Rabas, churros y menús de paradores: cuánto cuesta comer en las playas de Mar del Plata y Pinamar

La gastronomía marítima del sur de playa Varese destaca con platos como rabas, langostinos y paella, con valores entre $19.500 y $39.000 (Crédito: Jose Tetty)

(Enviado especial) Durante la temporada de verano 2026, los precios de comidas y bebidas en las playas de Mar del Plata y Pinamar han captado la atención de visitantes, turistas y familias, ya que la gran mayoría pasa el día completo en la costa.

Infobae recorrió ambos destinos para relevar tarifas.

En el caso de Pinamar, los precios exhiben particularidades propias. Un choclo en la playa se vende a $5.000 por unidad. En cuanto a los churros, la media docena se oferta entre $5.000 y $7.000, al tiempo que la docena puede alcanzar $13.000. Entre las opciones regionales, la docena de chipá llega a $11.000.

En Mar del Plata, en los paradores y restaurantes de Punta Mogotes, un almuerzo o cena completo para dos personas, que incluye entrada, plato principal, postre y bebidas, alcanza en promedio entre $110.000 y $150.000.

Las opciones para comenzar suelen consistir en boquerones o tostadas, mientras que las rabas permanecen entre las favoritas de los comensales. Los platos principales presentan una oferta diversa que incluye pescados a la parrilla, arroces, carnes y especialidades de mar, acompañados por vinos, cervezas o postres tradicionales como el flan mixto, baileys frozen o frutillas con crema.

La temporada de verano 2026 en Mar del Plata incrementa el consumo de comidas y bebidas frente al mar

Desde el sector gastronómico marplatense, Hernán Szkrohal, presidente de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos, describe una amplia gama de precios en bares y restaurantes, tanto para el mediodía como la noche. Según explicó a Infobae, “un sándwich de milanesa con una gaseosa está 8.500 pesos. Después en los establecimientos que son café, bar o restó tenés menús que van entre 15.000 y 20.000 pesos con bebida”.

Para Szkrohal, las parrillas presentan precios entre 27.000 y 35.000 pesos, mientras que la experiencia en restaurantes con vino y postre puede variar de 35.000 a 40.000 pesos. Sostiene que “los precios de este año están muy atinados y muy cuidados con respecto a apostar a tener un mayor volumen de trabajo, resignando rentabilidad”.

Los clásicos churros, pochoclos y garrapiñadas mantienen su vigencia en la oferta de dulces de la playa con precios desde $1.500 la porción (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la zona sur de playa Varese, la oferta se orienta hacia la gastronomía marítima. En el restaurante La Banquina, Susana, su encargada, indica que las preparaciones más solicitadas incluyen rabas, cornalitos, papas fritas, picada marinera, cazuela de mariscos y paella.

Según detalló a Infobae, la porción de rabas se ofrece desde los $19.500, mientras que los calamares en escabeche ascienden a $21.000, las gambas al ajillo y los langostinos empanados llegan a $28.000, y los calamaretis fritos alcanzan $29.000. La picada marinera, pensada para compartir entre dos y tres personas, integra calamar en salsa, cornalitos, bastones de merluza, papas fritas y rabas. Para grupos, el “mix cuatro” suma rabas, cornalitos, bastones de merluza y papas fritas como principal atractivo.

Los menús de bares y restaurantes en Mar del Plata ofrecen alternativas desde los $15.000 hasta los $40.000 según el establecimiento y la elección de postre o vino (Crédito: Jose Tetty)

En las comidas al paso de playa Bristol y otras áreas concurridas de Mar del Plata, la elección más económica corresponde al pancho, con precios desde $3.000. Hamburguesas y choripanes parten de $6.000, cifra que se incrementa al sumar bebidas. Las papas fritas con cheddar cuestan alrededor de $7.500, mientras que el agua mineral o saborizada varía entre $2.000 y $2.500 y las gaseosas oscilan entre $3.000 y $5.000, según el comercio. Para quienes buscan una opción intermedia, un menú en café, bar o restaurante ronda entre 15.000 y 20.000 pesos, con la posibilidad de acceder a ofertas más elaboradas en parrillas y establecimientos de mayor categoría.

Almuerzos completos para dos personas en paradores exclusivos de Punta Mogotes rondan entre $110.000 y $150.000, incluyendo entradas, platos y postres (Crédito: Jose Tetty)

El circuito de vendedores ambulantes complementa la propuesta durante la tarde. La clásica docena de churros se comercializa a $12.000, mientras que en el rubro de dulces, pochoclos y garrapiñadas de maní, nuez o almendra mantienen precios entre $1.500 y $2.500 por porción.

Para muchas parejas, la opción de compartir platos como arroces o paellas en restaurantes permite optimizar el gasto, disfrutar de variedad y mantener una porción abundante.