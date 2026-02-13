Tendencias

Receta de pastel de brócoli, muzarella y choclo, rápida y fácil

Ideal para quienes buscan sumar vegetales y sabor en una sola preparación, sin complicarse en la cocina

El pastel de brócoli, muzarella
El pastel de brócoli, muzarella y choclo es una receta rápida y fácil, ideal para cenas livianas o almuerzos express en Argentina

Hay algo en el aroma del brócoli recién cocido y la muzarella derretida que invita a sentarse a la mesa en familia. Un pastel dorado, con vegetales frescos y queso fundente, es sinónimo de comida casera, simple y reconfortante. Este plato tiene ese encanto: es ideal para quienes buscan una opción rápida, sabrosa y nutritiva.

En la Argentina, el pastel de brócoli, muzarella y choclo suele aparecer en mesas de semana, cuando el tiempo apremia pero las ganas de compartir no faltan. Perfecto para cenas livianas o como almuerzo express, este pastel conquista tanto a chicos como a grandes y se adapta a los ingredientes que hay en la heladera.

Combina lo mejor de los vegetales con ese toque irresistible de la muzarella, logrando que hasta quienes no son fanáticos del brócoli lo disfruten. Además, es una receta que resuelve cualquier comida con pocos pasos y sin ensuciar demasiado.

Receta de pastel de brócoli, muzarella y choclo

El pastel de brócoli, muzarella y choclo es una preparación sencilla: una base de masa para tarta que se rellena con brócoli cocido, granos de choclo, huevos y abundante muzarella.

Esta receta de pastel de
Esta receta de pastel de brócoli admite variantes saludables, como el reemplazo de crema por yogur natural descremado y la incorporación de más vegetales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El relleno se une con un poco de crema o yogur, logrando una textura cremosa y un sabor suave, con ese toque fresco del brócoli y la dulzura del maíz. El resultado es una tarta jugosa, de corte firme y con una superficie dorada que invita a cortar una porción tras otra.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 45 minutos Preparación: 15 minutos Cocción: 30 minutos

  • Ingredientes
  • 1 disco de masa para tarta (hojaldrada o criolla)
  • 1 brócoli mediano (aprox. 350 gr)
  • 150 gr de muzarella rallada o en cubos
  • 1 lata de choclo amarillo en grano (o 200 gr de granos cocidos)
  • 3 huevos
  • 120 cc de crema de leche o yogur natural
  • 1 cebolla chica picada (opcional)
  • 2 cucharadas de aceite de girasol u oliva
  • Sal y pimienta a gusto
  • 1 pizca de nuez moscada (opcional)

Cómo hacer pastel de brócoli, muzarella y choclo, paso a paso

El valor nutricional por porción
El valor nutricional por porción del pastel de brócoli es de 260 calorías, 13 gramos de grasas, 22 de carbohidratos y 13 de proteínas (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Precalentar el horno a 180 ℃ (moderado). Forrar una tartera con la masa y reservar.
  2. Lavar y cortar el brócoli en ramitos. Hervir en agua con sal durante 4 minutos, retirar y cortar la cocción con agua fría. Escurrir bien.
  3. En una sartén, calentar el aceite y rehogar la cebolla hasta que esté transparente. (Este paso es opcional, pero realza el sabor).
  4. En un bol grande, mezclar el brócoli trozado, el choclo escurrido, la muzarella y la cebolla rehogada. Salpimentar y sumar la nuez moscada.
  5. Batir los huevos con la crema de leche o yogur. Volcar sobre el relleno y mezclar bien.
  6. Distribuir el relleno sobre la masa, emparejando la superficie. No excederse en el líquido ayuda a que la base quede crocante.
  7. Llevar al horno por 30 minutos, hasta que la superficie esté dorada y el centro firme. Un truco: pinchar con un palillo, debe salir apenas húmedo.
  8. Dejar reposar 5 minutos antes de cortar para que mantenga su forma y no se desarme.

Este pastel es versátil: se puede agregar zanahoria rallada, arvejas o incluso un poco de queso parmesano en la superficie para gratinar. Si se busca una opción más saludable, la crema puede reemplazarse por yogur natural descremado.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 6 porciones generosas, ideales para compartir en familia o guardar para llevar al trabajo o la escuela.

El pastel de brócoli y
El pastel de brócoli y choclo puede conservarse hasta tres días en heladera o congelarse por dos meses, manteniendo su textura y sabor al recalentarlo (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 260 kcal
  • Grasas: 13 gr
  • Carbohidratos: 22 gr
  • Proteínas: 13 gr 

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, dura hasta 3 días bien tapado con film o en un recipiente hermético. Puede congelarse cortado en porciones hasta 2 meses, envuelto en film o bolsa para freezer. Para recalentar, se recomienda horno bajo para que recupere la textura crocante de la masa.

