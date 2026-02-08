Longevidad y belleza real, según la modelo silver que desafía estereotipos: “Envejecemos según cómo pensamos”

A los 66 años, la modelo y autora destaca la importancia de la visibilidad femenina sin importar la edad en la industria de la moda Gentileza Petra

Petra van Bremen construye una nueva narrativa sobre el envejecimiento. Hay una clave, la mentalidad, algo tan decisivo, dirá, como cualquier rutina de belleza, entrenamiento o alimentación. En un universo donde la edad suele ser excusa para el retiro, ella convierte cada año de su vida en un manifiesto. Petra tiene, además, cosas para decir. Muchas, por cierto. Y quizás ese decir es también lo que la mantiene vital a los 66 años. Sus palabras —no anda con cosas pequeñas— desafían dos tanque pesados: los límites de la industria y el discurso social.

“Envejecer se trata de tener la mentalidad adecuada, porque la forma en que envejecemos comienza en cómo pensamos”, pregona Infobae en el comienzo de la charla.

Convencida de que la visibilidad no tiene fecha de caducidad, Petra se volvió referente para una generación que exige ocupar el centro de la escena así, en todos los frentes y sin pedir permiso. En cada aparición, cada portada de revista, cada entrevista y cada desfile, deja asentado su bandera de longevidad.

A los 66 años, la modelo y autora destaca la importancia de la visibilidad femenina sin importar la edad en la industria de la moda

Publicar el libro Now Is Your Prime Time y regresar a las pasarelas marcaron un punto de inflexión en su vida. Ambas experiencias no solo renovaron su vínculo con la moda, sino que la impulsaron a cuestionar los relatos dominantes sobre el paso del tiempo.

Escribir le permitió, cuenta, reflexionar con mayor honestidad sobre lo que realmente significa envejecer y resignificó su rol como modelo: “Volver a la pasarela siempre estuvo entre mis prioridades. En parte por mí, porque realmente lo deseaba, y en parte para hacer una declaración contra el edadismo en la moda”.

“La forma en que envejecemos comienza en cómo pensamos”, sostiene Petra, referente para mujeres que buscan ocupar el centro de la escena

Hoy, Petra van Bremen ve al mundo fashionista como una herramienta de expresión y una plataforma poderosa para desafiar prejuicios.

Su regreso no fue solo personal, sino también colectivo: busca ampliar el panorama de lo que puede ser la belleza a cualquier edad y contribuir a un cambio que, aunque lento, ya resulta visible.

La gratitud por los reconocimientos recientes —como el nombramiento de “ícono de Estilo” por The Times y su participación en editoriales de VOGUE— se mezcla con la responsabilidad de seguir presentándose con autenticidad y de sostener nuevas formas de elegancia, cierto carácter que pone a prueba la industria.

“Cuando algo así sucede a esta altura, tiene un peso diferente al que tenía a los veinte. No es solo un momento culminante de mi carrera; es como una declaración discreta de que la visibilidad no tiene fecha de caducidad”, analiza.

Publicar “Now Is Your Prime Time” y regresar a las pasarelas marcó un giro en su carrera y su visión sobre el paso del tiempo

—¿Cuáles crees que son los factores más importantes para llevar una vida larga y plena, tanto física como emocionalmente?

—Cada día abrazo a la mujer en la que me he convertido. Si me miro al espejo, no veo a una mujer mayor, sino a Petra. Acepto mi edad y no me comparo con otras mujeres más jóvenes. Elijo la visibilidad, llevo con orgullo mi larga melena canosa, uso ropa que realza mi personalidad, a veces atrevida, pero definitivamente moderna y con un toque de elegancia. Me visto para mí misma y definitivamente no para parecer más joven, porque generalmente tiene el efecto contrario. Físicamente, hago ejercicio y me estiro todos los días, incluso si es solo un paseo con mi perro Kobe. Con el tiempo, comencé a sentir la necesidad de una siesta diurna, la llamada siesta energética. He aprendido a escuchar atentamente lo que mi cuerpo me dice.

Para Petra, la moda es una herramienta de expresión y una plataforma para cuestionar prejuicios y ampliar el concepto de belleza

—¿Recomendás algun tipo de alimentación?

