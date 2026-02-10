Receta de carrot cake con decoración de San Valentín, rápida y fácil

Una porción de carrot cake puede transportar a cualquier persona a una tarde cálida, con aromas especiados y ese dulzor suave que invita a compartir. En Argentina, este postre se ganó un lugar destacado en la mesa de café y las meriendas familiares, y se transformó en una opción buscada para celebraciones temáticas. Con la cercanía de San Valentín, sumar una decoración romántica de corazones y tonos rojos convierte esta torta en una declaración de cariño sencilla, pero muy efectiva.
Más allá de su origen anglosajón, la torta de zanahoria encontró en nuestro país una versión práctica, fácil de preparar y con ingredientes que se encuentran en cualquier verdulería o almacén.
En las tardes de verano o invierno, para quienes buscan salir de los clásicos y sorprender a sus afectos, decorar la carrot cake con glasé, confites o corazones de azúcar es una forma creativa de regalar un detalle especial, sin necesidad de experiencia en pastelería profesional.
Receta de carrot cake con decoración de San Valentín
La carrot cake es un bizcochuelo húmedo, elaborado principalmente con zanahoria rallada, huevos, azúcar y aceite. Se perfuma con especias como canela y nuez moscada, logrando un sabor distintivo y equilibrado.
Una vez horneada y enfriada, se cubre con un glaseado suave de queso crema y se decora con motivos de San Valentín, como corazones de glasé o confites rojos, aportando un toque visual alegre y personalizable.
Tiempo de preparación
Total: 45 minutos Preparación: 20 minutos Cocción: 25 minutos
Ingredientes
- 2 tazas de zanahoria rallada fina
- 1 taza de azúcar
- 1 taza de aceite de girasol
- 3 huevos
- 2 tazas de harina leudante
- 1 cucharadita de canela en polvo
- 1 pizca de nuez moscada
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 pizca de sal
Para el glaseado:
- 150 gr de queso crema
- 100 gr de azúcar impalpable
- 1 cucharadita de jugo de limón
Decoración San Valentín:
- Corazones de azúcar, confites rojos o glasé coloreado
Cómo hacer carrot cake con decoración de San Valentín, paso a paso
- Precalentar el horno a 180°C. Enmantecar y enharinar un molde de 20x20 cm (o similar).
- En un bol grande, batir los huevos con el azúcar hasta que la mezcla quede espumosa y clara.
- Incorporar el aceite y la esencia de vainilla. Integrar bien.
- Agregar la zanahoria rallada y mezclar con espátula, asegurando que quede bien repartida.
- Tamizar la harina leudante, la sal, la canela y la nuez moscada. Añadir a la mezcla y unir con movimientos suaves.
- Volcar la preparación en el molde. No abrir el horno antes de los 20 minutos para lograr un bizcochuelo parejo.
- Hornear por 25 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo, este salga seco.
- Dejar enfriar completamente antes de desmoldar y decorar.
- Para el glaseado, batir el queso crema con el azúcar impalpable y el jugo de limón, hasta obtener una crema suave y untuosa.
- Cubrir la torta ya fría con el glaseado, extendiendo con espátula.
- Decorar con corazones de azúcar, glasé coloreado o confites. Si se desea, usar manga pastelera para dibujar corazones o mensajes románticos.
Consejos clave:
- El glaseado debe aplicarse con la torta totalmente fría para evitar que se derrita.
- Para un acabado prolijo, limpiar la espátula con cada pasada.
- Si la zanahoria suelta mucho jugo, escurrir levemente antes de usarla.
- El horno debe estar bien precalentado para asegurar una cocción pareja.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 8 porciones medianas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 340
- Grasas: 18 g
- Carbohidratos: 39 g
- Proteínas: 5 g
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, hasta 4 días, tapada o dentro de un recipiente hermético para que el glaseado no absorba olores. Puede freezarse sin la decoración por 1 mes, envuelta en film y bolsa apta para freezer.