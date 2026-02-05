El aroma de una cazuela de mondongo recién hecha invita a sentarse en familia y disfrutar de la mesa. Este clásico guiso argentino combina mondongo tierno, verduras y especias, logrando un plato abundante, sabroso y reconfortante, ideal para los días frescos. Su versión rápida y fácil permite disfrutar de la tradición sin pasar horas en la cocina, perfecta para quienes buscan sabor casero en poco tiempo.
En Argentina, la cazuela de mondongo suele reunir a la mesa en días frescos, ideal para compartir en almuerzos otoñales o inviernos. Tiene herencia inmigrante, especialmente española e italiana, y fue adoptada por la cocina criolla, adaptándose a los gustos y productos locales.
Receta de cazuela de mondongo rápida y fácil
La cazuela de mondongo es un guiso espeso hecho a base de mondongo (panza de vaca) hervido y cortado en tiras o cubos, cocido con verduras como cebolla, morrón, tomate y garbanzos, todo aromatizado con laurel y perejil. Es un clásico de la cocina de olla argentina, reconfortante y lleno de sabor.
Tiempo de preparación
Total: 1 hora 30 minutos
Preparación: 30 minutos
Cocción: 1 hora
Ingredientes
- 1 kg de mondongo (previamente hervido)
- 3 papas medianas
- 2 zanahorias
- 2 cebollas grandes
- 1 morrón rojo
- 2 dientes de ajo
- 2 tomates grandes o 400 gr de tomate triturado
- 1 taza de garbanzos cocidos (pueden ser envasados)
- 1 chorizo colorado (opcional)
- 1 hoja de laurel
- 1 ramito de perejil
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- Sal y pimienta a gusto
- Aceite (cantidad necesaria)
- Caldo de verduras (aprox. 1 litro)
Cómo hacer cazuela de mondongo, paso a paso
- Lavar bien el mondongo. Hervirlo en agua con sal y laurel hasta que esté tierno (si se usa precocido, este paso es más rápido).
- Cortar el mondongo en tiras o cubos pequeños.
- Pelar y cortar las papas y zanahorias en cubos. Picar la cebolla, el morrón y los ajos.
- En una olla grande, calentar un poco de aceite y rehogar la cebolla, el ajo y el morrón hasta que estén tiernos.
- Agregar el chorizo colorado en rodajas y dorar unos minutos.
- Incorporar el mondongo y las zanahorias. Saltear todo junto unos minutos.
- Añadir el tomate triturado y el pimentón. Mezclar bien.
- Incorporar las papas, los garbanzos, la hoja de laurel, el perejil picado, sal y pimienta.
- Cubrir con el caldo de verduras (debe apenas tapar los ingredientes).
- Cocinar a fuego medio-bajo, con la olla semi tapada, durante 45-60 minutos, removiendo de vez en cuando. Las papas deben estar tiernas y el guiso, espeso.
- Rectificar la sazón y agregar más caldo si lo requiere.
- Servir bien caliente, espolvoreando con perejil fresco picado.
Consejos claves:
- El mondongo debe estar bien tierno antes de agregarlo a la cazuela.
- No dejar que el guiso se seque demasiado: agregar caldo si es necesario.
- El chorizo colorado aporta sabor, pero se puede omitirlo para una versión más económica.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 6 porciones abundantes.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 370 kcal
- Grasas: 13 g
- Carbohidratos: 33 g
- Proteínas: 26 g
Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En la heladera, bien tapada, hasta 3 días. En el freezer, hasta 2 meses. Para recalentar, hacerlo a fuego suave agregando un poco de caldo o agua si se espesa demasiado.