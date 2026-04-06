Rige una alerta por lluvias para este lunes en el AMBA: hasta cuándo seguirán las precipitaciones

El AMBA inicia la semana con lluvias frecuentes y temperaturas máximas cercanas a los 21 °C

Tras el último fin de semana largo, la región del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) inicia la semana bajo el impacto de una seguidilla de lluvias y alertas meteorológicas que marcarán el pulso del clima durante los próximos días.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el lunes la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y alrededores experimentarán probabilidades de lluvia, que se ubican entre 40% y 70%, con momentos en que la intensidad de las precipitaciones puede llegar a ser significativa. Las temperaturas máximas se mantendrán durante toda la jornada en torno a los 20 °C, mientras que las mínimas no descenderán de los 17 °C. La humedad, alta desde la madrugada, potenció la sensación térmica y favoreció la persistencia del cielo cubierto en el comienzo del día.

En este contexto, el organismo meteorológico emitió alertas amarillas y naranjas para sectores del noreste del país y parte del norte de la provincia de Buenos Aires, incluyendo áreas del AMBA, ante el riesgo de acumulados importantes en cortos períodos.

El martes, la inestabilidad continuará. La probabilidad de lluvias se sostendrá en franjas del 40% al 70% durante la madrugada y la mañana, con registros de viento moderado que oscilarán entre los 42 y 69 km/h. Las temperaturas muestran leves variaciones: máxima de 21 °C y mínima de 18 °C.

Las probabilidades de lluvia superan el 40 por ciento en los primeros días tras el fin de semana largo

El miércoles supone un quiebre en la tendencia, ya que las probabilidades de lluvia descienden abruptamente al 10%, permitiendo una mejora de las condiciones generales. Las temperaturas, sin embargo, se mantienen frescas, con una máxima de 21 °C y una mínima de 15 °C. El viento cede en intensidad y la humedad relativa disminuye, lo que contribuye a una sensación térmica más estable. A pesar de la mejora, la presencia de nubosidad se sostendrá, limitando la radiación solar disponible y acentuando las anomalías negativas de temperatura en el centro del país, fenómeno anticipado por el modelo ECMWF.

Durante el jueves, la estabilidad atmosférica se consolida en el AMBA. Las lluvias prácticamente desaparecen del pronóstico, sin probabilidad significativa de precipitaciones. Las temperaturas se ubican en valores similares a los días previos, con máxima de 22 °C y mínima de 14 °C. La humedad se mantiene relativamente alta, aunque sin los picos registrados al inicio de la semana.

Según lo reportado por el sitio especializdo Meteored, el comportamiento térmico sigue dominado por anomalías negativas en el centro y norte de la Argentina, con registros medios semanales entre 1 °C y 3 °C por debajo de lo habitual.

El viernes se muestra como el día más estable de la semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires puesto que el pronóstico indica ausencia total de lluvias, cielo parcialmente nublado y temperaturas máximas que alcanzan los 22 °C, con mínimas alrededor de los 17 °C.

Los mapas de alerta muestran advertencias para el noreste y el este bonaerense durante el lunes

De acuerdo con el análisis de Meteored, el este de la provincia de Buenos Aires y el litoral argentino son las zonas donde persisten los mayores acumulados de precipitaciones, mientras que el resto del país experimenta un marcado déficit hídrico.

En las zonas agrícolas del centro-norte del país, las bajas temperaturas y el exceso hídrico proyectados por el modelo ECMWF podrían impactar los procesos de cosecha, situación que también podría sentirse en áreas periféricas del AMBA.

El modelo prevé que, mientras el Litoral y el noreste bonaerense se enfrentan a lluvias por encima de lo normal, el centro, oeste y sur de la Argentina presentan un escenario más seco.

El informe de Meteored concluye que, si bien la segunda mitad de la semana ofrece una mejora perceptible en el tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alrededores, el arranque estará signado por la inestabilidad y la presencia de alertas, por lo que resulta clave consultar periódicamente los reportes oficiales antes de planificar actividades al aire libre o desplazamientos.