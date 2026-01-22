Tendencias

Una empanada argentina es la mejor del mundo: cuál es el secreto que la distingue del resto

Elegida entre recetas de América, Europa y Asia, logró el primer puesto en un ranking publicado por Taste Atlas gracias a una combinación de tradición, técnica artesanal y un detalle distintivo

El ranking internacional refleja la diversidad de ingredientes y técnicas que caracterizan a las empanadas en distintos países (Freepik)

Las empanadas tucumanas fueron reconocidas por Taste Atlas como las mejores del mundo, tras obtener una calificación de 4,4 puntos.

Según publicó la renombrada guía gastronómica en su cuenta de X, las oriundas de Tucumán superaron a variantes de Argentina, Chile, España y otros países gracias a su combinación de tradición, técnica y sabor, producto de una elaboración artesanal que incluye masa crujiente hecha a mano, relleno jugoso y el característico toque final de unas gotas de limón.

El ranking internacional y el dominio argentino

Doce variedades de empanadas, representando distintas regiones del mundo, integran el ranking internacional elaborado por Taste Atlas para su cuenta de X (Taste Atlas)

De acuerdo con la publicación de Taste Atlas, la empanada tucumana alcanzó el primer puesto, seguida por la variedad general argentina y la cordobesa, con 4,4 y 4,3 puntos respectivamente.

El ranking global, que representó gráficamente 12 tipos de empanadas de diferentes países, reflejó el predominio de las recetas argentinas en las posiciones más altas. En los siguientes lugares aparecen las empanadas chilenas y la empanada gallega, lo que evidencia la diversidad y la competencia entre estilos a nivel mundial.

Del 1 al 12, el ranking lo integraban:

  1. Empanadas Tucumanas (Argentina) – 4,4
  2. Empanadas Argentinas (Argentina) – 4,4
  3. Empanada Cordobesa (Argentina) – 4,3
  4. Empanadas chilenas (Chile) – 4,2
  5. Empanada Gallega (España) – 4,1
  6. Empanadas Salteñas (Argentina) – 3,9
  7. Empanada de cordero (España) – 3,8
  8. Arabian Empanadas (Arabia Saudita) – 3,6
  9. Empanada Catamarqueña (Argentina) – 3,5
  10. Empanadas de manzana (Chile) – 3,5
  11. Panades (España) – 3,3
  12. Empanadas de Santa Rita (México) – 3,0

La singularidad de la empanada tucumana

El ritual de exprimir limón sobre la empanada antes del primer bocado es un rasgo valorado en la cultura gastronómica argentina (Agencia Wachs)

La identidad de la empanada tucumana reside en detalles técnicos y culturales.

Según Taste Atlas: “La versión tucumana se distingue no por sus ingredientes extravagantes, sino por su elaboración”.

La masa se realiza a mano con harina de trigo y grasa de res; el relleno puede ser de carne de res, pollo o mondongo, y se le agregan cebolla, huevo duro, comino y pimentón. Se valoró especialmente el horneado en horno de barro y la proporción equilibrada de masa y relleno, lo que aporta jugosidad y un sabor balanceado.

Un aspecto destacado por la guía internacional es el ritual de servirlas calientes y comerlas a mano, acompañadas de gajos de limón. Según Taste Atlas, estos se exprimen justo antes del primer bocado, intensificando la riqueza de la carne y las especias del relleno. Este gesto eleva la experiencia y constituye un rasgo inseparable de la identidad de Tucumán.

Recetas emblemáticas de la región y el mundo

El fatay, de origen árabe, se distingue por su forma triangular y su relleno de carne y tomate a la vista, realzado con unas gotas de limón fresco antes de comerlo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras la empanada tucumana, el ranking incluyó otras recetas emblemáticas como la salteña, con carne de res cortada a cuchillo y papa en cubos; la empanada chilena, hecha con carne molida, cebolla, aceitunas y huevo duro, tradicional en las Fiestas Patrias; y la empanada gallega de España, una gran tarta rellena de atún o carnes que se sirve fría o caliente.

También fueron mencionadas la empanada catamarqueña, la árabe, la de cordero, las empanadas dulces de manzana de Chiloé y las panades de Belice, lo que evidencia la amplitud cultural de este clásico universal.

La diversidad argentina fue reconocida con la empanada cordobesa, que se caracteriza por su contraste agridulce gracias a pasas de uva, papas y azúcar blanca, y la salteña, famosa por su relleno jugoso de carne cortada a cuchillo, papa, comino y ají molido. Cada región imprime su sello, consolidando a la empanada como una de las expresiones más representativas de la cultura gastronómica argentina.

Más allá del sabor: la empanada como símbolo cultural

En Argentina, cada provincia imprime su sello en la receta, dando lugar a una amplia variedad de estilos y sabores (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reconocimiento de Taste Atlas no solo resalta el mérito culinario sino también el valor cultural de la empanada.

Estas piezas “no son solo una delicia culinaria; también son un símbolo cultural” y fueron declaradas Patrimonio Cultural de la Alimentación y la Gastronomía por el Ministerio de Cultura de Argentina. Su presencia cotidiana, desde meriendas hasta grandes celebraciones, refuerza su arraigo como comida callejera y plato emblemático tanto a nivel nacional como regional.

Las empanadas argentinas también integran la lista de las 50 mejores comidas callejeras del mundo y ocupan el puesto 36 del ranking global, según Taste Atlas. Argentina mantiene una posición relevante en la escena internacional, ubicándose en el puesto 25 entre las 100 mejores cocinas del planeta, lo que confirma la proyección mundial de su gastronomía. Otros logros destacados incluyen el asado argentino, considerado el sexto mejor plato del mundo; el dulce de leche, en el puesto 11 entre los postres; y productos como los alfajores, el sándwich de milanesa, el lomito y el choripán, reconocidos entre la mejor comida rápida local.

La experiencia de las empanadas tucumanas está marcada por detalles culturales que perduran en cada bocado. El simple acto de exprimir limón antes de comerlas se transformó en una parte integral del ritual y sigue representando el auténtico sabor de una tradición celebrada internacionalmente.