—No, no recomiendo una dieta especial. Sí, una alimentación equilibrada: consumir proteínas, muchas verduras, grasas buenas, beber 1,5 litros de agua al día y tener cuidado con el azúcar. Creo firmemente en el movimiento diario, de alguna forma, porque la movilidad es clave para una vida saludable. Una de las mejores inversiones que podemos hacer a medida que envejecemos es entrenar la fuerza varias veces por semana, ya que protege directamente aquello que solemos perder con el tiempo: nuestros músculos.

Su reciente reconocimiento como “ícono de Estilo” por The Times refuerza su compromiso con la autenticidad y la elegancia sin edad

—En 2021, dijiste a Infobae: “Lo más importante es que nos mantengamos visibles a cualquier edad”. ¿Crees que la industria de la moda y la sociedad han avanzado en este sentido?

—Vemos rostros más maduros, más diversidad de edad y talla en campañas, portadas de revistas y, ocasionalmente, en pasarelas. He notado un creciente deseo de autenticidad, algo que aplaudo enormemente. Pero, siendo sincera, el proceso sigue siendo desigual y, a veces, todavía se siente como una tendencia en lugar de un verdadero cambio.

Considera clave el movimiento diario, la alimentación equilibrada y ejercitar la fuerza para una vida saludable a cualquier edad

—¿Dónde lo ves reflejado?

—Con demasiada frecuencia, las modelos mayores son tratadas como un rasgo especial en lugar de como una parte normal del casting. El cambio más grande que veo está en las propias mujeres. Cada vez más mujeres están construyendo marcas, emprendiendo negocios, cambiando de carrera, mostrando su rostro sin disculparse. Sin embargo, la sociedad aún envía mensajes contradictorios: por un lado, envejecer con orgullo y, por otro, borrar cualquier rastro de ello. Así que sí, estamos avanzando, ¡pero aún no hemos llegado!

“Acepto mi edad, no me comparo y elijo la visibilidad”, afirma Petra, quien impulsa el movimiento por una vejez asumida y visible

—¿Creés que el ideal de belleza está cambiando con el tiempo?

—Sí, claro. Está cambiando. Por ejemplo, pensá en las mujeres regordetas que pintó Rubens o en la actriz y supermodelo Twiggy. Pero en realidad no creo que exista un ideal de belleza. Veo belleza en cada mujer. No importa qué talla usen o cuántos años tengan.

A pesar de los avances recientes, la inclusión real en la moda sigue siendo un desafío persistente. Petra van Bremen observa que, aunque la diversidad de edad y de cuerpos es cada vez más visible en campañas y pasarelas, el cambio aún no logra consolidarse como una norma establecida.

Con frecuencia, dice, las modelos mayores siguen siendo presentadas como casos excepcionales, elegidas más por el impacto publicitario que por una auténtica valoración de su trayectoria y aporte.

Petra posa con un sofisticado vestido azul pastel adornado con plumas en el dobladillo y las mangas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por eso sostiene que el mayor cambio ocurre fuera de las pasarelas, donde las propias mujeres han decidido rechazar la invisibilidad y reclamar su espacio.

Sin embargo, advierte que la sociedad sigue enviando mensajes contradictorios: “Por un lado, invita a envejecer con orgullo; por otro, fomenta la eliminación de cualquier signo de edad”.

Para esta influencer, la verdadera transformación solo será posible cuando “la visibilidad y la autenticidad de las mujeres maduras dejen de ser una tendencia y se conviertan en parte estructural de la industria y la cultura”.

Petra van Bremen desafía los estereotipos sobre el envejecimiento y promueve una nueva narrativa basada en la mentalidad y la autenticidad

Petra cierra la entrevista con un mensaje para las mujeres que hoy se sienten invisibles o subestimadas debido a su edad. “La visibilidad a cualquier edad no debería ser una excepción, sino la norma”, define.

Firme, agrega que cada vez que una mujer se presenta, se facilita el camino para la siguiente: “La visibilidad no es algo que la sociedad te otorga, es algo que eliges”.

Y cierra con un listado, tan necesario como actual, con ejemplos concretos que son, sin duda, partes de su manifiesto: “Usa un labial intenso, solicita el trabajo, participa en la reunión, asiste al evento, publica el video. Las redes sociales también han ayudado, ya que permiten a las mujeres crear su propia visibilidad en lugar de esperar permiso. Tu edad no es el fin de tu atractivo, tu relevancia ni tus posibilidades. Puede ser el comienzo de tu capítulo más brillante y fuerte, si lo permites”.