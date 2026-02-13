Las altas temperaturas por islas de calor urbanas aumentan el consumo eléctrico en la ciudad

Las islas de calor urbanas generan un aumento de hasta 4° en temperaturas en Buenos Aires respecto a zonas rurales

La amenaza de las islas de calor urbanas representa un desafío creciente para Buenos Aires y otras grandes ciudades, según advirtió Emma Ferrario, docente universitario, en una de sus columnas en Infobae en Vivo. Este fenómeno, investigado desde la década de 1950, provoca diferencias de temperatura de hasta 4° entre áreas urbanas y rurales, lo que genera consecuencias serias para la salud pública y el día a día, especialmente en zonas con menos vegetación.

Se trata de “un concepto que sale en la década de los 50, que lo que dice es que hay ciertas zonas, principalmente las zonas urbanas, que tienen en promedio una temperatura mayor e importantemente mayor a las zonas rurales o a las zonas suburbanas”, explicó Ferrario en el streaming de Infobae A las Nueve, bajo la conducción de Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

El experto puso el acento en el impacto social y sanitario de estas diferencias: “Es muy importante porque tiene consecuencias a la salud. Hay muchos estudios que están hablando de cómo aumenta la cantidad de muertes debido a las temperaturas altas. En Argentina, en los últimos veinte años, se habla que esa cantidad aumentó casi un 80%”.

Ferrario especificó: “La ciudad de Buenos Aires, según los estudios que hay publicados, va de 3,5° a 4,1° más que las zonas rurales que la rodean”. Detalló además que este fenómeno se da incluso entre barrios: “Dentro de las ciudades, vos tenés esquinas, tenés lugares donde la temperatura es mayor. Porque son zonas donde tenés menos verde, tenés más hormigón, tenés más techos oscuros”.

El consumo eléctrico en la ciudad sube un 70% durante olas de calor, según datos de demanda energética local (Captura de video)

La desigualdad en el acceso al arbolado urbano es clara en zonas más vulnerables. “En las zonas más pobres donde tenés menos verde, las casas tienen menos material aislante. En la ciudad vos tenés un árbol cada siete personas promedio. Ahora cuando vos vas, por ejemplo al sur de la ciudad, eso no es uno cada siete, sino es 0,3 o 0,13 cada siete”.

El progresivo aumento de las temperaturas presiona la infraestructura y eleva el consumo eléctrico, fenómeno que se agrava durante olas de calor. “Te aumenta el consumo de electricidad, la factura, que tenés que pagarla, porque no todos tienen un aire acondicionado, y cuando tenés el aire acondicionado, tenés que hacerte cargo de la factura que te viene”, describió Ferrario en diálogo con Infobae en Vivo.

“En la ciudad de Buenos Aires, vos vas a ver cómo aumenta el consumo de electricidad, y tenemos un gráfico ahí, te pasa de 6.000 megawatts a casi 10.000. Es un aumento de casi el 70% durante estas olas de calor, y el 33% de ese aumento, en gran parte es debido a los aires acondicionados”.

La saturación de la red eléctrica afecta también el uso del espacio público: “Eso claramente te genera también una sobretensión en el sistema. Entonces, vos tenés un tema de salud, tenés un tema energético, tenés un tema de disfrute del espacio público, porque cuando la ciudad se vuelve inhabitable, la gente no quiere estar en la plaza”.

La falta de vegetación y predominio de hormigón y techos oscuros agravan las diferencias de temperatura entre barrios (Captura de video)

Sobre alternativas de solución, Ferrario recalcó la urgencia de acciones inmediatas: “Lo primero es tratar de reemplazar el cemento por verde, o sea, plantar plantas". Asimismo, otra de los posibilidades, según precisó el columnista, es utilizar pinturas frías.

“En Los Ángeles y más de cien ciudades en Estados Unidos están haciendo algo que se llama calles frías. Lo que hacen es pintar la calle con un material especial, no en toda la ciudad, en las zonas que vos identificás, donde particularmente tenés estos picos de calor. En Los Ángeles ese pavimento con esa pintura baja la temperatura hasta 5°”.

En relación a Buenos Aires, Ferrario reconoció la existencia de una ley de techos verdes, aunque consideró que “no es lo suficientemente agresiva en los incentivos como para que eso se haga”. Además, puso en valor los refugios climáticos: “La ciudad tiene desde el 2016 refugios climáticos”. Se trata de zonas donde se tiene sombra, agua y aire acondicionado para poder estar más fresco durante estos picos de calor.

