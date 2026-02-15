Tendencias

Dónde vacacionan los multimillonarios: visibilidad, integración local y destinos emblemáticos

Los más ricos del mundo empresarial muestran un cambio en la forma de disfrutar sus días de descanso. Ahora, buscan experiencias auténticas, mayor interacción con las comunidades y una presencia activa en actividades tradicionales, marcando una pauta que redefine el turismo de lujo entre los grandes fortunas

Los superricos optan por destinos de lujo que permiten privacidad y presencia visible en sus vacaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tendencia entre los superricos de elegir destinos de lujo para sus vacaciones y escapadas cortas muestra un cambio significativo. Ahora buscan no solo privacidad, sino también presencia visible e integración en la vida local de diferentes partes del mundo, según Condé Nast Traveler.

Figuras como Bill Gates, Jeff Bezos, Lauren Sánchez, Mark Zuckerberg, Amancio Ortega, Mukesh Ambani, Elon Musk y Bernard Arnault han visitado recientemente enclaves variados.

Singapur

La combinación de filantropía y turismo gastronómico marca la visita de Bill Gates a Singapur en 2025

En Singapur, Bill Gates destacó al recorrer durante una hora el Newton Food Centre, uno de los centros de comida más emblemáticos de la ciudad. El cofundador de Microsoft degustó platos típicos como arroz con pollo, satay, fideos con albóndigas de pescado y carrot cake, según detalló Condé Nast Traveler.

La visita de Gates coincidió con su participación en el Philanthropy Asia Summit 2025 y el anuncio de la apertura de una sede de la Gates Foundation en la ciudad-estado. El interés de Gates por la gastronomía local se refleja en las experiencias que comparte en su blog personal, que abarcan diversas regiones del mundo.

Ciudad de México y Lima

El itinerario gastronómico en Ciudad de México incluyó una parada en Pujol, el reconocido restaurante del chef Enrique Olvera (Crédito: Presidencia)

Tras su boda en Venecia, Jeff Bezos y Lauren Sánchez viajaron a Ciudad de México. Allí recorrieron barrios como Coyoacán y visitaron el Museo Frida Kahlo. Además, su agenda incluyó paradas en restaurantes reconocidos, como el proyecto del chef Enrique Olvera y la propuesta gastronómica de Ticuchi, y en Handshake, bar de la Zona Rosa distinguido en 2024 como el mejor del mundo.

Posteriormente, la pareja llegó a Lima. Allí disfrutaron de la cocina de Virgilio Martínez en el restaurante Central, considerado referente mundial de la cocina contemporánea, según Condé Nast Traveler. También probaron la causa limeña y el cóctel pisco sour en otros locales emblemáticos de la capital peruana.

Noruega

Mark Zuckerberg trasladó sus embarcaciones Launchpad y Wingman al norte de Noruega para una exclusiva expedición de heliesquí en Escandinavia

A comienzos de 2025, Mark Zuckerberg desplazó sus embarcaciones Launchpad y Wingman al norte de Noruega para una expedición de heliesquí en Escandinavia. El despliegue, valorado en USD 300 millones, permitió el uso de helicópteros sin aterrizar en suelo noruego, sorteando así las regulaciones locales sobre vuelos turísticos.

El episodio provocó una reacción inmediata de comunidades indígenas sami de la zona. Como recogió Condé Nast Traveler, al menos tres aldeas fueron contactadas y rechazaron la compensación ofrecida, al considerar que el ruido de los helicópteros afectaría la cría de renos, clave en su modo de vida. También denunciaron intentos de “comprar su silencio”.

El Launchpad fue visto en regiones remotas como Hellmofjorden y más tarde en Svalbard, donde la presencia desencadenó protestas de activistas climáticos en Longyearbyen.

Pontevedra

El empresario fondea su embarcación Valoria B frente a la playa de Arneles, en la ría de Aldán, Pontevedra

El verano pasado, Amancio Ortega eligió de nuevo Galicia para sus vacaciones, fondeando su embarcación Valoria B frente a la playa de Arneles, en Pontevedra. Su presencia en la ría de Aldán se ha convertido en una constante cada agosto.

Ortega mantiene rutinas como acudir al puerto para comprar pescado y marisco a los pescadores locales, accediendo así a productos frescos como pulpo, mejillones y navajas. Durante su estancia, compartió paseos y actividades con su familia, participando de la vida cotidiana del lugar.

Prayagraj

Mukesh Ambani encabezó una delegación familiar en el Maha Kumbh de Prayagraj, una de las celebraciones más importantes del hinduismo

En febrero de 2025, el empresario Mukesh Ambani asistió junto a su familia al Maha Kumbh en Prayagraj, una de las mayores celebraciones religiosas del hinduismo. El ritual del baño sagrado se realizó en el Triveni Sangam, donde confluyen los ríos Ganges, Yamuna y el mítico Saraswati, por lo que millones de peregrinos viajaron hasta el lugar.

Ambani, acompañado por parientes de varias generaciones, participó vestido con atuendos tradicionales en la ceremonia principal y en la Ganga Puja. Tras los actos religiosos, el presidente del grupo empresarial Reliance Industries se reunió con figuras espirituales prominentes, como describió Condé Nast Traveler.

Dubái

Elon Musk y el príncipe heredero Hamdan bin Mohammed mantienen un encuentro en Dubái centrado en innovación y tecnología (REUTERS/Abdel Hadi Ramahi/File Photo)

La agenda pública de Elon Musk en Dubái incluyó un recorrido en vehículo con el príncipe heredero Hamdan bin Mohammed. Imágenes difundidas por el príncipe mostraron conversaciones centradas en innovación, tecnología y urbanismo de futuro.

El encuentro se desarrolló en el majlis de Nad Al Sheba y sirvió para mostrar la sintonía entre la ciudad emiratí y el entorno tecnológico vinculado a Musk. Durante la reunión, volvió a presentarse el proyecto de un sistema de transporte subterráneo de alta velocidad, pensado para transportar hasta 20.000 pasajeros por hora, cuya inauguración está prevista para este año, según recopiló Condé Nast Traveler.

La Habana

La elección de La Habana por parte de una figura destacada de la élite económica añade una dimensión política y cultural a sus viajes (Foto: Visitar Cuba)

Pese a que la mayoría de multimillonarios destacados son estadounidenses, Bernard Arnault sobresale por su nacionalidad francesa y su preferencia por la discreción. Por eso su llegada en yate al puerto de La Habana atrajo atención internacional y fue interpretada como símbolo de cambio en la lista de destinos de las grandes fortunas, según destacó Condé Nast Traveler.

La decisión de visitar un enclave alejado de los circuitos náuticos habituales introduce una dimensión política y cultural al fenómeno de los viajes de la élite económica mundial.

