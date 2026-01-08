Tendencias

Receta de helado de plátano, rápida y fácil

Una opción refrescante y saludable que conquista a todos los paladares, perfecta para quienes buscan un postre delicioso, sin complicaciones, utilizando únicamente ingredientes naturales

El helado de plátano es una opción saludable y refrescante para cualquier momento del día (Imagen Ilustrativa Infobae)

El helado de plátano o banana representa una alternativa sencilla, saludable y apta para preparar en el hogar, dirigida a quienes desean un postre fresco y sin complicaciones. Antes de abordar la receta, conviene explicar el origen y popularidad de este, que ha logrado posicionarse como una opción elegida por personas de todas las edades.

El helado de plátano casero, conocido como “nice cream”, surge como propuesta vegana y libre de lácteos frente a los helados convencionales. Su desarrollo se vincula con la búsqueda global de hábitos alimentarios más saludables y con el aprovechamiento de frutas de estación. En Argentina y diversos países latinoamericanos, el plátano —o banana— constituye un ingrediente accesible y versátil, lo que facilita la elaboración de esta receta, especialmente en días de altas temperaturas o cuando resulta necesario utilizar maduros.

La preparación no exige máquina heladora y permite múltiples variantes, entre ellas cacao, mantequilla de maní, frutos secos o chips de chocolate. Puede emplearse como merienda, postre o como alternativa casera y nutritiva para niños.

Para obtener resultados con esta receta, se deben utilizar plátanos maduros, congelarlos y procesarlos hasta alcanzar una textura cremosa. La pectina presente en la fruta brinda la consistencia característica, sin requerir la adición de cremas o productos lácteos. Es posible consumirlo solo o integrarle ingredientes como cacao, esencia de vainilla o frutos secos, según la preferencia de cada uno.

Esta preparación resulta adecuada para quienes siguen una alimentación vegana o buscan postres con bajo aporte calórico y sin azúcares añadidos. En pocos minutos, se logra servir un helado suave, refrescante y completamente natural.

Tiempo de preparación

Preparar este helado de plátano rápido y fácil lleva aproximadamente 3 horas en total. El desglose es el siguiente:

  • 10 minutos para pelar, cortar y preparar los plátanos.
  • 3 horas de congelación.
  • 5 minutos para procesar y servir el helado.
La receta de helado de plátano destaca por su simplicidad y rapidez en la preparación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 4 plátanos maduros (bananas)
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
  • 2 cucharadas de cacao amargo en polvo (opcional, para versión de chocolate)
  • 2 cucharadas de mantequilla de maní (opcional)
  • Frutos secos o chips de chocolate para decorar (opcional).

Cómo hacer helado de plátano, paso a paso

  1. Pelar los plátanos y cortar en rodajas de aproximadamente 1 cm.
  2. Colocar las rodajas en una bandeja o recipiente apto para freezer, distribuir en una sola capa para que se congelen de manera uniforme.
  3. Llevar al congelador por al menos 3 horas, hasta que estén bien firmes.
  4. Transferir los plátanos congelados a una procesadora o licuadora potente.
  5. Procesar hasta obtener una crema homogénea y suave. Como opcional, añadir esencia de vainilla, cacao o mantequilla de maní durante este paso.
  6. Servir inmediatamente para una textura tipo soft, o llevar nuevamente al freezer por 1 hora por si se prefiere un helado más firme.
  7. Decorar con frutos secos o chips de chocolate antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con esta cantidad de ingredientes, esta receta rinde aproximadamente 4 porciones individuales de helado cremoso.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de este helado de plátano contiene aproximadamente:

  • Calorías: 110 (sin agregados).
  • Grasas: 0,3 g.
  • Grasas saturadas: 0,1 g.
  • Carbohidratos: 28 g.
  • Azúcares: 14 g (naturales de la fruta).
  • Proteínas: 1,2 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El helado de plátano puede conservarse en el freezer por hasta 1 semana, almacenado en un recipiente hermético. Se recomienda cubrirlo con papel film para evitar la formación de cristales de hielo y mantener su textura cremosa.

