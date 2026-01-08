Cómo elegir al compañero de viaje ideal, según la psicología

La elección del compañero de viaje ideal depende en gran parte de los cinco grandes rasgos de la personalidad, según Psychology Today y Cleveland Clinic (Imagen Ilustrativa Infobae)

Viajar junto a otra persona puede convertir un destino en una experiencia memorable o en una fuente de conflictos imprevistos. Según expertos cuitados por Psychology Today y Cleveland Clinic, si bien la afinidad personal es relevante, gran parte del éxito al viajar en compañía se debe a los cinco grandes rasgos de la personalidad, un modelo avalado por la psicología que resulta útil en múltiples ámbitos de la vida.

Comprender estos rasgos permite anticipar compatibilidades o posibles roces durante el viaje, y aporta criterios prácticos para elegir conscientemente un compañero de viaje. Investigaciones recientes ofrecen recomendaciones respaldadas por evidencia científica para tomar esta decisión.

El rasgo de apertura a la experiencia influye en la curiosidad y la predisposición a explorar destinos poco convencionales durante los viajes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas definen cinco dimensiones clave de la personalidad: apertura a la experiencia, conciencia, extroversión, amabilidad y neuroticismo.

Cada individuo presenta estos rasgos en diferente medida y su combinación repercute en pensamientos, emociones y comportamientos.

1. La apertura a la experiencia refleja la disposición para probar actividades nuevas y ajustarse a cambios. Personas con puntuaciones altas en este rasgo suelen ser flexibles, creativas y exploradoras; quienes puntúan bajo suelen preferir la rutina y evitan la novedad. Natacha Duke, psicoterapeuta de Cleveland Clinic, señala: “La apertura se trata de ser receptivo a nuevas experiencias, ideas y perspectivas”.

La conciencia facilita la organización y el cumplimiento de itinerarios, aspectos clave para lograr viajes sin conflictos ni imprevistos (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. La conciencia implica organización, disciplina y fiabilidad. Individuos con alta conciencia planifican, cumplen acuerdos y afrontan responsabilidades, características fundamentales para la convivencia y la logística durante un viaje. Por el contrario, niveles bajos pueden traducirse en olvidos y dificultades para mantener compromisos.

3. En cuanto a la extroversión, este rasgo refleja la preferencia por la relación social. Quienes son extrovertidos se sienten cómodos participando en conversaciones y ambientes animados, mientras que los introvertidos valoran espacios tranquilos y relaciones más íntimas.

4. La amabilidad determina hasta qué punto una persona es empática y está dispuesta a cooperar. Un grado elevado favorece la resolución de desacuerdos y promueve la armonía; por el contrario, un bajo nivel puede dificultar el entendimiento y la cesión de intereses.

La amabilidad es fundamental para evitar conflictos y promover la cooperación y la armonía entre compañeros de viaje (Imagen Ilustrativa Infobae)

5. El neuroticismo alude a la sensibilidad frente al estrés, la ansiedad y los estados emocionales negativos. Personas con alto neuroticismo tienden a reaccionar intensamente ante las dificultades, mientras que quienes puntúan bajo suelen ser más estables y mantienen la calma frente a imprevistos.

La medición de los cinco grandes rasgos suele realizarse a través de cuestionarios validados que exploran el grado de acuerdo con afirmaciones típicas de cada dimensión. Los expertos consultados por Psychology Today resaltan que estos instrumentos permiten establecer un perfil frente a muestras poblacionales amplias, y que las puntuaciones se mantienen relativamente estables en la adultez, aunque pueden variar según las experiencias vividas.

El aporte principal de este modelo es su capacidad para anticipar comportamientos y afinidades, tanto en la vida cotidiana como en situaciones específicas, como los viajes. Los especialistas, en el artículo de Psychology Today, lo resumen así: “El modelo de cinco factores no solo ayuda a las personas a comprender mejor cómo se comparan con los demás y a identificar sus características. También se utiliza para explorar las relaciones entre la personalidad y muchos otros indicadores vitales”.

La extroversión y la introversión determinan el grado de interacción social, aunque su impacto en la satisfacción global del viaje resulta secundario (foto: Desafío Psicotécnicos)

Los rasgos influyen en la salud, el bienestar y el éxito en distintos entornos sociales y profesionales, además de aportar herramientas para entender las dinámicas que surgen al compartir experiencias de turismo.

La relación entre los cinco grandes rasgos y el turismo es directa, según estudios recientes recopilados por Taylor & Francis Online y MDPI. La apertura a la experiencia está estrechamente asociada con la curiosidad exploratoria y la predisposición a actividades novedosas y recorridos poco convencionales.

En palabras del investigador Dev Jani en Taylor & Francis Online: “La apertura a la experiencia tiene una influencia positiva significativa sobre la curiosidad de tipo exploratorio en los viajes”.

Un bajo nivel de neuroticismo permite gestionar mejor el estrés y las dificultades imprevistas que surgen durante una travesía turística (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, la amabilidad facilita la cooperación y evita conflictos, mientras que un bajo neuroticismo permite gestionar mejor el estrés ante contratiempos en ruta. La conciencia asegura la organización en los itinerarios y el cumplimiento de compromisos acordados.

Según MDPI, la experiencia compartida en un viaje está condicionada por factores psicológicos que van más allá de los cinco grandes rasgos. Entre ellos destacan el apego al destino, la satisfacción y la percepción de seguridad, aspectos que inciden tanto en la predisposición a viajar como en la posibilidad de repetir la experiencia. Además, la búsqueda de novedad influye en la tendencia a explorar lugares nuevos o a priorizar entornos familiares y previsibles.

Los estudios también subrayan que la decisión de repetir un destino, o recomendarlo, depende de la familiaridad previa, la percepción de riesgo y el nivel de satisfacción alcanzado. Tal como concluye el equipo liderado por Al Mahruqi en MDPI: “El apego, la satisfacción y la búsqueda de novedad influyen significativamente en la lealtad de los turistas hacia los destinos”.

El apego al destino, la satisfacción y la búsqueda de novedad son factores psicológicos que condicionan la repetición y recomendación turística (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al elegir un compañero de viaje, resulta ventajoso priorizar personas con alta apertura, capaces de adaptarse y disfrutar de novedades; individuos con conciencia elevada, que favorecen la organización y el cumplimiento de acuerdos; y personas con bajo neuroticismo, que mantienen la calma ante posibles dificultades.

La amabilidad suma puntos a la convivencia y el trabajo en equipo. Mientras tanto, la extroversión o introversión benefician o limitan las interacciones sociales, pero su impacto sobre la satisfacción general del viaje es secundario frente a otros rasgos.

Antes de iniciar un viaje, es posible identificar señales que anticipen un buen ajuste entre compañeros. Las fuentes consultadas recomiendan observar la flexibilidad ante cambios, la reacción ante situaciones estresantes, el interés genuino por descubrir nuevas actividades, la capacidad organizativa y la disposición para cumplir los compromisos previos. También conviene analizar cómo gestiona la persona el malestar y si practica la empatía y la colaboración.

Reconocer los propios rasgos y los de quienes nos acompañan permite tomar mejores decisiones sobre con quién compartir la ruta y ajustar expectativas para cada experiencia. Comprender estas tendencias ayuda a aprovechar al máximo cada viaje y a enriquecer la convivencia en el camino.