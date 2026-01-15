Tendencias

Moda nocturna de verano: los looks que lucen las famosas en sus vacaciones

Transparencias y encajes definen los outfits de Pampita, Zaira Nara y otras celebridades

Las noches de verano transforman los escenarios cotidianos en pasarelas informales donde las famosas despliegan estilos propios. Vestidos largos, encajes, brillo metálico y detalles de cuero definen las tendencias actuales en las vacaciones. Cada figura aporta una visión singular, desde la sofisticación elegante hasta la audacia fresca.

Por ejemplo, en sus vacaciones en Punta del Este, Pampita lució un vestido corto de manga larga, cubierto por completo de apliques metálicos circulares. El corte recto y ceñido al cuerpo, junto al efecto reflectante de los apliques, convirtió el look en una declaración de sofisticación. Las sandalias de tiras finas decoradas con piedras brillantes potenciaron la luminosidad del vestido.

El peinado en cola baja simplificó la silueta y permitió que el diseño sea protagonista. Este look se distinguió por su apuesta total al brillo y la textura, ideal para captar la atención en cualquier evento nocturno.

Stephanie Demner presentó un conjunto negro formado por un top sin mangas anudado al frente y una minifalda de encaje semitransparente. El encaje dejó ver la piel de manera sugerente, mientras la campera de cuero, llevada sobre los hombros, introdujo un guiño rebelde y urbano.

Entre los accesorios, se destacan gafas de sol grandes y un collar tipo gargantilla, que refuerzan el aire de sofisticación desenfadada. La luz artificial de un pasillo interior resalta los detalles del conjunto. Su propuesta fusiona sensualidad, tendencia y elementos clásicos del estilo nocturno, con un acento urbano.

Durante una de sus salidas nocturnas en Punta del Este Zaira Nara optó por un vestido largo negro, de manga larga y escote profundo, confeccionado en tejido liso que realza la silueta. El diseño presenta líneas simples y elegantes, con caída fluida que acompaña los movimientos.

El peinado, recogido en una trenza gruesa sobre el hombro, añade un toque tradicional y sofisticado. Entre los accesorios, destaca una bolsa grande azul de textura entramada, que introduce color y volumen.

Julieta Poggio eligió, para sus vacaciones y el día de su cumpleaños un conjunto de dos piezas en encaje azul: top bandeau ajustado y pollera asimétrica con transparencias y aberturas laterales.

El azul sumó frescura y originalidad. Las sandalias transparentes con tiras y tacón estilizaron la figura sin sobrecargar el conjunto. El cabello rubio suelto sobre los hombros y un tatuaje pequeño en el tobillo añadieron personalidad.

En sus vacaciones con amigas, Tini apareció con un conjunto de top y short crema, de textura acanalada y estampado sutil en beige. El cinturón ancho de gamuza marrón, con hebilla grande, se convirtió en el foco visual del outfit.

También, el pelo rubio, peinado con raya al medio y suelto, junto al maquillaje de labios rojizos, completaron el estilismo. Además, sumó botas altas negras de caña brillante, generando un contraste entre lo relajado y lo llamativo.

Floppy Tesouro eligió un conjunto de pollera larga y top de tirantes finos, ambos en tela ligera de color champagne con brillo delicado. El diseño de líneas simples y fluidas buscó la comodidad sin perder elegancia.

El cabello recogido hacia atrás y las botas marrones sobre la arena sumaron naturalidad. Como accesorio usó un bolso estampado que aportó un toque bohemio.

Prendas, estilos y detalles que dominaron la temporada

Los looks nocturnos de las celebridades mostraron preferencia por prendas que equilibran sensualidad y comodidad. Vestidos largos y ajustados, encajes, transparencias, conjuntos de dos piezas y minifaldas ganan protagonismo en la noche.

El brillo domina las escenas más festivas, a través de apliques metálicos, telas satinadas y accesorios con piedras. Los colores neutros y materiales acanalados, como los de Tini, ofrecen una opción relajada, mientras el negro y el azul eléctrico marcan contraste y personalidad.

Los accesorios se convierten en piezas centrales: bolsos tejidos, cinturones anchos, botas altas y sandalias transparentes refuerzan el carácter de cada look. El cuero, las chaquetas oversize y los collares tipo gargantilla incorporan guiños retro y urbanos.

Los peinados y el maquillaje acompañan cada propuesta estética, con preferencia por coletas, trenzas o cabello suelto, y labios intensos que resaltan en la noche estival. Así, la moda nocturna de las celebridades en verano une estilos casuales, detalles sofisticados y una búsqueda constante de originalidad e impacto visual.

