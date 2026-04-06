Política

Oficializaron la incorporación de la Guardia Revolucionaria de Irán al registro de organizaciones terroristas

Esta medida se conoció a través de una resolución aunque se había anticipado días atrás, despertando la reacción del régimen iraní

Guardar
Miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en un ejercicio militar (Distribuido vía REUTERS)
Miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en un ejercicio militar (Distribuido vía REUTERS)

Luego de las amenazas del régimen teocrático de Irán al país, tras calificar a la Guardia de Revolución de Irán como organización terrorista, el Gobierno reafirmó su decisión a través de una publicación en Boletín Oficial durante la madrugada.

En el texto publicado, el Ministerio de Seguridad y el de Relaciones Exteriores declararon -mediante la resolución conjunta 3/2026- que se encuentran reunidos los requisitos establecidos “para la inscripción de la organización terrorista Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), por los motivos expuestos en los considerandos de la presente medida”.

En este sentido, mencionaron los resultados de informes reservados que señalaron la evidencia sobre participación directa de la organización en actividades relacionadas con el financiamiento y ejecución de atentados terroristas.

Los informes elaborados por áreas especializadas de ambos ministerios concluyen que los CGRI representan un riesgo para la seguridad de la Nación y sus habitantes. Se señala la existencia de amplia evidencia sobre su implicancia en el financiamiento y ejecución de atentados terroristas, lo que motiva la decisión de su inclusión en el registro. La medida se considera necesaria para fortalecer la capacidad de prevención, detección temprana y represión del terrorismo y su financiamiento, en consonancia con los compromisos internacionales asumidos por Argentina.

Con este avance en materia de seguridad nacional, el Estado congela “los fondos y demás activos financieros o recursos económicos de las personas que cometan” dichos actos de terrorismo; al mismo tiempo que deberá adoptar “las medidas necesarias para prevenir la comisión de actos de terrorismo, inclusive mediante la provisión de alerta temprana a otros Estados, mediante el intercambio de información”.

Los países reunidos en una sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU para pedir que se declare organización terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní (ONU/MARK GARTEN)
Los países reunidos en una sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU para pedir que se declare organización terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní (ONU/MARK GARTEN)

La resolución recuerda que Argentina es parte de la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Convención Interamericana contra el Terrorismo y el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, instrumentos que obligan al país a adoptar un régimen jurídico y administrativo para prevenir, combatir y erradicar la financiación del terrorismo. Además, se cita el cumplimiento de diversas resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que recomiendan a los Estados miembros establecer procedimientos para incluir o excluir personas, grupos o entidades en listas vinculadas con actividades terroristas.

La respuesta de Irán

El régimen de Irán reaccionó con dureza a la decisión de Argentina, en una coyuntura internacional marcada por tensiones crecientes que tienen como escenario Medio Oriente con la ofensiva militar de Estados Unidos y el apoyo de Israel.

En un comunicado difundido por la embajada iraní en Uruguay, el Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que “condena enérgicamente la acción ilegal e injustificada del gobierno argentino” y la calificó como “una ofensa imperdonable al pueblo iraní”. El texto advirtió: “Esta decisión […] genera responsabilidad internacional para el Estado argentino”.

El comunicado difundido por Irán
El comunicado difundido por Irán

La respuesta se difundió el jueves, tras la publicación de un comunicado del Gobierno, mediante elque anunciaron la incorporación de la Guardia Revolucionaria Islámica al RePET, lo que implica sanciones financieras, congelamiento de activos y restricciones operativas. El Oficina del Presidente explicó la decisión señalando que “las investigaciones judiciales y los trabajos de inteligencia determinaron que los atentados fueron planificados, financiados y ejecutados con participación directa de altos funcionarios del régimen iraní”, en referencia a los ataques contra la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994.

