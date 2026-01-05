Tini Stoessel mostró sus vacaciones en el Caribe junto a Rodrigo de Paul y sus amigas: todas las fotos

El 2026 arrancó con sol, playa y descanso para Tini Stoessel, que decidió tomarse una pausa luego de un año intenso a nivel profesional y en plena continuidad de su tour Futttura. La cantante eligió el Caribe como destino para recargar energías y compartir tiempo de calidad junto a su pareja, Rodrigo de Paul, y un grupo íntimo de amigas. Como ya es costumbre, el viaje quedó retratado en un carrusel de imágenes que la artista publicó en su cuenta de Instagram y que rápidamente se volvió viral.
“Con mis personas preferidas”, escribió Tini para acompañar la serie de postales que condensan el espíritu del viaje: relax, risas, paisajes paradisíacos y una complicidad que se deja ver en cada imagen. En las fotos se la observa relajada, sonriente y con un look renovado, marcado por un rubio más claro, poco maquillaje y outfits de playa que combinan comodidad y estilo. El entorno, dominado por palmeras, arena blanca y mar turquesa, termina de construir una postal de descanso absoluto.
Entre las imágenes que más llamaron la atención de los seguidores se destacó una escena íntima y espontánea: Tini y De Paul frente a frente en el mar, arrodillados sobre la arena, conversando con gestos de cercanía y complicidad. El breve video fue interpretado por los fans como una clara muestra del gran momento personal que atraviesa la pareja, que en los últimos meses volvió a mostrarse unida en redes sociales y en apariciones públicas, dejando atrás el bajo perfil que habían mantenido tiempo atrás.
Las vacaciones no fueron solo en pareja. En el viaje también estuvieron presentes amigas muy cercanas a la cantante, entre ellas Chloe López Behar y Belu Lubos, quien además celebró su cumpleaños durante la estadía. Las imágenes del festejo muestran una celebración íntima, con globos, brindis nocturnos y sonrisas cómplices, lejos de los grandes eventos y más cerca de un clima cálido y familiar. Las postales de Tini con sus amigas refuerzan una idea que la artista suele transmitir en redes: la importancia del círculo íntimo y los afectos como sostén emocional.
Otro de los puntos que no pasó desapercibido fue la variedad de momentos capturados: tardes de sol junto a la pileta, caminatas entre la vegetación, desayunos al aire libre con vista al mar, atardeceres dorados y noches relajadas con tragos y charlas largas. El álbum funciona casi como un diario visual del viaje, donde cada imagen aporta una pieza al relato de descanso y disfrute que la cantante decidió compartir con sus seguidores.
La repercusión del posteo fue inmediata. Con más de 21 millones y medio de seguidores en Instagram, cada publicación de Tini se convierte en tendencia, y este primer gran posteo del año no fue la excepción. Miles de likes y comentarios celebraron verla feliz, enamorada y relajada, destacando tanto su presente personal como su crecimiento profesional. Entre los mensajes, se repitieron los elogios por su naturalidad, su look descontracturado y la química evidente con De Paul.
Estas vacaciones en el Caribe llegan en un momento clave para la cantante, que viene de un 2025 cargado de trabajo, escenarios y exposición. El descanso, lejos de los flashes constantes, parece haber sido una elección consciente para tomar impulso antes de encarar los próximos compromisos artísticos. Mientras tanto, Tini decidió abrir una ventana a su intimidad y compartir con sus fans un comienzo de año marcado por el sol, el amor y la amistad.
Las fotos, una vez más, hablan por sí solas: paisajes soñados, abrazos sinceros y una artista que, entre giras y proyectos, se permite parar, respirar y disfrutar. Así, Tini Stoessel dio la bienvenida al 2026 desde el Caribe, rodeada de quienes elige como sus “personas preferidas”, y dejó en claro que este nuevo año la encuentra plena, serena y con energías renovadas.