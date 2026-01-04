Tendencias

Ocho recetas de licuados de frutas ideales para disfrutar en la playa este verano

Alternativas frescas y naturales para acompañar jornadas junto al mar, con combinaciones simples y sabores de estación que aportan hidratación y energía

Guardar
La selección de frutas frescas
La selección de frutas frescas permite crear bebidas que combinaron sabor, textura y valor nutritivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En verano, la playa invita a buscar alternativas naturales y frescas para hidratarse. Los licuados de frutas se imponen como una opción práctica, sabrosa y adaptable a todos los gustos, ideales para disfrutar bajo el sol.

A continuación, ocho recetas de licuados con frutas de estación y combinaciones simples para acompañar cualquier día junto al mar.

1- Licuado de mango y naranja

El licuado de mango y
El licuado de mango y naranja combina el dulzor de la fruta tropical con el toque cítrico de la naranja (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una bebida de textura suave que combina el dulzor del mango con el sabor cítrico de la naranja.

Ingredientes:

  • 2 mangos maduros
  • Jugo de 2 naranjas
  • 1 taza de hielo

Paso a paso:

  1. Pelar y cortar los mangos en cubos.
  2. Exprimir las naranjas.
  3. Colocar el mango, el jugo y el hielo en la licuadora.
  4. Licuar hasta que la mezcla resulte homogénea.

2- Licuado de piña, pepino y hierbabuena

El licuado de piña, pepino
El licuado de piña, pepino y hierbabuena se distingue por su frescura y ligereza (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una preparación fresca y ligera, ideal para quienes optan por bebidas livianas.

Ingredientes:

  • ½ piña
  • 1 pepino
  • Un puñado de hojas de hierbabuena
  • 1 taza de agua fría

Paso a paso:

  1. Pelar y cortar la piña en trozos.
  2. Lavar y cortar el pepino en rodajas.
  3. Colocar la piña, el pepino, la hierbabuena y el agua en la licuadora.
  4. Licuar hasta obtener una mezcla uniforme.

3- Licuado de sandía y frutilla

El licuado de sandía y
El licuado de sandía y frutilla aporta un sabor dulce y refrescante (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una opción dulce y refrescante, con frutas de estación y un toque de menta.

Ingredientes:

  • 2 tazas de sandía
  • 1 taza de frutillas
  • Unas hojas de menta (opcional)
  • 1 taza de agua fría

Paso a paso:

  1. Quitar las semillas de la sandía y cortar en cubos.
  2. Lavar y cortar las frutillas.
  3. Colocar la sandía, las frutillas, la menta y el agua en la licuadora.
  4. Licuar hasta que la mezcla quede homogénea.

4- Licuado de melón, yogur y chía

El licuado de melón, yogur
El licuado de melón, yogur y chía suma proteínas y fibra a la alimentación diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una receta que aporta proteínas y fibra, enriquecida con semillas de chía.

Ingredientes:

  • 2 tazas de melón
  • 1 yogur natural
  • 1 cucharada de semillas de chía

Paso a paso:

  1. Pelar y cortar el melón en cubos.
  2. Colocar el melón, el yogur y la chía en la licuadora.
  3. Licuar hasta integrar los ingredientes.

5- Licuado de plátano, avena y cacao

El licuado de plátano, avena
El licuado de plátano, avena y cacao destaca como bebida energética y cremosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una bebida energética y cremosa, ideal para empezar el día o como merienda.

Ingredientes:

  • 2 plátanos
  • 3 cucharadas de avena
  • 1 cucharada de cacao en polvo
  • 1 taza de bebida vegetal

Paso a paso:

  1. Pelar y cortar los plátanos.
  2. Colocar los plátanos, la avena, el cacao y la bebida vegetal en la licuadora.
  3. Licuar hasta obtener una textura cremosa.

6- Licuado de durazno y almendras

El licuado de durazno y
El licuado de durazno y almendras ofrece una combinación suave y nutritiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una combinación suave, con el sabor delicado del durazno y el aporte nutritivo de las almendras.

Ingredientes:

  • 3 duraznos
  • 2 cucharadas de almendras
  • 1 taza de leche o bebida vegetal

Paso a paso:

  1. Pelar y cortar los duraznos en trozos.
  2. Colocar los duraznos, las almendras y la leche en la licuadora.
  3. Licuar hasta conseguir una mezcla uniforme.

7- Licuado de kiwi, manzana y espinaca

El licuado de kiwi, manzana
El licuado de kiwi, manzana y espinaca une el dulzor natural de las frutas con el aporte de fibra y minerales de la espinaca (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una opción verde con el dulzor del kiwi y la manzana con el aporte de fibra y minerales de la espinaca.

