Accesorios protagonistas: sombreros, pañuelos y bolsos en los looks veraniegos de las famosas argentinas

La temporada posicionó a estas piezas como protagonistas indiscutidas en los estilismos de distintas figuras, tanto en la playa como en entornos urbanos y nocturnos

Las figuras más reconocidas del
Las figuras más reconocidas del espectáculo apostaron por materiales naturales y diseños versátiles para sus looks de vacaciones

La temporada de verano instaló los accesorios como eje central en los estilismos de las famosas más reconocidas del espectáculo argentino. Distintos elementos se consolidaron como piezas clave en la construcción de los conjuntos que las acompañaron tanto en la playa como en el entorno urbano.

Pañuelos: color, contraste y función en los peinados veraniegos

El pañuelo se convirtió en uno de los accesorios esenciales que marcó los looks de verano de artistas. Cada una incorporó este complemento con un enfoque distinto.

Lali con pañuelo animal print,
Lali con pañuelo animal print, camisa amarilla amplia y anteojos oscuros (Instagram: @lali)

Durante sus vacaciones junto a su novio Pedro Rosemblat en Brasil, Lali apostó por un pañuelo con estampado animal print, cubriendo toda la cabeza y anudado en la nuca. El contraste se vio reforzado por una camisa amplia de color amarillo pálido y grandes anteojos oscuros.

Nicki Nicole, que vacacionó en la Patagonia argentina lució un pañuelo con estampado geométrico azul y blanco, dispuesto sobre la cabeza y anudado en la parte baja. Combinó el accesorio con una camisa satinada en tonos marrón y dorado y un bikini negro, logrando cohesión cromática y protección frente al viento en un entorno acuático y montañoso.

Nicki Nicole con pañuelo geométrico
Nicki Nicole con pañuelo geométrico azul y blanco, camisa satinada marrón y bikini negro (Instagram: @nicki.nicole)

Para sus vacaciones en el Caribe, junto a Rodrigo de Paul y sus amigas, Tini eligió un pañuelo naranja, atado en la cabeza como una banda que cubría el comienzo del cabello y se destacaba. El accesorio resaltó en un conjunto formado por una prenda superior de punto lila y pantalones claros.

Tini con pañuelo naranja, prenda
Tini con pañuelo naranja, prenda lila y pantalones claros en entorno tropical (Instagram: @tinistoessel)

Sombreros: el aliado multifacético en playas y escenarios urbanos

El sombrero de ala ancha se posicionó entre los accesorios más buscados, con una amplia adopción por parte de figuras. Cada una eligió variantes que dialogaron con su estilo personal y el contexto de disfrute vacacional.

Sofía Jujuy integró un sombrero
Sofía Jujuy integró un sombrero de ala ancha trenzado (sofijuok)

Durante sus vacaciones en Pinamar, Sofía Jujuy apostó por un sombrero trenzado en tono natural, que combinó con un bikini de cuadros marrón y blanco, adornado con pequeños lazos y tirantes finos. Completó el look con anteojos de sol ovalados, logrando una imagen relajada en un entorno de playa bajo el sol.

Por su parte, Noelia Marzol fue vista en sus vacaciones con un sombrero de ala amplia, que acompañó con un bikini negro de tiras cruzadas en el abdomen y una falda larga semitransparente con estampado animal.

Noelia Marzol apostó por un
Noelia Marzol apostó por un sombrero de ala amplia (noeliamarzolok)

Los anteojos rectangulares oscuros reforzaron la impronta sofisticada y cómoda, ideal para un día al aire libre durante sus vacaciones.

En otro escenario playero, Evangelina Anderson apostó por un sombrero rígido de ala ancha, destacado por un logo triangular visible en la copa.

Evangelina Anderson eligió un sombrero
Evangelina Anderson eligió un sombrero rígido con logo triangular (@evangelinaanderson)

El complemento acompañó a un bikini marrón claro, una falda pareo en tonos tierra y una chaqueta tejida blanca, conformando un conjunto en sintonía con la naturaleza de la playa y la tranquilidad propia de los días de descanso. Además, complementaron su look unos anteojos oscuros.

La propuesta de Zaira Nara en Punta del Este se dio en una escena nocturna sobre la arena. Optó por un sombrero oscuro de ala ancha, que combinó con un bikini marrón oscuro, pantalón traslúcido negro y sandalias planas. La selección de prendas traslúcidas y el sombrero rígido acentuaron la elegancia.

Zaira Nara lució un sombrero
Zaira Nara lució un sombrero oscuro de ala ancha en una noche sobre la arena (@zaira.nara)

Pampita, referente indiscutida en estilo, utilizó el sombrero en dos facetas distintas durante sus vacaciones en Punta del Este.

En una imagen se la vio caminando descalza por la playa bajo la luz del día, luciendo un vestido largo sin mangas en tono crudo, de tejido liviano y caída fluida.

Pampita optó por un sombrero
Pampita optó por un sombrero cowboy blanco y vestido largo en la playa (@pampitaoficial)

El sombrero cowboy blanco proyectó sombra sobre su rostro y reforzó el carácter veraniego del conjunto. En otra postal, Pampita posó frente a una pared de madera con un conjunto de top asimétrico y pantalón ancho de punto a rayas verticales rojas y blancas.

Además, Pampita eligió para otro
Además, Pampita eligió para otro momento un conjunto a rayas, evidenciando la versatilidad del accesorio (@pampitaoficial)

El sombrero de ala ancha en tono natural y las gafas de sol oscuras mantuvieron la impronta de relax y sofisticación, confirmando la versatilidad del accesorio.

Finalmente, Julieta Poggio eligió un sombrero de ala ancha en color marrón, de textura trenzada y copa alta, para complementar un conjunto de top y falda de crochet en tono beige claro. El diseño de pequeñas flores tejidas y bordes ondulados, junto al top triangular que dejó el abdomen al descubierto, definieron una propuesta bohemia con detalles western.

Julieta Poggio completó un conjunto
Julieta Poggio completó un conjunto bohemio de crochet con un sombrero marrón de copa alta (@poggiojulieta)

Bolsos de fibras naturales: funcionalidad y estilo en clave veraniega

El bolso tejido de fibras naturales fue otro de los accesorios esenciales del verano, elegido por celebridades.

Pampita con bolso de mimbre,
Pampita con bolso de mimbre, vestido de rayas celestes y blancas y sandalias de tiras (Instagram: @pampitaoficial)

Pampita fue fotografiada sosteniendo un bolso de mimbre rectangular con asas cortas, que destacó como centro visual de un look compuesto por un vestido corto de rayas celestes y blancas y sandalias de tiras finas.

El bolso, de textura entrelazada y color ocre, añadió un acento distintivo e integró la estética fresca del conjunto con el entorno exterior.

Valentina Zenere con bolso canasto
Valentina Zenere con bolso canasto marrón, pantalón blanco y buzo gris en la playa al atardecer (Instagram: @valentinazenere)

Durante sus vacaciones en Punta del Este, Valentina Zenere caminó por la playa al atardecer con un bolso tipo canasto tejido en tonos marrón oscuro, que llevó en una mano junto a sandalias. El accesorio contrastó con un pantalón ancho blanco y un buzo gris claro con estampado.

