Tendencias

Cómo elegir el look perfecto para las fiestas de fin de año: colores y estilos clave

Infobae conversó con dos diseñadores para conocer qué prendas y combinaciones ayudan a resaltar el estilo propio en las celebraciones

Guardar
Las prendas versátiles y livianas
Las prendas versátiles y livianas adquieren relevancia en esta temporada (Camila Romano)

La elección de looks para las celebraciones de fin de año se convierte en un reflejo del ánimo festivo y de la personalidad. Las fiestas de cierre de año, que reúnen a familiares, amigos y colegas, invitan a explorar nuevas combinaciones y a adaptar el estilo propio a la dinámica de cada evento.

En este contexto, la vestimenta no solo acompaña la tradición, sino que también ofrece la oportunidad de mostrar creatividad y elegancia.

Los diseñadores Camila Romano y Benito Fernández dejan en conversación con Infobae las claves para elegir el atuendo ideal y más cómodo.

Adaptar el propio estilo a
Adaptar el propio estilo a la dinámica de cada evento se vuelve clave durante las fiestas

Camila Romano propone una serie de recomendaciones para resolver el vestuario de Navidad y Año Nuevo sin complicaciones. Según Romano, “la clave es elegir prendas que nos hagan sentir cómodas, frescas y seguras, sin caer en excesos”. Entre las opciones que sugiere destacan los vestidos cortos con brillo, ideales para noches cálidas y capaces de aportar luz sin necesidad de accesorios recargados. Para quienes prefieren una silueta más relajada, los vestidos largos de corte fluido resultan apropiados tanto para encuentros al aire libre como para cenas formales, planteó Romano.

Las celebraciones de fin de
Las celebraciones de fin de año incentivan la elección de vestuarios que combinan comodidad y frescura

El body versátil ocupa un lugar central en las propuestas de la diseñadora. Ella afirma que “es una prenda que se adapta a todo. Lo podés llevar con pantalón sastrero, con falda o con jeans según el tono de la celebración”. Los pantalones amplios, fluidos y livianos, combinados con bodies, tops o camisas suaves, también figuran entre sus recomendaciones. Para sumar un toque festivo, Romano aconseja incorporar detalles metálicos en sandalias, aros o clutch, eligiendo dorado o plateado para lograr un efecto sutil.

La moda para celebraciones de
La moda para celebraciones de diciembre prioriza fibras livianas y detalles sutiles

Quienes viajan durante las fiestas pueden optar por prendas livianas que no se arruguen, como gasas, punto o tejidos planos, que facilitan el armado de la valija. Romano sugiere que “si llevás lino, viajá siempre con una plancha de vapor. Es la mejor manera de mantenerlo impecable”. Además, recomienda elegir outfits que puedan repetirse con cambios mínimos, como un vestido neutro que se transforma con distintos accesorios o sandalias. Una campera liviana o ruana resulta útil para aeropuertos, aviones o noches frescas, mientras que una sandalia comodín en nude o metálica garantiza versatilidad.

Entre los aliados que resuelven el look, Romano destaca el blazer oversize, capaz de elevar cualquier conjunto y aportar abrigo sin perder frescura. La cartera pequeña y práctica, que permite colgarse y dejar las manos libres, y el gel de peinado, útil para recogidos rápidos o controlar el frizz, completan la lista. Los accesorios dorados o plateados, según Romano, “pueden transformar un look básico en un look de celebración”.

La elección del maquillaje y
La elección del maquillaje y los accesorios marca la diferencia en la presentación personal, sumando detalles sencillos que refuerzan la frescura y naturalidad buscadas en los eventos de Navidad y Año Nuevo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto al maquillaje, la diseñadora recomienda el estilo “no make up”, que consiste en una piel luminosa, gloss en los labios y pestañas suaves, logrando un resultado simple, fresco y adecuado para la noche.

Los detalles que marcan la diferencia incluyen uñas impecables en tonos nude, rojo clásico o metalizados, un perfume liviano de notas frescas, florales o cítricas, y un toque de brillo en el cuerpo mediante aceite seco o crema satinada en piernas y hombros. Los colores sugeridos para favorecer el look son blanco, dorado, plata, coral suave o negro minimalista, mientras que las telas pesadas deben evitarse en favor de fibras livianas y con buena caída, especialmente en celebraciones largas y con altas temperaturas.

Viajar durante las fiestas plantea
Viajar durante las fiestas plantea desafíos en la selección de la ropa y obliga a optar por materiales que minimizan las arrugas y ocupan poco espacio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Benito Fernández, también consultado por Infobae, aporta su visión sobre las tendencias para estas fechas. El diseñador sostiene que “las blusas y los vestidos de un solo hombro aportan un toque más sofisticado a prendas que pueden ser simples o de un color neutro”. Fernández considera preferible dejar de lado los colores oscuros y optar por tonos pasteles, ya que, además de ser verano, están más de moda. “Los celestes, rosas y verde agua ofrecen una sensación de frescura”, afirma.

