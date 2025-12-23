Tendencias

La increíble historia detrás del collar que lució Nicole Kidman en Moulin Rouge

El famoso “dog-collar” tiene un origen en la realeza europea y fue reinventado para el cine, convirtiéndose en un ícono de moda, poder y sofisticación que cautivó a Hollywood

Guardar
El collar de Moulin Rouge
El collar de Moulin Rouge se inspira en la aristocracia europea y la historia de la reina Alexandra de Dinamarca (imdb)

El collar que Nicole Kidman llevó en la película Moulin Rouge posee una historia que trasciende el cine y conecta con el legado de la reina Alexandra de Dinamarca. Mucho antes de lucirse en la pantalla, los collares tipo “dog-collar” ya simbolizaban poder y control en la corte británica.

Alexandra, esposa de Eduardo VII, y en consecuencia, reina consorte del Reino Unido, utilizó estas piezas para ocultar una cicatriz en el cuello, probablemente originada en su infancia, y así transformó una circunstancia personal en un ícono de elegancia y autoridad.

Lo que comenzó como una táctica para desviar la atención de una marca física convirtió al cuello en un territorio simbólico, donde la joya expresaba disciplina y dominio. El “dog-collar” superó el simple adorno para convertirse en un gesto de poder, extendiéndose desde la aristocracia británica hasta la Belle Époque europea.

Otras particularidades físicas de Alexandra, como la cojera provocada por una fiebre reumática, también marcaron tendencia: mujeres de la alta sociedad británica la imitaron con zapatos desiguales, aunque la moda perdió fuerza por las consecuencias físicas que acarreaba.

La influencia de la reina
La influencia de la reina Alexandra marcó tendencias en la alta sociedad británica y europea (Photo by Historia)

La llegada de este tipo de collar al cine se materializó en Moulin Rouge con el trabajo de Stefano Canturi. Tras semanas de investigación, Canturi tomó como referencia el estilo Luis XVI, con motivos de encaje abierto y roleos en una estructura flotante. Así nació el collar del personaje de Satine, encarnado por Kidman, y que fue utilizado en la película, pensado para ser algo más que un adorno.

La joya se fabricó en oro blanco de dieciocho quilates, engastada con 1.308 diamantes (134 quilates en total), coronada por un diamante esmeralda central de cinco quilates y rematada con un zafiro azul de Sri Lanka de 2,5 quilates. Tres meses de pruebas permitieron ajustar el collar al escote y cuello de la actriz.

El valor del collar fue estimado en USD 2,5 millones, reconocido por el récord Guinness como la joya más cara creada para una película. Para proteger la pieza original en escenas de riesgo, se fabricó una réplica en plata y cristal con cierre magnético. El collar no solo se integró al vestuario galardonado con el Óscar, sino que acentúa el apodo de Satine, “The Sparkling Diamond” (El Diamante Brillante) , y resalta el coste emocional de encarnar un símbolo de deseo en la pantalla.

Origen histórico del collar “dog-collar” y la reina Alexandra

En la vida real, esta joya nació como respuesta personal a una circunstancia médica: ocultar una cicatriz en el cuello. Así, un acto íntimo definió no solo su imagen, sino una tendencia estética en Europa.

El valor simbólico del collar
El valor simbólico del collar en “Moulin Rouge” resalta temas de deseo, control y autoridad en la película (The Grosby Group)

Cubrir el cuello con un collar alto pasó rápidamente de necesidad personal a declaración de poder. Alexandra, reconocida por su elegancia y capacidad de marcar tendencia, convirtió una vulnerabilidad en símbolo de autoridad. La moda fue imitada por la alta sociedad y, más tarde, por el público general.

Alexandra comprendió el cuello como un territorio simbólico: cubrirlo, dirigía la atención y controlaba la percepción pública.

Además, en la película, no es un simple adorno, sino un elemento narrativo central: representa poder, posesión y vigilancia, enmarcando la garganta de Satine y subrayando los temas de deseo y control. El collar actúa como un símbolo visual cargado de significado, y su manipulación en el filme marca giros narrativos y refleja el estado emocional de los personajes.

