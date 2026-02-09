El Día de San Valentín se ha consolidado como una de las celebraciones más elegidas para expresar afecto a través de pequeños gestos y detalles personales. En este contexto, la repostería casera ocupa un lugar destacado, permitiendo transformar ingredientes simples en obsequios significativos. Los cupcakes, por su tamaño individual y facilidad de preparación, se presentan como una opción ideal para quienes buscan sorprender sin necesidad de técnicas complejas ni de largas horas en la cocina.
La popularidad de los estos han crecido notablemente en los últimos años. Su practicidad y versatilidad los convierten en protagonistas de mesas dulces, meriendas y regalos personalizados. Decorados con glasé, confites rojos o corazones de azúcar, estos pequeños pasteles aportan color y dulzura a cualquier celebración.
Receta de cupcakes para San Valentín, rápida y fácil
Para preparar cupcakes de San Valentín, se requiere una masa básica tipo bizcochuelo, que puede ser de vainilla o chocolate según las preferencias personales. La elaboración comienza batiendo huevos con azúcar hasta lograr una mezcla espumosa, a la que se incorporan manteca fundida y esencia de vainilla. Luego, se añade harina leudante en forma alternada con leche, mezclando suavemente hasta obtener una masa homogénea.
Una vez lista, la preparación se distribuye en pirotines, llenando cada uno hasta dos tercios de su capacidad, y se hornea a 180 ℃ durante 18 a 20 minutos, hasta que al pincharlos con un palillo este salga limpio.
La decoración es el paso donde se despliega la creatividad: se pueden utilizar glasé real, crema chantilly, confites de colores, frutas frescas o corazones de azúcar. Los cupcakes deben dejarse enfriar completamente antes de aplicar cualquier cobertura para asegurar un resultado prolijo. Presentados en cajas decorativas o en bandejas,se convierten en un obsequio simbólico y artesanal, con un toque casero y personal.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 40 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 20-25 minutos
- Decoración: 5 minutos
Ingredientes
- 2 huevos
- 115 gr de azúcar
- 115 gr de harina leudante
- 115 gr de mantequilla derretida
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 135 gr de azúcar impalpable (para el glasé)
- 55 gr de mantequilla (para el glasé)
- 30 gr de cacao en polvo cernido (opcional, para el glasé)
- Confites rojos, rosas o corazones de azúcar (para decorar)
- Pirotines de papel
Cómo hacer cupcakes para San Valentín, paso a paso
- Precalentar el horno a 180°C (moderado). Colocar 12 pirotines en un molde para muffins.
- Batir los huevos y el azúcar hasta que la mezcla esté suave y cremosa.
- Agregar la harina y la mantequilla derretida de a poco, mezclando suavemente con espátula.
- Perfumar con la esencia de vainilla y mezclar hasta que la masa quede homogénea.
- Verter la preparación llenando 3/4 partes de cada pirotín.
- Hornear entre 15 y 20 minutos. Los cupcakes están listos cuando se ven dorados arriba y al pinchar con un escarbadientes, sale seco. No abrir el horno antes de los 15 minutos para que no se bajen.
- Dejar enfriar sobre una rejilla 10 minutos antes de desmoldar.
- Para el glasé: batir juntos el azúcar impalpable, la mantequilla y el cacao (si se desea chocolateado), hasta lograr una crema.
- Una vez fríos, cubrir los cupcakes con el glasé usando cuchillo o manga. No decorar en caliente, el glasé se derrite.
- Decorar con confites, corazones de azúcar o lo que prefieras para darle el toque romántico.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde para aproximadamente 12 cupcakes medianos.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 210
- Grasas: 10 gr
- Carbohidratos: 27 gr
- Proteínas: 3 gr
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, hasta 4 días en recipiente hermético. Se pueden freezar (sin decorar) hasta 1 mes. Decorar siempre después de descongelar.