar que la muestra del estudio se compuso principalmente por estudiantes y mujeres jóvenes en Alemania. Esta limitación demográfica sugiere que los resultados deben interpretarse con cautela respecto a su generalización.

Sin embargo, ambas fuentes coinciden en que el phubbing constituye mucho más que una simple distracción digital: es la manifestación de necesidades emocionales, aspiraciones personales y mecanismos de adaptación que influyen directamente en la calidad y la profundidad de los vínculos afectivos.

De este modo, el phubbing puede entenderse como un síntoma de carencias emocionales no resueltas, más allá de la mera costumbre tecnológica.

