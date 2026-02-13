Receta de turrón salteño, rápida y fácil

El turrón salteño es una receta tradicional del Noroeste Argentino, valorada por su sabor profundo y aroma a hoga - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El turrón salteño marcó la infancia de muchas familias en el Noroeste Argentino: una torta sencilla, de sabores profundos y aroma a hogar. En cada reunión, cuando alguien llevó turrón salteño, los ojos brillaron y las charlas se extendieron alrededor de la mesa. El perfume de la miel, la textura húmeda y la dulzura del dulce de leche hicieron de este postre un clásico querido, mucho más que un simple cierre para la merienda o el almuerzo.

En Salta y provincias vecinas, no falta en celebraciones, cumpleaños y tardes de domingo. Las abuelas lo preparan con paciencia y lo ofrecen como símbolo de cariño. El origen de la receta se vincula a la mezcla de tradiciones españolas e indígenas, adaptando ingredientes disponibles en la región, como la miel de caña y el dulce de leche, y así nació una torta que se transmitió de generación en generación, siempre con el mismo espíritu de generosidad y encuentro.

Receta de turrón salteño

El turrón salteño es una torta húmeda, formada por capas finas de masa suave, hechas con harina, huevos, azúcar y miel, alternadas con dulce de leche. Dorada por fuera y blanda por dentro, se sirvió en porciones cuadradas o rectangulares, con un leve toque crocante en la superficie.

La receta viajó de mano en mano, pasando de cuadernos escritos a mano a charlas de cocina en patios y cocinas del interior. La textura particular, entre húmeda y aireada, y el contraste del dulce de leche con la masa suave, hicieron que cada porción resultara especial.

En muchos pueblos y ciudades del Noroeste Argentino, los panaderos y reposteros locales mantuvieron viva la tradición, y hasta hoy es común encontrar turrón salteño en panaderías de barrio, listo para envolver en papel manteca o compartir con mate o café.

El turrón salteño fue protagonista en celebraciones familiares, cumpleaños y reuniones en Salta y provincias vecina - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

El tiempo total requerido para esta receta es de aproximadamente 1 hora:

Preparación: 20 minutos

Cocción: 40 minutos

Ingredientes

500 gr de harina 0000

12 gr de polvo para hornear

220 gr de manteca

120 gr de azúcar

80 gr de miel

4 huevos

1 cucharadita de ralladura de limón

100 ml de leche

300 gr de dulce de leche (clásico)

Azúcar impalpable para espolvorear (opcional)

Cómo hacer turrón salteño, paso a paso

Precalentar el horno a 180°C. Enmantecar y enharinar una fuente rectangular. En un bol, batir la manteca con el azúcar hasta lograr una crema. Incorporar la miel y la ralladura de limón. Agregar los huevos de a uno, batiendo bien tras cada adición. Tamizar la harina con el polvo para hornear e incorporar de a poco, alternando con la leche, hasta obtener una masa blanda y homogénea. Dividir la masa en 3 o 4 partes iguales. Estirar cada parte en rectángulos finos, del tamaño de la fuente. Colocar una capa de masa en la fuente, cubrir con una capa de dulce de leche. Repetir el proceso hasta terminar con masa. Llevar al horno y cocinar 35-40 minutos, hasta que la superficie esté dorada y el interior húmedo. Dejar enfriar, espolvorear con azúcar impalpable y cortar en cuadrados.

El turrón salteño rinde alrededor de 12 porciones y puede conservarse en heladera hasta 5 días o freezarse por 2 mese - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos técnicos:

La masa debe quedar húmeda, no seca.

El dulce de leche no debe llegar hasta los bordes para evitar que se desborde en la cocción.

No sobrecocer: el centro debe quedar apenas blando.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rindió aproximadamente 12 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Por porción, se estima el siguiente valor nutricional aproximado:

Calorías: 320 kcal

Grasas: 13 gr

Carbohidratos: 44 gr

Proteínas: 6 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 5 días bien tapado. Se puede freezar (sin espolvorear) hasta 2 meses.