El comunicado iraní no respondió a estas acusaciones y desvió el eje hacia el escenario geopolítico, asegurando que la decisión argentina fue tomada “bajo la influencia del régimen sionista ocupante y de Estados Unidos”. Además, sostuvo que se produce “en simultáneo con la agresión militar” de esas potencias contra Irán. El texto agrega que el presidente argentino y su canciller, al acompañar a Estados Unidos e Israel, “se han colocado como cómplices de los crímenes cometidos y del lado equivocado de la historia”.

Temas Relacionados

Guardia Revolucionaria de IránoficializaciónBoletín Oficialorganización terroristaúltimas noticias

Últimas Noticias

Prorrogaron la fecha límite para adherir al plan voluntario de retiro de la ANSES

La gratificación extraordinaria única de egreso será del 90% por cada año de antigüedad efectiva en ANSES

Prorrogaron la fecha límite para adherir al plan voluntario de retiro de la ANSES

El Gobierno comienza a trabajar en la formulación del Prespuesto 2027

Además, según lo publicado hoy en el Boletín Oficial, se determinó cuando se realizará la formulación del Presupuesto Plurianual 2027-2029

El Gobierno comienza a trabajar en la formulación del Prespuesto 2027

El Gobierno otorgó los anticipos financieros a doce provincias

La decisión de lo que percibirá cada jurisdicción lo determinará la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de acuerdo con la capacidad de pago de las mismas

El Gobierno otorgó los anticipos financieros a doce provincias

El Gobierno oficiliazó la realización del homenaje para los veteranos de Malvinas el año próximo

El decreto fue publicado hoy en el Boletín Oficial. El homenaje se dará en el marco del 45° aniversario del conflicto en el Atlántico Sur

El Gobierno oficiliazó la realización del homenaje para los veteranos de Malvinas el año próximo

El presidente Javier Milei recibirá a su par chileno Kast y buscará reforzar la coordinación política del Gabinete

La jornada estará marcada por una reunión con su par de Chile. Después habrá una reunión con los ministros, en la que será otra señal de respaldo a Manuel Adorni. La agenda en Diputados con la Ley de Glaciares, y la controversia sobre los créditos del Banco Nación

El presidente Javier Milei recibirá a su par chileno Kast y buscará reforzar la coordinación política del Gabinete
DEPORTES
El día que los jugadores de Zaire protagonizaron una de las jugadas más insólitas en la historia de los Mundiales

El día que los jugadores de Zaire protagonizaron una de las jugadas más insólitas en la historia de los Mundiales

Fue el primer socio de Maradona en Argentina, jugó en Racing y San Lorenzo y tiene canción propia: el gesto de Diego que jamás olvidó

A 40 años de la tarde inolvidable del Beto Alonso en la Bombonera: quién se llevó la pelota naranja y la promesa de la vuelta olímpica

Corinthians, al borde del abismo: despidió al técnico Dorival Júnior tras caer con el Inter y quedar a dos puntos del descenso

El entrenador del Ascenso que tuvo un pico de presión, quedó internado en el entretiempo y fue despedido tras la derrota

TELESHOW
El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

Así fue el escándalo en Gran Hermano: el escupitajo de Pincoya a Tamara Paganini que terminó en una sanción

La preocupación de Catherine Fulop por un video de la casa de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que se viralizó

Florencia de la V contó cuál es el regalo que le pidieron sus hijos por sus cumpleaños de 15: “No quieren una fiesta”

Marcela Tauro presentó a su novio Leopoldo “Polo” Arancibia y contó cómo nació su amor: “Es muy caballero”

INFOBAE AMÉRICA

El día que los jugadores de Zaire protagonizaron una de las jugadas más insólitas en la historia de los Mundiales

El día que los jugadores de Zaire protagonizaron una de las jugadas más insólitas en la historia de los Mundiales

Trump brindará una conferencia de prensa en la Casa Blanca, acompañado por autoridades militares, centrada en la guerra en Irán

Seguridad: el nuevo eje político de América Latina

China es el principal beneficiario estratégico de la guerra de Irán

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones contra el sur de Ucrania: al menos tres muertos y varios heridos