Científicos alertan que el calor extremo en ciudades tropicales será mayor al esperado

El 81% de las ciudades tropicales y subtropicales analizadas podría experimentar un calentamiento urbano más veloz que el rural (Imagen Ilustrativa Infobae)

La amenaza de un aumento acelerado de las temperaturas en ciudades tropicales se vuelve cada vez más tangible ante el avance del cambio climático. Un estudio reciente alerta sobre el riesgo de que muchas urbes de estas regiones experimenten un calentamiento más veloz que el previsto por los modelos climáticos globales, con consecuencias directas sobre la salud y el bienestar de millones de personas.

El trabajo fue publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Utiliza modelos de aprendizaje estadístico para analizar los efectos de un escenario de calentamiento global de 2 °C respecto de la era preindustrial, un umbral definido en el Acuerdo de París.

El fenómeno conocido como isla de calor urbana describe el aumento de la temperatura en ciudades respecto de sus alrededores rurales. Según el estudio, el 81% de las 104 ciudades tropicales y subtropicales analizadas (cada una con entre 300.000 y un millón de habitantes) presenta proyecciones de calentamiento anual de su superficie a un ritmo superior al de sus zonas circundantes.

En el 16% de estas ciudades, la temperatura media de la superficie urbana podría aumentar entre un 50% y un 112% más que lo estimado por modelos globales para las áreas rurales, fenómeno especialmente marcado en países como India y China.

El estudio advierte que el calor extremo en ciudades medianas tiene efectos directos sobre la salud y la vida urbana en regiones vulnerables (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis científico explica que los modelos climáticos de baja resolución suelen subestimar el calentamiento futuro en la mayoría de las ciudades, motivo por el cual los autores emplean un enfoque basado en aprendizaje automático para obtener proyecciones más precisas. Este método permite identificar regiones donde la tasa de calentamiento urbano supera claramente la de los entornos rurales, situación que agrava la vulnerabilidad de poblaciones urbanas ante olas de calor y fenómenos extremos.

Entre los ejemplos concretos, el documento cita a Jalandhar (India), Fuyang (China) y Kirkuk (Iraq) como las urbes con mayores aumentos adicionales de temperatura urbana, con diferencias de entre 0,7 y 0,8 °C. Otras como Asyut (Egipto), Patiala (India) y Shangqui (China) presentan incrementos de entre 1,5 y 2 °C. En cambio, en Marrakech (Marruecos) y Campo Grande (Brasil), el calentamiento urbano resulta similar al de sus alrededores, según detalla el informe científico.

Sarah Berk, autora principal, subraya la relevancia de centrar el análisis en ciudades medianas, ya que la mayoría de los trabajos previos se focaliza en megaciudades, a pesar de que solo el 12% de la población urbana mundial reside en ellas. “Mientras que los modelos globales son esenciales para proyectar los cambios de temperatura futuros, tienen limitaciones para captar las tendencias en ciudades de menor tamaño. Incluso los modelos globales de alta resolución solo logran resolver adecuadamente las áreas urbanas más grandes”, señala en un comunicado oficial.

Características geográficas y urbanísticas que determinan el calor local

India y China figuran entre los países con mayor proporción de urbes donde el calentamiento urbano supera claramente al rural (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo estableció criterios estrictos para elegir las ciudades incluidas en el análisis, excluyendo urbes costeras o ubicadas en zonas montañosas para controlar la influencia de factores no climáticos, como la cercanía a lagos u océanos. Las 104 ciudades seleccionadas se encuentran a menos de 40° de latitud y a más de 100 km del mar, con áreas urbanas superiores a 5 km² y sin otras grandes ciudades a menos de 42 km de distancia.

La investigación combina datos satelitales y registros climáticos para calcular la temperatura de la superficie terrestre (LST) en cada ciudad y en sus alrededores rurales. La LST influye directamente en la temperatura del aire cerca del suelo y, por eso, se utiliza como referencia para comparar el calor urbano y rural.

Para estimar cómo cambiará este fenómeno en el futuro, el estudio emplea un modelo avanzado de aprendizaje automático que utiliza variables como la diferencia de vegetación entre la ciudad y el campo, la humedad del aire, la cantidad de lluvias y la capacidad del suelo para reflejar la luz solar (albedo).

Todas estas variables provienen de datos satelitales y ayudan a predecir cuánto aumenta la temperatura en las ciudades respecto de sus alrededores. El artículo detalla que este enfoque permite “proyectar los cambios en la temperatura superficial urbana bajo un escenario de calentamiento global de 2 °C”, utilizando como insumo las proyecciones del último conjunto de modelos climáticos globales (CMIP6).

Repercusiones para la salud y la planificación urbana

El aumento de la demanda de energía en ciudades vulnerables podría superar la capacidad de las infraestructuras existentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio advierte que el aumento del calor urbano podría tener consecuencias graves para la salud pública, en particular en regiones que ya soportan altas temperaturas. Según el análisis, los riesgos se amplifican durante los meses más cálidos del año, cuando el incremento de la isla de calor urbana resulta más pronunciado, sobre todo en ciudades del noreste de China e India.

Manoj Joshi, coautor y profesor en la Universidad de Anglia del Este, afirma en un comunicado oficial: “El estrés térmico urbano bajo el cambio climático es una preocupación creciente, ya que muchas ciudades en los trópicos y subtrópicos pueden ser más cálidas que sus alrededores rurales, aumentando así su vulnerabilidad al alza de las temperaturas”. El experto agrega que el trabajo permite “una planificación más informada de los riesgos futuros para la salud humana y el ambiente urbano”.

La investigación remarca que los modelos climáticos convencionales tienden a subestimar el aumento real de las temperaturas urbanas, lo que tiene implicancias directas para la adaptación de las ciudades y la protección de la población. El equipo enfatiza la necesidad de diseñar estrategias de mitigación y adaptación, ya que el aumento de la demanda de refrigeración y energía en ciudades vulnerables podría superar la capacidad de la infraestructura existente.

Por último, el estudio señala que la expansión urbana no se incluyó en el análisis, por lo que el calentamiento adicional en el futuro aún podría ser mayor. Los autores destacan la importancia de continuar estudiando el fenómeno en ciudades de tamaño medio, que representan la mayoría de los asentamientos urbanos del planeta y donde los riesgos asociados al cambio climático tienden a ser subestimados.