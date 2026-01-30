Dónde festejar San Valentín en Buenos Aires: una noche que promete experiencias gourmet y detalles románticos

La propuesta del Hotel Emperador para el Día de los Enamorados

La noche del 14 de febrero es una fecha señalada para quienes buscan experiencias distintas para celebrar el Día de los Enamorados.

Este año, Hotel Emperador de Buenos Aires propone convertir San Valentín en un recuerdo memorable.

La directora general de Hotel Emperador, Mariana Lucas, explicó a Infobae cómo será la velada, que unirá gastronomía de autor, ambientación especial y detalles pensados para celebrar el amor en todas sus formas.

Un escenario pensado para el encuentro

Los jardines del Hotel Emperador serán el inicio de la noche. El espacio, preparado para la ocasión, brindará un entorno verde y privado, donde cada pareja podrá disfrutar un clima de intimidad y comodidad.

“Quienes elijan la propuesta podrán transformar una fecha clásica en una experiencia única”, destacó Mariana Lucas. La decoración, la iluminación y la disposición de cada elemento buscan intensificar la experiencia sensorial desde el primer momento.

Mariana Lucas, directora general del hotel, destaca la búsqueda de una experiencia sensorial y memorable para los asistentes

Gastronomía de autor: un menú de cinco pasos

La gastronomía será uno de los ejes de la celebración. El chef ejecutivo Carlos Garrido y su equipo crearon una carta pensada para activar los sentidos y marcar cada etapa de la velada.

“El menú invita a una travesía sensorial en la que cada paso busca despertar y seducir el paladar”, explicó el chef ejecutivo a Infobae.

La selección ofrece combinaciones que destacan por su técnica y creatividad. El menú incluye:

Sfoglia con ananá asado, crumble de almendras y caramelo de miso.

Chirashi: arroz de sushi, salmón fresco, salmón ahumado, palta bruleada y crocante de batata.

Tapa de res en cocción lenta con salsa de setas ahumadas, maíz tierno en terrina y hortalizas verdes.

Dúo de tortellini de cabutia y ricota alimonada con terciopelo de puerros.

Bruma fría de sandía y espumante.

Armonía de pistacho y chocolate belga, velo de frutos rojos patagónicos.

El chef ejecutivo Carlos Garrido presenta un menú de cinco pasos ideado para seducir el paladar y sorprender en cada plato

Cada uno de estos pasos fue pensado para ofrecer un recorrido gastronómico sin apuros, enfocado en sabores memorables y presentaciones cuidadas. La combinación de técnicas y creatividad permite proponer platos únicos, pensados específicamente para la ocasión.

Detalles de la sfoglia con ananá asado y caramelo de miso, la apertura del menú especial para San Valentín

Bebidas y música: una experiencia multisensorial

La propuesta del Hotel Emperador incluye una cuidada selección de vinos de la bodega Catena Zapata, junto con la presencia de One Bar, que acompañará la velada con espumantes y tragos preparados para la ocasión.

Además, una barra de whiskeys Jack Daniel’s ofrecerá alternativas clásicas y exclusivas, lo que amplía las opciones para quienes deseen maridar cada plato con distintas bebidas.

La selección de vinos de Catena Zapata y la coctelería de One Bar acompañan cada paso del menú

La música en vivo tendrá un rol central en la ambientación. El escenario, especialmente decorado, permitirá que los asistentes disfruten interpretaciones seleccionadas para acompañar la noche. Un photobooth diseñado para la ocasión dará la posibilidad de captar momentos y llevarse un recuerdo tangible de la celebración. “Queremos que la experiencia trascienda la cena y que cada pareja pueda llevarse algo más que un recuerdo emocional”, explicó Mariana Lucas.

Extender la celebración: suites y detalles románticos

Quienes deseen prolongar la experiencia podrán optar por alojarse en una de las suites del hotel, acondicionadas con detalles y sorpresas pensadas para la ocasión. “Buscamos que cada huésped viva una noche personalizada, con detalles que invitan a relajarse y disfrutar”, subrayó Mariana Lucas.

Música en vivo y un escenario especialmente decorado aportan el tono festivo y romántico a la velada

La propuesta apunta a quienes buscan celebrar el amor sin apuros, sumando elegancia y experiencias que perduran más allá de una sola noche. Desde la organización remarcaron que la ambientación de las suites y los servicios disponibles fueron pensados para crear un entorno acogedor, con guiños románticos y detalles personalizados.

Hotel Emperador apuesta a convertir el 14 de febrero en una noche especial, en la que cada detalle, desde la ambientación hasta la gastronomía y la música, estará orientado a potenciar el encuentro y la celebración.

El postre armonía de pistacho y chocolate belga, con frutos rojos patagónicos, corona la experiencia dulce de la noche

La propuesta, que fusiona elegancia, sabores y experiencias, busca dejar una huella más allá del calendario. Para quienes deseen reservar o conocer más detalles, la organización puso a disposición canales de contacto directos, con cupos limitados y atención personalizada.

“Una propuesta pensada para celebrar el amor con elegancia, sabores memorables y experiencias que perduran más allá de una sola noche”, sintetizó Mariana Lucas.

Para realizar reservas, contactarse a:

celebraciones@hotel-emperador.com.ar

+54 9 11 4528-3230

(Fotos: Gastón Taylor)