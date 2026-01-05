Tini Stoessel mostró sus vacaciones en el Caribe junto a Rodrigo de Paul y sus amigas: todas las fotos

Tini Stoessel publicó una serie de imágenes con la intimidad de sus días de relax en Centroamérica (Video: Instagram)

El 2026 arrancó con sol, playa y descanso para Tini Stoessel, que decidió tomarse una pausa luego de un año intenso a nivel profesional y en plena continuidad de su tour Futttura. La cantante eligió el Caribe como destino para recargar energías y compartir tiempo de calidad junto a su pareja, Rodrigo de Paul, y un grupo íntimo de amigas. Como ya es costumbre, el viaje quedó retratado en un carrusel de imágenes que la artista publicó en su cuenta de Instagram y que rápidamente se volvió viral.

“Con mis personas preferidas”, escribió Tini para acompañar la serie de postales que condensan el espíritu del viaje: relax, risas, paisajes paradisíacos y una complicidad que se deja ver en cada imagen. En las fotos se la observa relajada, sonriente y con un look renovado, marcado por un rubio más claro, poco maquillaje y outfits de playa que combinan comodidad y estilo. El entorno, dominado por palmeras, arena blanca y mar turquesa, termina de construir una postal de descanso absoluto.

Tini Stoessel, radiante, posó de noche entre palmeras y vegetación tropical en una de las postales más comentadas del viaje

Con un look playero y actitud relajada, la cantante mostró su costado más natural durante sus vacaciones en el Caribe

La cantante apostó por looks cómodos y frescos, acordes al clima tropical y al espíritu del viaje

Tini disfrutó de largos momentos de relax junto a sus amigas en una exclusiva playa del Caribe

Entre las imágenes que más llamaron la atención de los seguidores se destacó una escena íntima y espontánea: Tini y De Paul frente a frente en el mar, arrodillados sobre la arena, conversando con gestos de cercanía y complicidad. El breve video fue interpretado por los fans como una clara muestra del gran momento personal que atraviesa la pareja, que en los últimos meses volvió a mostrarse unida en redes sociales y en apariciones públicas, dejando atrás el bajo perfil que habían mantenido tiempo atrás.

Las vacaciones no fueron solo en pareja. En el viaje también estuvieron presentes amigas muy cercanas a la cantante, entre ellas Chloe López Behar y Belu Lubos, quien además celebró su cumpleaños durante la estadía. Las imágenes del festejo muestran una celebración íntima, con globos, brindis nocturnos y sonrisas cómplices, lejos de los grandes eventos y más cerca de un clima cálido y familiar. Las postales de Tini con sus amigas refuerzan una idea que la artista suele transmitir en redes: la importancia del círculo íntimo y los afectos como sostén emocional.

Una postal grupal que refleja risas, amistad y complicidad durante los días de descanso

El festejo íntimo de cumpleaños de una de sus amigas también fue parte del álbum compartido

Paisajes de ensueño, mar turquesa y vegetación exuberante, el escenario elegido para recargar energías

Otro de los puntos que no pasó desapercibido fue la variedad de momentos capturados: tardes de sol junto a la pileta, caminatas entre la vegetación, desayunos al aire libre con vista al mar, atardeceres dorados y noches relajadas con tragos y charlas largas. El álbum funciona casi como un diario visual del viaje, donde cada imagen aporta una pieza al relato de descanso y disfrute que la cantante decidió compartir con sus seguidores.

La repercusión del posteo fue inmediata. Con más de 21 millones y medio de seguidores en Instagram, cada publicación de Tini se convierte en tendencia, y este primer gran posteo del año no fue la excepción. Miles de likes y comentarios celebraron verla feliz, enamorada y relajada, destacando tanto su presente personal como su crecimiento profesional. Entre los mensajes, se repitieron los elogios por su naturalidad, su look descontracturado y la química evidente con De Paul.

Con estas imágenes, Tini Stoessel dejó ver un comienzo de año marcado por el amor, la amistad y el descanso

La artista se mostró relajada sobre una reposera, disfrutando del clima caribeño y el paisaje natural

Entre bolsos, hamacas, libros y sol, el descanso fue protagonista de las vacaciones de la artista

Atardeceres dorados y horizontes infinitos, parte del álbum que la cantante eligió compartir con sus seguidores

Siluetas al atardecer frente al mar, una de las postales más artísticas del carrusel

Estas vacaciones en el Caribe llegan en un momento clave para la cantante, que viene de un 2025 cargado de trabajo, escenarios y exposición. El descanso, lejos de los flashes constantes, parece haber sido una elección consciente para tomar impulso antes de encarar los próximos compromisos artísticos. Mientras tanto, Tini decidió abrir una ventana a su intimidad y compartir con sus fans un comienzo de año marcado por el sol, el amor y la amistad.

Las fotos, una vez más, hablan por sí solas: paisajes soñados, abrazos sinceros y una artista que, entre giras y proyectos, se permite parar, respirar y disfrutar. Así, Tini Stoessel dio la bienvenida al 2026 desde el Caribe, rodeada de quienes elige como sus “personas preferidas”, y dejó en claro que este nuevo año la encuentra plena, serena y con energías renovadas.