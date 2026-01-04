Ocho recetas de licuados de frutas ideales para disfrutar en la playa este verano

En verano, la playa invita a buscar alternativas naturales y frescas para hidratarse. Los licuados de frutas se imponen como una opción práctica, sabrosa y adaptable a todos los gustos, ideales para disfrutar bajo el sol.
A continuación, ocho recetas de licuados con frutas de estación y combinaciones simples para acompañar cualquier día junto al mar.
1- Licuado de mango y naranja
Una bebida de textura suave que combina el dulzor del mango con el sabor cítrico de la naranja.
Ingredientes:
- 2 mangos maduros
- Jugo de 2 naranjas
- 1 taza de hielo
Paso a paso:
- Pelar y cortar los mangos en cubos.
- Exprimir las naranjas.
- Colocar el mango, el jugo y el hielo en la licuadora.
- Licuar hasta que la mezcla resulte homogénea.
2- Licuado de piña, pepino y hierbabuena
Una preparación fresca y ligera, ideal para quienes optan por bebidas livianas.
Ingredientes:
- ½ piña
- 1 pepino
- Un puñado de hojas de hierbabuena
- 1 taza de agua fría
Paso a paso:
- Pelar y cortar la piña en trozos.
- Lavar y cortar el pepino en rodajas.
- Colocar la piña, el pepino, la hierbabuena y el agua en la licuadora.
- Licuar hasta obtener una mezcla uniforme.
3- Licuado de sandía y frutilla
Una opción dulce y refrescante, con frutas de estación y un toque de menta.
Ingredientes:
- 2 tazas de sandía
- 1 taza de frutillas
- Unas hojas de menta (opcional)
- 1 taza de agua fría
Paso a paso:
- Quitar las semillas de la sandía y cortar en cubos.
- Lavar y cortar las frutillas.
- Colocar la sandía, las frutillas, la menta y el agua en la licuadora.
- Licuar hasta que la mezcla quede homogénea.
4- Licuado de melón, yogur y chía
Una receta que aporta proteínas y fibra, enriquecida con semillas de chía.
Ingredientes:
- 2 tazas de melón
- 1 yogur natural
- 1 cucharada de semillas de chía
Paso a paso:
- Pelar y cortar el melón en cubos.
- Colocar el melón, el yogur y la chía en la licuadora.
- Licuar hasta integrar los ingredientes.
5- Licuado de plátano, avena y cacao
Una bebida energética y cremosa, ideal para empezar el día o como merienda.
Ingredientes:
- 2 plátanos
- 3 cucharadas de avena
- 1 cucharada de cacao en polvo
- 1 taza de bebida vegetal
Paso a paso:
- Pelar y cortar los plátanos.
- Colocar los plátanos, la avena, el cacao y la bebida vegetal en la licuadora.
- Licuar hasta obtener una textura cremosa.
6- Licuado de durazno y almendras
Una combinación suave, con el sabor delicado del durazno y el aporte nutritivo de las almendras.
Ingredientes:
- 3 duraznos
- 2 cucharadas de almendras
- 1 taza de leche o bebida vegetal
Paso a paso:
- Pelar y cortar los duraznos en trozos.
- Colocar los duraznos, las almendras y la leche en la licuadora.
- Licuar hasta conseguir una mezcla uniforme.
7- Licuado de kiwi, manzana y espinaca
Una opción verde con el dulzor del kiwi y la manzana con el aporte de fibra y minerales de la espinaca.
Ingredientes:
- 2 kiwis
- 1 manzana
- 1 taza de hojas de espinaca
- 1 taza de agua fría
Paso a paso:
- Pelar y cortar los kiwis.
- Lavar y cortar la manzana en cubos, retirando el corazón.
- Lavar la espinaca.
- Colocar el kiwi, la manzana, la espinaca y el agua en la licuadora.
- Licuar hasta que la mezcla resulte homogénea.
8- Licuado de pera, uva y limón
Una receta con sabor fresco y ácido, que combina el dulzor de la pera y la uva con el toque cítrico del limón.
Ingredientes:
- 2 peras
- 1 taza de uvas sin semillas
- Jugo de 1 limón
- 1 taza de agua fría
Paso a paso:
- Pelar y cortar las peras en cubos.
- Lavar las uvas.
- Exprimir el limón.
- Colocar la pera, las uvas, el jugo de limón y el agua en la licuadora.
- Licuar hasta obtener una mezcla homogénea.