Receta de cazuela de mondongo, rápida y fácil

Una combinación de ingredientes simples y pasos detallados facilita la preparación de este plato típico, pensado para quienes buscan comidas abundantes y reconfortantes sin invertir demasiado tiempo en la cocina

La cazuela de mondongo, receta
La cazuela de mondongo, receta argentina tradicional, ofrece un guiso espeso con mondongo tierno y verduras para los días fríos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aroma de una cazuela de mondongo recién hecha invita a sentarse en familia y disfrutar de la mesa. Este clásico guiso argentino combina mondongo tierno, verduras y especias, logrando un plato abundante, sabroso y reconfortante, ideal para los días frescos. Su versión rápida y fácil permite disfrutar de la tradición sin pasar horas en la cocina, perfecta para quienes buscan sabor casero en poco tiempo.

En Argentina, la cazuela de mondongo suele reunir a la mesa en días frescos, ideal para compartir en almuerzos otoñales o inviernos. Tiene herencia inmigrante, especialmente española e italiana, y fue adoptada por la cocina criolla, adaptándose a los gustos y productos locales.

Receta de cazuela de mondongo rápida y fácil

La cazuela de mondongo es un guiso espeso hecho a base de mondongo (panza de vaca) hervido y cortado en tiras o cubos, cocido con verduras como cebolla, morrón, tomate y garbanzos, todo aromatizado con laurel y perejil. Es un clásico de la cocina de olla argentina, reconfortante y lleno de sabor.

Tiempo de preparación

Total: 1 hora 30 minutos

Preparación: 30 minutos

Cocción: 1 hora

Ingredientes

  • 1 kg de mondongo (previamente hervido)
  • 3 papas medianas
  • 2 zanahorias
  • 2 cebollas grandes
  • 1 morrón rojo
  • 2 dientes de ajo
  • 2 tomates grandes o 400 gr de tomate triturado
  • 1 taza de garbanzos cocidos (pueden ser envasados)
  • 1 chorizo colorado (opcional)
  • 1 hoja de laurel
  • 1 ramito de perejil
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • Sal y pimienta a gusto
  • Aceite (cantidad necesaria)
  • Caldo de verduras (aprox. 1 litro)

Cómo hacer cazuela de mondongo, paso a paso

  • Lavar bien el mondongo. Hervirlo en agua con sal y laurel hasta que esté tierno (si se usa precocido, este paso es más rápido).
  • Cortar el mondongo en tiras o cubos pequeños.
  • Pelar y cortar las papas y zanahorias en cubos. Picar la cebolla, el morrón y los ajos.
  • En una olla grande, calentar un poco de aceite y rehogar la cebolla, el ajo y el morrón hasta que estén tiernos.
  • Agregar el chorizo colorado en rodajas y dorar unos minutos.
  • Incorporar el mondongo y las zanahorias. Saltear todo junto unos minutos.
  • Añadir el tomate triturado y el pimentón. Mezclar bien.
  • Incorporar las papas, los garbanzos, la hoja de laurel, el perejil picado, sal y pimienta.
  • Cubrir con el caldo de verduras (debe apenas tapar los ingredientes).
  • Cocinar a fuego medio-bajo, con la olla semi tapada, durante 45-60 minutos, removiendo de vez en cuando. Las papas deben estar tiernas y el guiso, espeso.
  • Rectificar la sazón y agregar más caldo si lo requiere.
  • Servir bien caliente, espolvoreando con perejil fresco picado.

Consejos claves:

  • El mondongo debe estar bien tierno antes de agregarlo a la cazuela.
  • No dejar que el guiso se seque demasiado: agregar caldo si es necesario.
  • El chorizo colorado aporta sabor, pero se puede omitirlo para una versión más económica.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 6 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 370 kcal
  • Grasas: 13 g
  • Carbohidratos: 33 g
  • Proteínas: 26 g

Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la heladera, bien tapada, hasta 3 días. En el freezer, hasta 2 meses. Para recalentar, hacerlo a fuego suave agregando un poco de caldo o agua si se espesa demasiado.

