Sabores frutales: siete recetas para preparar helados y palitos caseros en casa

Las alternativas saludables y refrescantes ganan terreno durante el verano

Las recetas de palitos y helados caseros destacan la creatividad y el aprovechamiento de frutas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El verano impulsa la búsqueda de opciones refrescantes y naturales. Entre las alternativas más valoradas por quienes desean evitar aditivos y azúcares industriales, están los helados y palitos caseros con fruta fresca.

La siguiente selección de siete recetas propone combinaciones sencillas, seguras y aptas para toda la familia.

1. Palitos de frutilla y yogur

Los palitos de frutilla y yogur combinan suavidad, frescura y cremosidad para sumar fruta (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de frutilla y yogur es un clásico para quienes buscan un sabor suave y textura cremosa. Esta opción resulta ideal para incorporar frutas en la alimentación diaria de los más chicos.

Ingredientes:

  • 250 g de frutillas frescas
  • 200 ml de yogur natural
  • 2 cucharadas de miel (opcional)
  • Jugo de 1/2 limón

Preparación:

  1. Lavar y cortar las frutillas en trozos pequeños.
  2. Procesar las frutillas junto con el yogur y el jugo de limón hasta obtener una mezcla homogénea.
  3. Endulzar con miel si se desea.
  4. Verter la mezcla en moldes para palitos y colocar palitos de madera.
  5. Congelar por al menos 5 horas antes de desmoldar.

2. Helado cremoso de banana y cacao

El helado cremoso de banana y cacao aprovecha la dulzura natural de la fruta (Freepik)

Esta receta aprovecha la dulzura natural de la banana, sumando un toque de cacao para quienes disfrutan de los sabores intensos sin recurrir a azúcares añadidos.

Ingredientes:

  • 3 bananas maduras
  • 2 cucharadas de cacao amargo en polvo
  • 1 cucharada de mantequilla de maní (opcional)

Preparación:

  1. Pelar, cortar y congelar las bananas durante al menos 4 horas.
  2. Colocar las bananas congeladas en una procesadora junto con el cacao y la mantequilla de maní.
  3. Batir hasta obtener una crema suave.
  4. Servir inmediatamente o llevar al freezer para una textura más firme.

3. Palitos de frutos rojos y coco

Los palitos de frutos rojos y coco fusionan el sabor intenso de frambuesas y arándanos con la suavidad de la leche de coco (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frambuesas y arándanos combinan con la suavidad de la leche de coco, dando como resultado un postre de color y sabor intensos.

Ingredientes:

  • 200 g de frambuesas y arándanos
  • 200 ml de leche de coco
  • 2 cucharadas de azúcar

Preparación:

  1. Lavar y escurrir los frutos rojos.
  2. Mezclar los frutos con la leche de coco y el azúcar.
  3. Triturar hasta lograr una mezcla rústica.
  4. Rellenar los moldes, insertar los palitos y congelar por 6 horas.

4. Helado de kiwi y limón

El helado de kiwi y limón destaca por su acidez y ligereza, ideal para quienes prefieren postres cítricos y refrescantes (Imagen Ilustrativa Infobae

Esta receta ofrece una opción ácida y refrescante, ideal para quienes prefieren postres ligeros y con un toque cítrico.

Ingredientes:

  • 4 kiwis
  • 2 cucharadas de jugo de limón
  • 3 cucharadas de azúcar

Preparación:

  1. Pelar y cortar los kiwis.
  2. Licuar los kiwis con el jugo de limón y el azúcar.
  3. Verter la mezcla en un recipiente y llevar al freezer.
  4. Remover cada 45 minutos durante 3 horas para evitar que se formen cristales grandes.

5. Palitos de sandía y menta

Los palitos de sandía y menta se convierten en una alternativa hidratante y aromática con un aporte fresco para el verano (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sandía aporta frescura y mucho líquido, mientras que la menta suma un aroma especial. Estos palitos resultan livianos y muy hidratantes.

Ingredientes:

  • 400 g de sandía sin semillas
  • Hojas frescas de menta
  • 2 cucharadas de jugo de lima

Preparación:

  1. Cortar la sandía en trozos y triturar junto con la menta y el jugo de lima.
  2. Colar la mezcla para retirar restos sólidos.
  3. Distribuir el líquido en los moldes, colocar los palitos y congelar.

6. Helado de durazno y yogur griego

El helado de durazno y yogur griego logra una textura cremosa y un delicado aroma gracias a la fruta en su punto justo

El durazno en su punto justo ofrece dulzura y aroma. Sumado al yogur griego, genera un helado cremoso y fácil de preparar.

Ingredientes:

  • 3 duraznos grandes
  • 200 ml de yogur griego
  • 2 cucharadas de azúcar o edulcorante

Preparación:

  1. Pelar y cortar los duraznos en cubos.
  2. Procesar los duraznos junto al yogur y el azúcar.
  3. Llevar la crema a un recipiente apto para freezer.
  4. Congelar durante 4 horas, mezclando cada hora para lograr una textura cremosa.

7. Palitos de mango y naranja

Los palitos de mango y naranja ofrecen sabor tropical intenso y color vibrante en los días más calurosos del verano (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mango y la naranja forman una dupla refrescante y tropical, ideal para los días de calor. El resultado es un palito de sabor intenso y color vibrante.

Ingredientes:

  • 2 mangos maduros
  • 200 ml de jugo de naranja recién exprimido

Preparación:

  1. Pelar y cortar el mango en cubos.
  2. Licuar el mango con el jugo de naranja.
  3. Rellenar los moldes para palitos con la mezcla.
  4. Insertar los palitos y congelar por 6 horas.

