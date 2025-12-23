La increíble historia detrás del collar que lució Nicole Kidman en Moulin Rouge

El collar de Moulin Rouge se inspira en la aristocracia europea y la historia de la reina Alexandra de Dinamarca (imdb)

El collar que Nicole Kidman llevó en la película Moulin Rouge posee una historia que trasciende el cine y conecta con el legado de la reina Alexandra de Dinamarca. Mucho antes de lucirse en la pantalla, los collares tipo “dog-collar” ya simbolizaban poder y control en la corte británica.

Alexandra, esposa de Eduardo VII, y en consecuencia, reina consorte del Reino Unido, utilizó estas piezas para ocultar una cicatriz en el cuello, probablemente originada en su infancia, y así transformó una circunstancia personal en un ícono de elegancia y autoridad.

Lo que comenzó como una táctica para desviar la atención de una marca física convirtió al cuello en un territorio simbólico, donde la joya expresaba disciplina y dominio. El “dog-collar” superó el simple adorno para convertirse en un gesto de poder, extendiéndose desde la aristocracia británica hasta la Belle Époque europea.

Otras particularidades físicas de Alexandra, como la cojera provocada por una fiebre reumática, también marcaron tendencia: mujeres de la alta sociedad británica la imitaron con zapatos desiguales, aunque la moda perdió fuerza por las consecuencias físicas que acarreaba.

La influencia de la reina Alexandra marcó tendencias en la alta sociedad británica y europea (Photo by Historia)

La llegada de este tipo de collar al cine se materializó en Moulin Rouge con el trabajo de Stefano Canturi. Tras semanas de investigación, Canturi tomó como referencia el estilo Luis XVI, con motivos de encaje abierto y roleos en una estructura flotante. Así nació el collar del personaje de Satine, encarnado por Kidman, y que fue utilizado en la película, pensado para ser algo más que un adorno.

La joya se fabricó en oro blanco de dieciocho quilates, engastada con 1.308 diamantes (134 quilates en total), coronada por un diamante esmeralda central de cinco quilates y rematada con un zafiro azul de Sri Lanka de 2,5 quilates. Tres meses de pruebas permitieron ajustar el collar al escote y cuello de la actriz.

El valor del collar fue estimado en USD 2,5 millones, reconocido por el récord Guinness como la joya más cara creada para una película. Para proteger la pieza original en escenas de riesgo, se fabricó una réplica en plata y cristal con cierre magnético. El collar no solo se integró al vestuario galardonado con el Óscar, sino que acentúa el apodo de Satine, “The Sparkling Diamond” (El Diamante Brillante) , y resalta el coste emocional de encarnar un símbolo de deseo en la pantalla.

Origen histórico del collar “dog-collar” y la reina Alexandra

En la vida real, esta joya nació como respuesta personal a una circunstancia médica: ocultar una cicatriz en el cuello. Así, un acto íntimo definió no solo su imagen, sino una tendencia estética en Europa.

El valor simbólico del collar en “Moulin Rouge” resalta temas de deseo, control y autoridad en la película (The Grosby Group)

Cubrir el cuello con un collar alto pasó rápidamente de necesidad personal a declaración de poder. Alexandra, reconocida por su elegancia y capacidad de marcar tendencia, convirtió una vulnerabilidad en símbolo de autoridad. La moda fue imitada por la alta sociedad y, más tarde, por el público general.

Alexandra comprendió el cuello como un territorio simbólico: cubrirlo, dirigía la atención y controlaba la percepción pública.

Además, en la película, no es un simple adorno, sino un elemento narrativo central: representa poder, posesión y vigilancia, enmarcando la garganta de Satine y subrayando los temas de deseo y control. El collar actúa como un símbolo visual cargado de significado, y su manipulación en el filme marca giros narrativos y refleja el estado emocional de los personajes.

A finales del siglo XIX, la moda del dog-collar trascendió fronteras británicas y europeas. La adoptaron herederas estadounidenses como Mary-Louise McKay y actrices como Lily Elsie en el Londres eduardiano. En la Belle Époque, la bailarina y actriz Carolina “La Belle” Otero popularizó el accesorio, dotándolo de nuevos significados. Los diamantes dejaron de ser solo promesa romántica y pasaron a funcionar como moneda de cambio en los círculos más selectos. El collar, alto y ceñido, transmitía disciplina y autoridad; más bajo, simbolizaba lujo y exhibición.