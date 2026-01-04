Ocho recetas de licuados de frutas ideales para disfrutar en la playa este verano

La selección de frutas frescas permite crear bebidas que combinaron sabor, textura y valor nutritivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En verano, la playa invita a buscar alternativas naturales y frescas para hidratarse. Los licuados de frutas se imponen como una opción práctica, sabrosa y adaptable a todos los gustos, ideales para disfrutar bajo el sol.

A continuación, ocho recetas de licuados con frutas de estación y combinaciones simples para acompañar cualquier día junto al mar.

1- Licuado de mango y naranja

El licuado de mango y naranja combina el dulzor de la fruta tropical con el toque cítrico de la naranja (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una bebida de textura suave que combina el dulzor del mango con el sabor cítrico de la naranja.

Ingredientes:

2 mangos maduros

Jugo de 2 naranjas

1 taza de hielo

Paso a paso:

Pelar y cortar los mangos en cubos. Exprimir las naranjas. Colocar el mango, el jugo y el hielo en la licuadora. Licuar hasta que la mezcla resulte homogénea.

2- Licuado de piña, pepino y hierbabuena

El licuado de piña, pepino y hierbabuena se distingue por su frescura y ligereza (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una preparación fresca y ligera, ideal para quienes optan por bebidas livianas.

Ingredientes:

½ piña

1 pepino

Un puñado de hojas de hierbabuena

1 taza de agua fría

Paso a paso:

Pelar y cortar la piña en trozos. Lavar y cortar el pepino en rodajas. Colocar la piña, el pepino, la hierbabuena y el agua en la licuadora. Licuar hasta obtener una mezcla uniforme.

3- Licuado de sandía y frutilla

El licuado de sandía y frutilla aporta un sabor dulce y refrescante (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una opción dulce y refrescante, con frutas de estación y un toque de menta.

Ingredientes:

2 tazas de sandía

1 taza de frutillas

Unas hojas de menta (opcional)

1 taza de agua fría

Paso a paso:

Quitar las semillas de la sandía y cortar en cubos. Lavar y cortar las frutillas. Colocar la sandía, las frutillas, la menta y el agua en la licuadora. Licuar hasta que la mezcla quede homogénea.

4- Licuado de melón, yogur y chía

El licuado de melón, yogur y chía suma proteínas y fibra a la alimentación diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una receta que aporta proteínas y fibra, enriquecida con semillas de chía.

Ingredientes:

2 tazas de melón

1 yogur natural

1 cucharada de semillas de chía

Paso a paso:

Pelar y cortar el melón en cubos. Colocar el melón, el yogur y la chía en la licuadora. Licuar hasta integrar los ingredientes.

5- Licuado de plátano, avena y cacao

El licuado de plátano, avena y cacao destaca como bebida energética y cremosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una bebida energética y cremosa, ideal para empezar el día o como merienda.

Ingredientes:

2 plátanos

3 cucharadas de avena

1 cucharada de cacao en polvo

1 taza de bebida vegetal

Paso a paso:

Pelar y cortar los plátanos. Colocar los plátanos, la avena, el cacao y la bebida vegetal en la licuadora. Licuar hasta obtener una textura cremosa.

6- Licuado de durazno y almendras

El licuado de durazno y almendras ofrece una combinación suave y nutritiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una combinación suave, con el sabor delicado del durazno y el aporte nutritivo de las almendras.

Ingredientes:

3 duraznos

2 cucharadas de almendras

1 taza de leche o bebida vegetal

Paso a paso:

Pelar y cortar los duraznos en trozos. Colocar los duraznos, las almendras y la leche en la licuadora. Licuar hasta conseguir una mezcla uniforme.

7- Licuado de kiwi, manzana y espinaca

El licuado de kiwi, manzana y espinaca une el dulzor natural de las frutas con el aporte de fibra y minerales de la espinaca (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una opción verde con el dulzor del kiwi y la manzana con el aporte de fibra y minerales de la espinaca.

Ingredientes:

2 kiwis

1 manzana

1 taza de hojas de espinaca

1 taza de agua fría

Paso a paso:

Pelar y cortar los kiwis. Lavar y cortar la manzana en cubos, retirando el corazón. Lavar la espinaca. Colocar el kiwi, la manzana, la espinaca y el agua en la licuadora. Licuar hasta que la mezcla resulte homogénea.

8- Licuado de pera, uva y limón

El licuado de pera, uva y limón fusiona el sabor dulce de la pera y la uva con la acidez del limón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una receta con sabor fresco y ácido, que combina el dulzor de la pera y la uva con el toque cítrico del limón.

Ingredientes:

2 peras

1 taza de uvas sin semillas

Jugo de 1 limón

1 taza de agua fría

Paso a paso:

Pelar y cortar las peras en cubos. Lavar las uvas. Exprimir el limón. Colocar la pera, las uvas, el jugo de limón y el agua en la licuadora. Licuar hasta obtener una mezcla homogénea.