Maquillaje de larga duración: trucos para mantenerlo perfecto toda la noche

La rutina adecuada de cuidado y productos específicos transforma cualquier rutina de belleza para que resista días intensos sin esfuerzo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conseguir que el maquillaje de larga duración conserve un acabado profesional durante horas continúa siendo uno de los principales retos para quienes desean una apariencia impecable en jornadas intensas.

Según Primor, la clave está en una sucesión ordenada de pasos que permiten mantener el maquillaje resistente, mate y sin necesidad de retoques.

La limpieza facial con agua micelar y exfoliación semanal asegura una piel libre de impurezas y mejora la duración del maquillaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paso a paso para conseguir que el maquillaje dure toda la noche

Preparación de la piel

Mediante una doble limpieza, el proceso elimina impurezas y residuos de maquillaje, y sienta las bases para una mejor eficacia de los productos posteriores.

El uso de agua micelar potencia la eliminación de la suciedad. Asimismo, se recomienda exfoliar la piel de una a dos veces por semana para aportar firmeza y luminosidad, además de reducir el exceso de grasa.

Hidratación de la piel

Es preferible optar por cremas hidratantes ligeras, con ingredientes como vitamina C y niacinamida. Estas fórmulas, adaptadas a cada tipo de piel, ofrecen protección solar de amplio espectro y una absorción rápida, sin dejar sensación grasa.

El uso de sérums y productos específicos para el contorno de ojos contribuye a uniformar la superficie cutánea. Por lo que este paso ayuda a prolongar la duración de la base de maquillaje y favorece un acabado uniforme.

Aplicación de la prebase

Este producto alisa la textura, minimiza los poros y disimula imperfecciones, creando una barrera protectora frente a agentes externos.

Para los ojos, las prebases específicas previenen la aparición de pliegues y mejoran la fijación de las sombras, consiguiendo un efecto prolongado.

En cuanto a la base de maquillaje, se sugiere fórmulas de larga duración, de cobertura media o alta y preferentemente resistentes al agua. Este tipo de base facilita un aspecto uniforme a lo largo del día y protege de la humedad y el sudor.

Con la combinación correcta de limpieza, hidratación y productos innovadores, es posible prolongar la apariencia uniforme en cualquier ocasión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sellado

Se consigue mediante polvos traslúcidos, aplicados con brocha plana. Estos fijan el maquillaje y otorgan un acabado mate y aterciopelado, regulando los brillos.

Una textura ligera en los polvos permite modular la cobertura y facilita el difuminado, logrando un aspecto profesional que se mantiene durante horas.

Para finalizar, los fijadores en spray cobran protagonismo en la rutina. Los productos de última generación, con tecnología de control de temperatura, ayudan a disminuir la temperatura de la base, el corrector y el colorete, haciéndolos más resistentes a manchas, agua y transferencias.

Dichos fijadores de maquillaje ofrecen fórmulas ligeras, libres de alcohol y aptas para todos los tipos de piel. Además, incorporan antioxidantes que contribuyen a proteger la piel contra la contaminación y la luz azul.

Los fijadores de maquillaje en spray, con tecnología de control de temperatura y antioxidantes, aumentan la resistencia y protegen la piel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incorporar estos pasos y productos adaptados a las necesidades de cada persona facilita disfrutar de un maquillaje mate, uniforme y duradero incluso en jornadas especialmente exigentes.