Aunque la tendencia actual apunta a colores más vibrantes, Fernández advierte que no siempre resulta adecuado elegir tonos como el amarillo o el naranja para ciertas ocasiones. Para las fiestas, prefiere los colores neutros o pasteles, aunque también sugiere animarse a combinar algunos colores.

En fiestas formales o familiares,
En fiestas formales o familiares, la prioridad suele darse a conjuntos que fusionan moda y funcionalidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a las prendas que marcarán la temporada, Fernández señala que “el vestido lencero, especialmente los cortados al bies y que llegan por debajo de la rodilla, va a tener un gran protagonismo”. Cada persona podrá adaptarlo con una campera, un saco o un chal según su estilo.

Esta morfología, según el diseñador, será la más visible durante las fiestas, tanto en Navidad como en Año Nuevo. Fernández observa que, dependiendo del evento, en Año Nuevo suelen elegirse vestidos más largos, que permiten un look más arreglado, lo mismo que los conjuntos.

La coincidencia de celebraciones con
La coincidencia de celebraciones con temperaturas altas favorece la popularidad de prendas ligeras (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de Navidad o celebraciones laborales, la comodidad se privilegia, por lo que el pantalón de lino combinado con una musculosa bordada o una camisa con mangas resulta una buena opción. Las mangas y las prendas de gasa con volados se usan mucho.

Fernández recomienda combinar prendas de noche y de día, mezclando diferentes texturas, como hilo o lino junto con prendas más festivas, una mezcla que, según él, funciona especialmente bien en Navidad o en comidas laborales de fin de año.

Temas Relacionados

ModaLooksFin de añoDiseñadoresFiestasNavidadAño nuevoúltimas noticias

Últimas Noticias

Yoga y running: el binomio que reduce lesiones y transforma el bienestar, según la ciencia

Estudios recientes y referentes internacionales afirman que la combinación de disciplinas físicas y técnicas respiratorias es una opción eficaz para enfrentar molestias recurrentes. Cómo obtener todos los beneficios, según L’Equipe

Yoga y running: el binomio

Reducir el arsénico en el agua, baja el riesgo de muerte prematura por cáncer y enfermedad cardíaca

Un estudio de investigadores de la Universidad de Columbia, Estados Unidos, analizó durante 20 años a casi 12.000 adultos de Bangladesh. Cómo demostraron que la disminución de la exposición a ese elemento químico natural se asoció con menos fallecimientos

Reducir el arsénico en el

De fortalecer las defensas a mejorar la salud intestinal: los beneficios para el organismo del consumo del limón

En distintas tradiciones culinarias y momentos del día, esta fruta ocupa un rol especial para quienes buscan alternativas sencillas que aporten valor

De fortalecer las defensas a

Lo que el cine revela sobre el cerebro: así reacciona ante el dolor ajeno en la pantalla, según un estudio

Un equipo internacional identificó los mecanismos invisibles responsables de las respuestas táctiles al presenciar escenas ficticias. Cómo este hallazgo abre nuevas vías para estudiar procesos sensoriales y mejorar tratamientos

Lo que el cine revela

A 20 años del primer trasplante de cara: entre la innovación y los desafíos pendientes de la ciencia

En 2005 el mundo se sorprendió ante el procedimiento facial realizado en Francia a Isabelle Dinoire. Dos décadas después, la cirugía que prometía devolver la normalidad a vidas marcadas por la tragedia sigue generando interrogantes

A 20 años del primer
DEPORTES
Así llegó Curazao al Mundial

Así llegó Curazao al Mundial 2026: cómo se clasificó, la “revolución” generada por su DT y las figuras en ascenso

La reacción de la familia Montiel a la detención del abogado Payarola: “Se terminó tu impunidad, estafador”

El Inter Miami de Messi palpitó la final de la Conferencia Este de la MLS: “Estamos aquí para ganar trofeos”

Los Pumas 7’s debutan frente a Fiji en el inicio del circuito mundial de seven en Dubai

“No vi un mejor nocaut”: la impresionante finalización del argentino Lucas Corbage en MMA que pelea por ser el KO del año

TELESHOW
La foto de Valentina Cervantes

La foto de Valentina Cervantes luego de su renuncia a MasterChef Celebrity: “Por más momentos juntos”

¿Tiene George Clooney miedo a envejecer?

Griselda Siciliani relató qué siente al ponerse en la piel de Moria Casán: “Nunca me pensé a mí misma en este proyecto”

Alejandro Borensztein recordó a su primera esposa Merlina Licht, a 15 años de su muerte

Alfa sorprendió en Cuestión de Peso y realizó un tour por su casa: reliquias y pasión por la música y los autos

INFOBAE AMÉRICA

Venezuela no es solo autoritarismo,

Venezuela no es solo autoritarismo, es crimen organizado en el poder

El Louvre sube el precio de la entrada para turistas no europeos a partir de enero de 2026

Macron presentó un nuevo servicio militar para voluntarios de 18 y 19 años

La UE y Chile acordaron profundizar su cooperación comercial y de inversiones

Cómo “Stranger Things” definió la era del algoritmo