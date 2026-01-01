Tendencias

¿La música ayuda o distrae al volante? Qué dice la ciencia y consejos para evitar distracciones

Estudios recientes afirman que distintos aspectos vinculados con los ritmos influyen en la experiencia al manejar. Recomendaciones para quienes buscan mayor seguridad al conducir

El 80% de los conductores
El 80% de los conductores escucha música durante sus trayectos, especialmente los jóvenes, quienes consideran difícil concentrarse sin ella (Imagen Ilustrativa Infobae)

La música forma parte del día a día de la mayoría de los conductores. Más del 80% de los automovilistas escuchan canciones durante sus trayectos, una práctica aún más común entre los más jóvenes, quienes afirman que les resulta difícil concentrarse sin música, según datos y estudios citados por The Conversation.

Aunque se suele pensar que la música relaja y favorece el enfoque, los estudios recientes describen un efecto más complejo: tanto el ritmo como el volumen y el tipo de canción influyen en la atención, la velocidad y la carga mental al volante, afectando tanto a personas con experiencia como a quienes recién comienzan a conducir.

Efectos de la música: seguridad y comportamiento al volante

Metaanálisis revisados por Milad Haghani, profesor asociado e investigador principal en riesgo urbano y resiliencia en Universidad de Melbourne, demuestran que la música puede modificar el comportamiento de quienes conducen en simuladores: incrementa la cantidad de choques simulados, dificulta el control homogéneo de la velocidad y provoca fluctuaciones en la distancia respecto a otros vehículos, en comparación con la conducción en silencio.

Estudios científicos indican que el
Estudios científicos indican que el volumen, el ritmo y el tipo de música influyen directamente en la atención y la carga mental al volante (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros aspectos, como la permanencia en el carril, los errores al señalizar o los tiempos de reacción, muestran resultados variables, pero la evidencia es clara en un punto: la música aumenta la carga mental y eleva el nivel de “ocupación” mental al volante.

De acuerdo con la experta en The Conversation, existe cierto beneficio durante trayectos largos y monótonos: la música ayuda a mantener la vigilia ante el cansancio, aunque este efecto positivo es temporal y se observa, principalmente, en los primeros 15 a 25 minutos de viaje. Tras ese periodo, el estímulo pierde eficacia y puede convertirse en un distractor, compitiendo con la atención indispensable para conducir.

Volumen, ritmo y vulnerabilidad de los conductores inexpertos

Investigaciones citadas por Haghani a dicho medio señalan que el volumen de la música tiene un impacto medible en la forma de conducir. Un volumen alto o medio se asocia a un leve aumento en la velocidad promedio, mientras que un volumen bajo suele relacionarse con desplazamientos más lentos. Aunque las diferencias son modestas, la tendencia es constante.

Meta-análisis liderados por la Universidad
Meta-análisis liderados por la Universidad de Melbourne muestran que la música incrementa la probabilidad de choques simulados y errores de velocidad en simuladores de conducción (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ritmo resulta igualmente relevante: géneros musicales rápidos o “agresivos”, como el metal, pueden llevar a algunos conductores, en especial jóvenes o menos experimentados, a asumir conductas más riesgosas y cometer más errores. Los análisis agrupados indican que el tempo, por sí solo, no modifica la seguridad del conductor promedio.

La verdadera diferencia se observa en quienes se inician al volante: con música rápida, las personas inexpertas tienen mayores dificultades para detectar peligros y reaccionan con menos precisión, mientras que las canciones lentas no aumentan su carga mental y pueden favorecer, aunque de manera moderada, la capacidad de respuesta ante imprevistos.

Entre quienes poseen mayor experiencia, la experta en The Conversation afirma que logran filtrar mejor los estímulos musicales, manteniendo el control de la velocidad y la atención, sin los incrementos de errores o velocidad que sí afectan a los principiantes.

Preferencia musical y familiaridad: protección ante la distracción

El beneficio de la música
El beneficio de la música para combatir el cansancio en viajes largos es efectivo solo durante los primeros 15 a 25 minutos del trayecto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un factor clave, según The Conversation, es el grado de preferencia y familiaridad con la música. Las canciones seleccionadas por quienes conducen ayudan a estabilizar el ánimo y controlar la activación emocional, lo que genera menos interferencia. Por el contrario, la música impuesta —en especial si no es del gusto de la persona al volante— incrementa la probabilidad de distracciones, infracciones y colisiones simuladas.

Así, más allá del volumen o el ritmo, el vínculo emocional y la costumbre con las canciones se convierte en una protección efectiva frente a las distracciones, una ventaja importante para quienes buscan conducir de manera más segura.

Beneficio limitado contra el cansancio

La idea de que la música combate el cansancio en viajes largos recibe un respaldo parcial en los datos de The Conversation: escuchar música ayuda a mantener la alerta solo durante periodos cortos, de 15 a 25 minutos, en trayectos monótonos. Al superar ese umbral, el efecto se desvanece y la música puede incluso potenciar la fatiga mental.

La familiaridad y preferencia musical
La familiaridad y preferencia musical protegen frente a distracciones, mientras que la música impuesta incrementa la probabilidad de infracciones y colisiones simuladas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En condiciones exigentes, la recomendación para personas con menor experiencia consiste en moderar el volumen o apagar la música, reservándola para momentos menos críticos.

Claves para una conducción segura según la evidencia

De acuerdo con las conclusiones compartidas por The Conversation, evitar canciones demasiado fuertes, desconocidas o con ritmos intensos reduce el riesgo de distracción, sobre todo entre quienes tienen menos práctica. En situaciones demandantes, conviene elegir listas personalizadas de temas familiares, preferentemente de géneros tranquilos y a volumen moderado.

Elegir música conocida, de géneros calmados y mantener el volumen razonable permite conservar el ánimo y la atención durante el trayecto, de modo que la música siga siendo una compañera de viaje sin poner en riesgo la seguridad ni el control al volante.

