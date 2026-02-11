Solos por elección: Fabricio Ballarini explicó por qué los jóvenes prefieren la sologamia antes que el amor tradicional

El auge de la sologamia muestra cómo los jóvenes prefieren la soledad elegida frente al amor tradicional, marcando un cambio generacional clave

En una entrevista exclusiva para el canal de streaming Infobae en vivo, el biólogo y divulgador científico Fabricio Ballarini expuso el crecimiento de la sologamia y el fenómeno de la soledad elegida entre los jóvenes de 15 a 30 años: “La generación más conectada es también la que se siente más sola”.

Durante su paso por el estudio de Infobae a la Tarde, donde dialogó con Manu Jove, Paula Guardia Bourdin, Rosendo Grobo y Marcos Shaw, Ballarini explicó los matices de este fenómeno emergente que define a los centennials. “Hay una tendencia a una cosa que se llama sologamia, que es la sensación de casarse con uno mismo. No el acto de ir a un lugar y casarse, hacer una fiesta, sino decir: ‘Bueno, estoy solo. No un tiempo, o sea, que puede ser algo circunstancial, un mes, dos meses, un año, sino solo mucho tiempo. Quizás 10, 12, 13 años, pero con el compromiso de decir: no quiero estar con nadie’”, señaló.

La soledad centennial: una paradoja en la era digital

Ballarini remarcó que este fenómeno se da principalmente en el grupo etario de entre 15 y 30 años, marcando un quiebre respecto a generaciones anteriores. “No es solamente la acción de no elegir otra pareja, sino la sensación de estar en soledad cuando hay, perdón, una cosa muy contradictoria, que es la mayor conectividad de la historia de la humanidad”, sostuvo. A diferencia de generaciones previas, los centennials evidencian soledad grupal incluso en edades de alto compromiso social: “Se sienten más solos que personas que tienen más de sesenta y cinco años, que ahí sí la vida, quizás sea más sola porque tiene menos vínculos”.

La conversación abordó también la relación entre la hiperconectividad y la salud mental. Ballarini precisó: “Estos datos son bastante recientes, por lo cual es muy difícil analizar si esta gente quería estar sola. Sí lo que muestran es que en tiempos prolongados, cuando se van acercando a los 30 años, empiezan a denotar más probabilidad de depresión, menor bienestar consigo mismo, más deseos de estar más solos, o sea, profundizar esa soledad. Entonces, ahí es cuando empieza a matchear que más allá del estado o las ganas, hay una cuestión de salud mental que te esté involucrando”.

El impacto de la tecnología y el cambio en los vínculos

El especialista vinculó la pérdida de habilidades sociales con la irrupción de la tecnología en la vida cotidiana. “Los nativos digitales, las personas que son más jóvenes entre 15 y 30 años, puede ser que al ser nativos digitales necesiten una adaptación social porque perdieron habilidades sociales, algo que es rarísimo en nuestra especie, porque si nuestra especie evolucionó... Es el componente social. La colaboración es lo único que nos diferenció”, afirmó.

La generación centennial experimenta un aumento en la sensación de soledad a pesar de estar hiperconectada digitalmente, según revela Fabricio Ballarini (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo de Infobae a la Tarde indagó sobre el papel de la pandemia y las transformaciones en el ocio juvenil. Ballarini advirtió que el fenómeno no es sólo coyuntural: “En esos mundos que vivimos la natalidad se fue a pique. Pero nadie la veía venir, pero nadie. O sea, las estimaciones eran en 2050 empieza a haber una caída. No, es ya. En Argentina el 40%. O sea, no hay deseos... No es solamente la soledad”.

La discusión incluyó el reemplazo de vínculos tradicionales por nuevos modelos de convivencia. “La Ciudad de Buenos Aires tiene más mascotas que menores de 15 años. Hay una dinámica social que no es que la veíamos venir y que tiene que ver con la salida de la pandemia. Es algo que se gestó un poquito antes y que un poco tiene que ver con, para mí o lo que dicen las hipótesis, con el uso de la tecnología, sobre todo mucha tecnología”, desarrolló el biólogo.

Cuando enamorarse se vuelve un antídoto

En el tramo final, Ballarini compartió los resultados de investigaciones recientes sobre el bienestar emocional y los vínculos de pareja. “Lo divertido de esta publicación que salió, que tenía que ver con la soledad o la soltería, es que lo que analizaron en la Universidad de Zúrich es que cambian terriblemente cuando entran en pareja. O sea, cuando se enamoran empieza a aparecer una sensación de bienestar”, argumentó. Y concluyó: “Enamorarse hace bien y lo que dicen las publicaciones es que cuanto antes vos encuentres tu pareja, algo que parece lógico pero hay que explicarlo... cuanto más habilidades vos tengas para relacionarte con una persona, antes vas a conseguir una relación”.

La representante centennial en la mesa, Paula Guardia Bourdin, aportó una mirada desde adentro: “El tema del FOMO, como este incentivo a participar de los planes, también está la cuestión de si ese incentivo es efectivamente ir y participar plenamente de los planes o mostrar que estás en ese plan. Porque hay una cuestión ahí de la vida de vidriera que es superrelevante en mi generación”.

Ballarini cerró con una observación sobre la reacción de los adolescentes ante los datos de soledad y ansiedad: “Entendemos que es un problema, me está aislando terriblemente, siento que me está aislando y no sé cómo salir. Por lo cual, estás como encarcelado en un sistema y empezás a ver que algo no la veíamos tampoco venir, que están saliendo del smartphone y están yendo a celulares que no tienen ninguna tipo de habilidad, solamente llamar o mandar mensajes. Hay como un retroceso en este grupo de personas. Nadie veía venir esta caída y estos cambios de hábitos tan repentinos”.

