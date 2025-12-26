Cómo las plantas aromáticas pueden cambiar tu día a día en casa

La especialista en plantas aromáticas resalta cómo estos cultivos transforman espacios cotidianos y generan sensaciones únicas. Sus consejos invitan a descubrir nuevas formas de bienestar y armonía en el hogar

La presencia de aromáticas en el hogar se consolidó como una tendencia que combina practicidad, salud y bienestar, según explicó la especialista en plantas Suni Bustinza en una entrevista con Infobae Deco.

“Siempre recomiendo tener aromáticas en tu casa. Primero, porque son demasiado fáciles de cultivar”, afirmó la jardinera, quien destacó la versatilidad de estas plantas para adaptarse tanto a jardines como a macetas en balcones o cocinas.

La jardinera recomienda el trío esencial para el hogar: “Romero, menta y lavanda. Y además, porque son muy fáciles de propagar”

La experta señaló que el principal atractivo de las aromáticas radica en su capacidad para transformar el ambiente doméstico.

“Si vos las tenés en tu cocina, vas a entrar al ambiente y te van a llenar de ese aroma natural, fuerte”, dijo.

Además, subrayó su utilidad en la cocina y su función como botiquín natural: “Cada una tiene propiedades diferentes. Tenés la carqueja, que te hace bien a la digestión, la menta lo mismo, la lavanda, que es un ansiolítico, o el romero, que te energiza. Entonces, entre todas te arman un botiquín natural”.

El romero se considera un activante natural que mejora la energía, la concentración y la memoria hasta en un 75%

La especialista remarcó que el uso de aromáticas también ofreció beneficios prácticos, como la capacidad de repeler insectos.

“Por el perfume, el aroma fuerte que tienen, también te repelen los mosquitos. Si vos tenés menta, albaca, no vas a tener mosquitos en tu casa”, aseguró Suni.

La lavanda es valorada por sus efectos ansiolíticos y relajantes, recomendada para combatir el estrés y el insomnio

En cuanto a las especies más recomendadas para principiantes, Bustinza fue contundente: “La más fácil y la más completa es el romero. El romero tiene tantas propiedades y es tan fácil de cultivar, que no la podés no tener en tu casa”.

Detalló que el romero funcionó como un activante natural: “Si estás caído de energía, te activa... Te tomás un té de romero y te da energía, te concentra. Está probado que si vos con solo oler el romero, se te activa la memoria hasta en un setenta y cinco por ciento”.

Las hierbas aromáticas transforman el ambiente doméstico con su aroma natural y fuerte, ideal para cocinas y balcones

Por otro lado, la lavanda se posicionó como la opción opuesta: “La lavanda es ansiolítica, es relajante, si tenés problemas de estrés, si tenés problemas de insomnio, cuando no podés dormir, te tomás una infusión de flores de lavanda y te relaja automáticamente”, explicó Bustinza en diálogo con Infobae Deco.

El uso de aromáticas como la menta y la albahaca ayuda a repeler mosquitos y otros insectos en el hogar.

Sobre el cultivo en interiores, Suni aclaró que la exposición al sol resultó determinante: “Siempre van a ser más fuertes, más poderosas, cuanto más sol reciban. Por ejemplo, si vos tenés orégano y lo tenés al sol, va a tener mucho más aroma y va a ser mucho más fuerte que un orégano que lo tengo en la cocina y que recibe dos, tres horas de sol”.

Las infusiones de hierbas aromáticas deben usarse como complemento y no sustituyen la consulta médica, especialmente en embarazadas o personas hipertensas

Sin embargo, advirtió sobre las contraindicaciones: “Nunca pienses que las hierbas medicinales, las hierbas aromáticas van a reemplazar al médico. Vos, si tenés una dolencia y decís: ‘Voy a tomar una infusión de lavanda porque me duele mucho la cabeza’, eso tenés que consultarlo con el médico. Es como un complemento de lo que el médico te va a dar para curarte”, enfatizó.

Además, puntualizó: “Tampoco son indicadas para mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas tienen que consultar con el médico antes de tomarse una infusión de aromáticas. Y algunas tienen algunas contraindicaciones. Por ejemplo, el romero te energiza, pero también te sube la presión. Entonces, si vos sos una persona hipertensa, no te tomés cuatro tés de romero por día”.

La exposición al sol potencia el aroma y las propiedades de las plantas aromáticas cultivadas en interiores

El valor decorativo de las aromáticas también fue destacado: “Son superdecorativas. Se atan los ramitos de romero y te aromatizan el ambiente, te crean una energía especial”, afirmó la jardinera. Además, mencionó la posibilidad de elaborar productos caseros: “Si vos tenés aceite esencial de lavanda, te podés poner unas gotitas debajo de la almohada y te vas a relajar y dormir mejor”.

La experta destaca el poder de las aromáticas: “Si vos las tenés en tu cocina, vas a entrar y van a llenar el espacio automáticamente de ese aroma natural ”

Al ser consultada por las tres especies imprescindibles, Suny no dudó: “Romero, menta y lavanda. Y además, porque son muy fáciles de propagar”, sostuvo. Explicó el método: “Cortás un esqueje de menta, de lavanda o de romero, más o menos de quince centímetros, le pelás las hojas inferiores para que no toquen el agua, lo ponés en un vasito con agua que no le dé el sol, que tenga buena luz, en un lugar calentito. A la semana ya saca raíz. Inclusive pueden vivir en agua. Esa es otra de las posibilidades que tienen las aromáticas. Podés tener frascos en tu cocina con agua y ahí tener las aromáticas con sus raíces y las vas a poder cultivar y aprovechar y disfrutar”.

