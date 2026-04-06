Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones contra el sur de Ucrania: al menos tres muertos y varios heridos

Los equipos de rescate trabajan en el lugar donde un edificio de apartamentos ha sido alcanzado por un ataque con drones rusos, en el marco de la ofensiva de Rusia contra Ucrania, en Odesa (Ucrania), el 6 de abril de 2026. (REUTERS/Nina Liashonok)

Al menos tres personas murieron, entre ellas una niña, y varias resultaron heridas tras un ataque ruso con drones durante la madrugada del lunes contra la ciudad ucraniana de Odesa, en el sur del país, según informaron autoridades locales y servicios de emergencia.

El gobernador de la región de Odesa, Oleg Kiper, precisó en su canal de Telegram que las víctimas mortales son “una mujer de 30 años y su hija pequeña, que tenía sólo 2,6 años, y otra mujer de 53 años”. El funcionario también reportó al menos 13 personas hospitalizadas a causa del ataque contra esta ciudad portuaria, la principal salida marítima de Ucrania.

Por su parte, el Servicio de Emergencias Estatal de Ucrania indicó que “según información preliminar, tres personas han fallecido, entre ellas un niño” y que “diez personas han resultado heridas, entre ellas un niño”. El organismo agregó que “los Bomberos han rescatado a cuatro personas, entre ellas un niño” y advirtió que las tareas continúan: “Las operaciones de emergencia y rescate continúan”, ya que “es posible que haya personas atrapadas bajo los escombros”.

El gobernador de la región de Odesa, Oleg Kiper, precisó en su canal de Telegram que las víctimas mortales son “una mujer de 30 años y su hija pequeña, que tenía sólo 2,6 años, y otra mujer de 53 años” (REUTERS)

Las autoridades desplegaron unidades caninas en la zona afectada y coordinaron acciones con el Ayuntamiento local, que estableció “un punto de intervención no violenta y un centro de operaciones”, además del trabajo de psicólogos del propio servicio y de la Policía Nacional sobre el terreno.

El jefe de la Administración Militar de la ciudad, Serhii Lysak, informó que un edificio residencial resultó impactado directamente durante el ataque. En el distrito de Primorskyi, un edificio de viviendas y otras siete casas sufrieron daños, mientras que en el distrito de Kyivskyi se registraron afectaciones en un edificio residencial, cinco casas, una guardería, una tienda y 27 vehículos.

Entre los heridos se encuentran un niño pequeño y dos adolescentes. Dos de los lesionados permanecen en estado grave. “Dos personas en estado crítico han sido hospitalizadas: un paciente está en neurocirugía y el otro en la unidad de cuidados intensivos para víctimas de quemaduras”, señaló Lysak.

Las autoridades desplegaron unidades caninas en la zona afectada y coordinaron acciones con el Ayuntamiento local, que estableció “un punto de intervención no violenta y un centro de operaciones”, además del trabajo de psicólogos del propio servicio y de la Policía Nacional sobre el terreno (REUTERS)

Rusia lanzó durante la noche un total de 141 drones de larga distancia contra distintas regiones de Ucrania, según el parte difundido por la Fuerza Aérea ucraniana. De ese total, 114 fueron neutralizados por las defensas, mientras que 26 impactaron en 17 localizaciones no especificadas.

El informe también indicó que fragmentos de drones interceptados cayeron en al menos 13 lugares adicionales del país. Al momento de la publicación del parte, varios drones continuaban sobrevolando el espacio aéreo ucraniano.

Además del ataque contra Odesa, las fuerzas rusas golpearon la región de Kiev, donde drones impactaron infraestructura energética en la ciudad de Slavútich, lo que provocó un apagón, según reportaron autoridades locales.

Los ataques contra infraestructura civil forman parte de la dinámica del conflicto. El 3 de abril, un bombardeo aéreo contra la ciudad de Kramatorsk, en la región de Donetsk, dejó cuatro civiles muertos, entre ellos un joven de 16 años, y otros cuatro heridos, de acuerdo con autoridades regionales.

El Ministerio de Defensa de Ucrania informó ese mismo día que Rusia lanzó en marzo 7.987 bombas guiadas aéreas contra territorio ucraniano, el mayor número mensual desde el inicio de la invasión a gran escala.

(Con información de AFP y EFE)