Ingredientes:

  • 2 kiwis
  • 1 manzana
  • 1 taza de hojas de espinaca
  • 1 taza de agua fría

Paso a paso:

  1. Pelar y cortar los kiwis.
  2. Lavar y cortar la manzana en cubos, retirando el corazón.
  3. Lavar la espinaca.
  4. Colocar el kiwi, la manzana, la espinaca y el agua en la licuadora.
  5. Licuar hasta que la mezcla resulte homogénea.

8- Licuado de pera, uva y limón

El licuado de pera, uva
El licuado de pera, uva y limón fusiona el sabor dulce de la pera y la uva con la acidez del limón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una receta con sabor fresco y ácido, que combina el dulzor de la pera y la uva con el toque cítrico del limón.

Ingredientes:

  • 2 peras
  • 1 taza de uvas sin semillas
  • Jugo de 1 limón
  • 1 taza de agua fría

Paso a paso:

  1. Pelar y cortar las peras en cubos.
  2. Lavar las uvas.
  3. Exprimir el limón.
  4. Colocar la pera, las uvas, el jugo de limón y el agua en la licuadora.
  5. Licuar hasta obtener una mezcla homogénea.

Temas Relacionados

LicuadosVeranoCalorFrutasÚltimas noticiasVerano 2026 ArgentinaPlayaúltimas noticias

Últimas Noticias

Por qué inventar nuevas emociones transforma la salud mental, según expertos

El desarrollo de términos descriptivos con ayuda de internet y herramientas digitales permite a las personas comprender y compartir sensaciones complejas. Según MIT Technology Review, promueve una mayor resiliencia psicológica en escenarios sociales y tecnológicos dinámicos

Por qué inventar nuevas emociones

Cómo el salmón más grande del mundo llegó a los ríos de Argentina

Científicos hicieron un análisis genético y detectaron que la especie, originaria del Pacífico norte, logró invadir cuencas en la Patagonia gracias a su capacidad migratoria y mezcla de linajes

Cómo el salmón más grande

Las estrategias clave para que el vino capte el interés de los jóvenes

El sector tiene grandes desafíos para el 2026. Uno de los más importantes tiene que ver con atraer a la Generación Z

Las estrategias clave para que

Desde experiencias artísticas hasta fenómenos astronómicos únicos: 10 planes para hacer en 2026, según Time Out

El año llega con una agenda cargada de propuestas originales y destinos imperdibles, elegidos por la prestigiosa publicación, para quienes buscan renovar su manera de viajar y conectar con el mundo

Desde experiencias artísticas hasta fenómenos

Mar del Plata y su primer fin de semana de playa del 2026: moda urbana, deportes y altas expectativas de ocupación

Con un 63% de nivel de reservas en hoteles, La Feliz inició el año con una gran cantidad de turistas y una agenda con espectáculos, actividades culturales, DJs y shows musicales para los jóvenes

Mar del Plata y su
DEPORTES
El Inter Miami de Messi

El Inter Miami de Messi confirmó la llegada de un refuerzo de selección: fue el mejor arquero de la MLS y jugará el Mundial

River Plate cerró su tercer refuerzo: el campeón de la Libertadores que se sumará al plantel de Gallardo

Triunfo argentino en una complicada jornada en el Rally Dakar y con un cambio al estilo F1: “Pasamos por millones de piedras”

Histórica actuación de Nicolás Laprovittola en el triunfo del Barcelona en el clásico frente al Real Madrid de Facundo Campazzo

Cómo impactó al deporte venezolano la captura del ex dictador Nicolás Maduro

TELESHOW
La tierna sorpresa de Rufina

La tierna sorpresa de Rufina Cabré a su papá Nicolás antes de regresar a Turquía con la China Suárez

Chechu Bonelli disfruta su soltería en Punta del Este mientras crecen los rumores de romance con Facundo Pieres

El Chino Darín mostró orgulloso el antes y después del embarazo de Úrsula Corberó: cómo creció la pancita

El verano de Julieta Cardinali con su hija Charo Calamaro en Punta del Este: el asombroso parecido entre ambas

Las fotos inéditas de Cami Mayan durante los veranos de su infancia: “Palpitando Pinamar”

INFOBAE AMÉRICA

¿Por qué Delcy Rodríguez?: claves

¿Por qué Delcy Rodríguez?: claves para entender la transición que viene en Venezuela

Al menos 30 muertos y varios secuestrados dejó un ataque de bandas armadas en el oeste de Nigeria

Un militar ucraniano resultó herido tras la explosión de un coche bomba en Kiev

¿Nicolás Maduro y el fin de una tiranía?

La crisis financiera sacude a los museos privados de China