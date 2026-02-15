Tendencias

El secreto del álbum de recortes de Robbie Rotten: de sótano a meme internacional

Cientos de usuarios en redes sociales imaginaron historias insólitas sobre el misterioso objeto antes de que saliera a la luz su conexión con un juego de intercambio de bromas

Momento donde Ainsley reacciona el álbum junto a su padre

Un enigmático álbum de recortes dedicado a Robbie Rotten, el recordado villano de la serie infantil LazyTown, provocó una ola viral en TikTok tras ser hallado en el sótano de la familia Young.

El hallazgo, compartido en la red social por Ainsley Young, despertó miles de reacciones y especulaciones en todo el mundo antes de conocerse el verdadero origen del objeto, según informó People.

El padre de Ainsley encontró el álbum una tarde, al revisar cajas con objetos guardados en el sótano familiar. Al descubrirlo, repleto de imágenes de Robbie Rotten y sin notas ni identificaciones, preguntó a sus hijos si alguno lo había visto antes. Ningún miembro de la familia recordaba el objeto, lo que desató desconcierto y curiosidad en el hogar.

Ainsley grabó un video para TikTok relatando el insólito descubrimiento y aclarando que nadie en la familia conocía la procedencia del álbum de recortes. El video tuvo una rápida difusión y en pocas horas la historia se replicó y debatió por usuarios de todo el mundo. “Mi familia ha estado sorprendida por la cantidad de personas que ha alcanzado”, expresó Young a People.

La publicación impulsó la creatividad de internautas que, entre memes (imágenes o referencias humorísticas ampliamente compartidas en internet) y comentarios ingeniosos, formularon teorías sobre la propiedad del álbum.

Algunos acusaron en tono de broma a la propia Ainsley de haberlo fabricado en secreto; otros imaginaron versiones cada vez más disparatadas. “Me he divertido mucho leyendo lo que escriben, sobre todo esas acusaciones de que el álbum es mío”, afirmó la joven a People.

La red social del momento,
La red social del momento, nuevamente eje de un momento icónico (Reuters)

En búsqueda de respuestas, la familia Young decidió abordar el misterio directamente. Aquella noche, Ainsley preguntó en el grupo familiar por el origen del álbum y finalmente obtuvieron la explicación real. El desenlace resultó tan inesperado como simple.

¡Sorprendentemente, es de mi hermano!”, reveló Young. El álbum, lejos de simbolizar admiración por el personaje, había sido un regalo de broma en 2017 durante un intercambio al estilo “white elephant” (regalos sorpresa de broma). Un amigo de su hermano lo confeccionó a mano para ese evento, como parte de una tradición graciosa de obsequios.

En ese entonces, el grupo de amigos compartía a diario el meme de “We Are Number One” (título de una canción del programa LazyTown). La broma inspiró la creación del álbum de recortes, que terminó olvidado en una caja del sótano hasta ser redescubierto de manera fortuita, lo que disparó su viralidad en TikTok.

Álbum de fotos con imágenes
Álbum de fotos con imágenes de Robbie Rotten (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras la historia capturaba la atención digital, la protagonista aclaró su relación con la serie: “Siempre me ha dado miedo LazyTown”, dijo la adolescente. Tampoco su padre tenía un lazo particular con Robbie Rotten, pese a reconocer la existencia del programa.

El caso ilustra cómo un simple objeto olvidado puede convertirse, gracias a las redes sociales, en un suceso comentado por miles. Una anécdota cotidiana terminó uniendo a una comunidad entera en la especulación y el humor, reflejando el alcance y el dinamismo de los fenómenos virales en internet.

