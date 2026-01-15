Tendencias

Qué ocurre cuando un avión atraviesa una tormenta eléctrica: el impacto real de los rayos en los vuelos

Protocolos estrictos, tecnología avanzada y coordinación entre profesionales permiten que los incidentes graves por esta causa sean excepcionales en la aviación comercial

La aviación comercial implementa protocolos
La aviación comercial implementa protocolos avanzados para reducir los riesgos asociados a las tormentas eléctricas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la aviación, los incidentes graves relacionados con tormentas eléctricas son muy poco frecuentes. Esta seguridad se logra gracias a estrictos protocolos, tecnología avanzada de detección y la colaboración permanente entre pilotos, meteorólogos y controladores de tráfico aéreo.

Según Popular Science, la prioridad es evitar estas condiciones meteorológicas desde la planificación hasta el aterrizaje. Si no es posible esquivar una tormenta, existen procedimientos específicos para mitigar los riesgos tanto para la aeronave como para los pasajeros.

Tipos de tormentas eléctricas y sus desafíos

Las tormentas eléctricas presentan distintas intensidades y tamaños, lo que plantea desafíos variados para quienes vuelan. De acuerdo con la escuela de aviación Pilot Institute, los meteorólogos las clasifican en categorías como unicelulares, multicelulares, líneas de turbonada y supercélulas.

Las tormentas unicelulares se desarrollan en días cálidos y húmedos, duran entre treinta y sesenta minutos y pueden producir lluvias intensas, rayos y granizo. Las multicelulares forman grupos que pueden persistir durante varias horas y presentar condiciones más severas.

La tecnología de radares meteorológicos
La tecnología de radares meteorológicos es fundamental en la detección y evasión de tormentas durante los vuelos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las líneas de turbonada se disponen en bandas rectas y generan microrráfagas frecuentes, con altos riesgos para el vuelo. Las supercélulas son las más peligrosas, con potentes corrientes ascendentes en rotación, capaces de durar horas y cubrir cientos de kilómetros, desencadenando turbulencia fuerte, granizo grande, tornados y cizalladura de viento.

Todas estas tormentas representan amenazas específicas para la seguridad operacional. Pilot Institute señaló que dentro de estas formaciones puede haber turbulencia severa, especialmente en las supercélulas. La cizalladura de viento, que implica cambios bruscos de velocidad o dirección, representa un riesgo acentuado durante el despegue y el aterrizaje.

El granizo puede dañar las alas o el parabrisas, mientras que el hielo afecta la aerodinámica y el rendimiento del avión. La visibilidad reducida por lluvia o nieve dificulta el control a baja altitud y aumenta el riesgo de salidas de pista.

Protocolo y tecnología para evitar tormentas

El piloto Patrick Smith, autor del blog Ask the Pilot, dijo que no se vuela deliberadamente a través de una tormenta. Se evita siempre que sea posible y, si resulta necesario, el piloto transita por los márgenes manteniendo una distancia segura.

La colaboración entre pilotos, meteorólogos
La colaboración entre pilotos, meteorólogos y controladores es clave para la seguridad aérea frente a condiciones adversas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prevención comienza antes del vuelo. Popular Science y Pilot Institute destacaron que el proceso se basa en pronósticos detallados, mapas satelitales en tiempo real y la colaboración con especialistas en meteorología. Durante el trayecto, los pilotos confían en el radar meteorológico a bordo y en el Sistema de Evitación de Mal Tiempo, herramientas que permiten identificar la posición, altitud y desplazamiento de las tormentas.

Smith señaló que el trabajo en equipo con los controladores de tráfico aéreo y los despachadores en tierra permite ajustar la ruta o la altitud según evoluciona el tiempo.

Los pilotos pueden solicitar cambios de curso, manteniendo una distancia mínima de dieciséis a treinta y dos kilómetros según la peligrosidad. El radar codifica los niveles de riesgo: el color verde identifica zonas periféricas, el amarillo indica mayor severidad y el rojo máxima intensidad. Estas últimas áreas deben evitarse por completo.

Pilot Institute agregó que las normativas recomiendan no volar nunca directamente hacia una tormenta eléctrica y optar por rutas alternativas, en especial de noche, cuando los relámpagos pueden dificultar la percepción de la tormenta.

Qué sucede si no pueden evitar la tormenta

Las tormentas eléctricas presentan desafíos
Las tormentas eléctricas presentan desafíos como turbulencia, granizo y cizalladura de viento para las aeronaves (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de la planificación, las condiciones pueden cambiar de forma rápida y una aeronave puede quedar cerca de una tormenta. En estos casos, el piloto ajusta la velocidad de la aeronave para absorber mejor los efectos y reducir el esfuerzo estructural.

Si el peligro aparece durante la aproximación o el aterrizaje, los sistemas automáticos, como el Sistema de Aviso de Viento Cortante, alertan sobre la presencia de cizalladura de viento o condiciones adversas. La tripulación puede decidir esperar en patrón hasta que el clima mejore o desviarse a otro aeropuerto. Estas decisiones se toman junto a los despachadores, aunque la autoridad final corresponde al comandante.

Sobre el impacto de los rayos, el expiloto Tom Bunn, colaborador de Ask the Pilot citado por Popular Science, explicó que los sistemas eléctricos de los aviones comerciales cuentan con protección y redundancia para afrontar descargas eléctricas. Un rayo puede causar únicamente un destello y un ruido fuerte, pero casi nunca implica riesgos reales para la tripulación o los pasajeros.

Mitos y realidad sobre el riesgo

Los sistemas eléctricos de los
Los sistemas eléctricos de los aviones comerciales están diseñados para soportar descargas de rayos sin comprometer la seguridad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El temor ante los incidentes relacionados con tormentas eléctricas proviene muchas veces de representaciones exageradas en el cine y la televisión. En la vida real, los efectos más frecuentes son daños materiales leves, como abolladuras en alas o parabrisas por granizo, lo que encarece el mantenimiento de los aviones, pero no compromete la seguridad.

Smith afirmó: “Lo que realmente importa son los instrumentos en tiempo real y la colaboración continua durante el vuelo”. Bunn señaló que la mayor peligrosidad de la turbulencia se da cerca del suelo, mientras que, en altitud de crucero, la tecnología y los procedimientos mantienen los riesgos controlados.

Así, aunque la aviación comercial enfrenta la amenaza de tormentas eléctricas con frecuencia, los protocolos modernos y la experiencia de los profesionales minimizan los riesgos de accidente. Las aeronaves están preparadas para soportar incluso descargas eléctricas, que, aunque ocurren varias veces al año, no afectan la integridad del vuelo ni la seguridad de los pasajeros.

