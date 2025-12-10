Las tres señales tempranas de ghosting en la primera cita, según especialistas

El ghosting se consolida como una práctica frecuente en relaciones de pareja y amistades, generando desconcierto por la desaparición sin explicación (Crédito: Freepik)

El ghosting es una práctica cada vez más frecuente en las relaciones de pareja y amistades, caracterizada por la desaparición repentina de una persona sin previo aviso ni explicación. Aunque puede sorprender a quienes la sufren, existen señales que pueden anticiparse desde la primera cita, según expertos de GQ.

Identificar estos indicios resulta clave para quienes buscan relaciones más sanas, ya que permite gestionar expectativas y evitar el desconcierto que provoca el silencio inesperado.

Qué es el ghosting y por qué ocurre

El fenómeno del ghosting implica una interrupción abrupta de la comunicación, dejando a la otra persona sin respuestas y sin posibilidad de comprender la situación. La psicología sugiere que, aunque las señales no siempre resultan evidentes, suelen estar presentes desde el inicio de la relación.

Expertos de GQ advierten que señales como la falta de planes concretos tras la primera cita pueden anticipar el ghosting en las relaciones (Freepik)

La dificultad para reconocerlas puede deberse tanto a la falta de experiencia como a la tendencia a interpretar los hechos de manera subjetiva, ajustándolos a las propias expectativas. Entre las causas más comunes del ghosting se encuentran la falta de habilidades comunicativas, el temor a enfrentar reacciones emocionales y el deseo de evitar conversaciones incómodas. Todo esto lleva a que algunas personas opten por la evasión en vez de un cierre claro, dejando relaciones inconclusas y abiertas.

Señales de ghosting en la primera cita

La primera señal relevante, según los expertos consultados por GQ, es la ausencia de planes concretos para un próximo encuentro. Cuando hay un interés genuino, las personas suelen proponer nuevas actividades o al menos demuestran entusiasmo por verse de nuevo. Si al terminar la cita no se plantea ninguna actividad o la respuesta es vaga —como un simple “sí, nos vemos” sin detalles—, esto puede sugerir falta de interés real en continuar el vínculo.

La publicación destaca que el desarrollo de una relación depende de la frecuencia y calidad de las interacciones, por lo que la ausencia de iniciativas suele anticipar el distanciamiento.

La desaparición de la comunicación después de la primera cita, incluyendo el silencio en redes sociales, confirma la presencia de ghosting (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra señal que puede alertar sobre el ghosting es la distracción con el teléfono móvil durante la cita y el cierre abrupto del encuentro. La finalidad de una primera cita es conocerse y compartir tiempo de calidad, pero cuando una de las partes dedica más atención a su dispositivo que a la conversación, se genera una barrera para la conexión.

Aunque pueden existir motivos válidos, como emergencias laborales, los expertos aseguran que el uso constante del teléfono y la falta de contacto visual podrían indicar desinterés. Además, si la cita termina antes de lo esperado y sin explicación, la probabilidad de ghosting aumenta considerablemente.

La tercera señal detectada por GQ es la desaparición de comunicación tras la cita. Si después del primer encuentro una persona deja de contestar mensajes, llamadas o incluso desaparece de redes sociales, se trata de una de las manifestaciones más claras de ghosting. Si bien pueden existir motivos puntuales para no responder de inmediato, el silencio prolongado y la falta de interacción posterior suelen confirmar que no habrá nuevos intentos de contacto.

El uso excesivo del teléfono móvil durante la cita y el cierre abrupto del encuentro son señales de distanciamiento y posible ghosting (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversos estudios en psicología han sistematizado señales de alerta que suelen anticipar el ghosting: evasión de conflictos, respuestas breves o tardías, cancelaciones frecuentes o falta de iniciativa y transparencia a la hora de proponer nuevos encuentros.

El doctor Jeremy Nicholson, especialista en psicología social y de la personalidad, destaca en Psychology Today que quienes tienden a evitar conversaciones incómodas, muestran comunicación inconsistente o resisten la profundización del vínculo presentan un riesgo elevado de practicar ghosting desde el inicio de la relación.

Además, un estudio publicado en Frontiers in Psychology remarca que la combinación de estos patrones comunicacionales y ciertos estilos de apego favorece la aparición de ghosting y agrava el malestar posterior, lo que subraya la importancia de reconocer señales sutiles a tiempo.

Las nuevas dinámicas de las citas exigen mayor atención a los signos sutiles para evitar el ghosting y construir vínculos genuinos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto psicológico de ser víctima de ghosting es considerable. Según un artículo publicado por el Newport Institute, este tipo de ruptura puede provocar sentimientos de rechazo, confusión, baja autoestima y, en muchos casos, dificultad para confiar en relaciones futuras. Los expertos recomiendan reconocer las señales y reflexionar sobre la comunicación desde el principio, para reducir el desconcierto y fortalecer criterios propios antes de involucrarse en vínculos ambiguos

Signos sutiles y teorías recientes sobre el ghosting

Un elemento adicional mencionado por los expertos citados por GQ es la teoría difundida en redes sociales y citada por Dazed, referente al beso en la frente al final de la primera cita. Aunque este gesto puede expresar ternura y cuidado en relaciones consolidadas, en el contexto de un primer encuentro muchas personas lo consideran una señal de distanciamiento definitivo. Para algunos, se trata de una forma amable —pero inequívoca— de decir adiós sin palabras.

También resulta relevante considerar que, en la actualidad, gestos aparentemente inocentes pueden adquirir significado en las dinámicas de las citas. La lectura y análisis de señales no verbales, sumados a la falta de cierre explícito, alimentan la incertidumbre y pueden indicar que el ghosting está más cerca de lo que parece.

Un beso en la frente, la falta de iniciativas o una conversación interrumpida por la distracción digital pueden funcionar como advertencias tempranas para quienes buscan protegerse y construir vínculos más genuinos.