A finales del siglo XIX, la moda del dog-collar trascendió fronteras británicas y europeas. La adoptaron herederas estadounidenses como Mary-Louise McKay y actrices como Lily Elsie en el Londres eduardiano. En la Belle Époque, la bailarina y actriz Carolina “La Belle” Otero popularizó el accesorio, dotándolo de nuevos significados. Los diamantes dejaron de ser solo promesa romántica y pasaron a funcionar como moneda de cambio en los círculos más selectos. El collar, alto y ceñido, transmitía disciplina y autoridad; más bajo, simbolizaba lujo y exhibición.

Temas Relacionados

Moulin RougeNicole KidmanReina Alexandra de DinamarcaJoyería en el cineRécord GuinnessSatinecollardog collarúltimas noticias

Últimas Noticias

Un planeta con forma de limón y el tamaño de Júpiter sorprende a científicos

Un objeto inusual que orbita una estrella que gira rápidamente podría ser un fenómeno nuevo en el universo

Un planeta con forma de

Consumir marihuana una vez al mes sube el riesgo de malas notas y estrés en los adolescentes

Científicos de las universidades de Columbia, Harvard y Weill Cornell en los Estados Unidos revelaron que la droga psicoactiva afecta el bienestar emocional y el rendimiento escolar. Qué aconsejan

Consumir marihuana una vez al

No es solo el colágeno: el nutriente que mejora la elasticidad de la piel

Aunque durante años esta proteína concentró la atención en el cuidado de la piel, hoy se sabe que existe otro nutriente esencial presente en frutas y verduras que resulta clave para mantener la elasticidad y firmeza cutáneas. Cuál es y cómo retrasa los signos del envejecimiento

No es solo el colágeno:

Receta de galletas de jengibre navideñas, rápida y fácil

Clásicas, aromáticas y decorativas, estas galletitas se preparan en menos de una hora y llenan la casa de magia navideña. Una receta simple, ideal para cocinar y disfrutar en familia

Receta de galletas de jengibre

Convivir con animales mejora la salud física y emocional de los adultos mayores

Investigaciones encontraron una relación directa entre la tenencia de perros y gatos y la reducción de enfermedades cardíacas, así como una mejora en el estado de ánimo

Convivir con animales mejora la
DEPORTES
La Fórmula 1 realizó el

La Fórmula 1 realizó el “Papá Noel secreto”: el particular regalo que hizo Colapinto y la sorpresa al recibir el suyo

El tenso intercambio entre Diego Díaz y Marcelo Moretti en plena crisis de San Lorenzo: “El club es el hazmerreír del fútbol argentino”

La propiedad de “ultra lujo” que adquirió Cristiano Ronaldo: sólo puede llegar en un barco privado o en hidroavión

Nuevo escándalo de Draymond Green en la NBA: tuvo una acalorada discusión con su entrenador y se fue al vestuario en medio del partido

El detrás de escena del festejo navideño del Dibu Martínez en Aston Villa

TELESHOW
La inesperada decisión de Sofía

La inesperada decisión de Sofía Gonet luego del escándalo con Homero Pettinato: “Necesito desconectar”

Rulo Schijman habló de su separación con Gabriela Sari: “Es muy doloroso”

Los hijos de Valentina Cervantes y Enzo Fernández llenaron de ternura la Navidad en Londres

La furia de Mauro Icardi contra el exabogado de Wanda Nara en pleno reencuentro con sus hijas: “Van a caer uno por uno”

Celeste Cid y Santiago Korovsky disfrutan de su amor en El Bolsón: libros, montañas y relax

INFOBAE AMÉRICA

El régimen talibán realizó once

El régimen talibán realizó once flagelaciones públicas en Kabul por delitos de adulterio y tráfico de drogas

Liam Gallagher, David Beckham y una selección de rockeros y futbolistas despidieron a Gary “Mani” Mounfield

Ucrania anunció el retiro de sus tropas de la ciudad de Siversk tras semanas de enfrentamientos con las fuerzas rusas

La comunidad cristiana de Gaza celebra una Navidad marcada por las pérdidas: “Nuestra alegría debe superar la amargura”

Detuvieron a Greta Thunberg en Londres durante una protesta propalestina