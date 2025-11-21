Tendencias

El falso carré de Pampita: cómo es la técnica detrás del look, según su estilista

Un método innovador transformó la imagen de la conductora y desató una ola de comentarios en redes. Zacarías Guedes contó a Infobae el paso a paso

Guardar
Pampita lució un falso carré
Pampita lució un falso carré en la gala solidaria del Hipódromo de Palermo, obra del estilista Zacarías Guedes (@pampitaoficial)

Pampita, siempre sorprende. Sabe cómo hacerlo. Esta vez, se llevó todas las miradas en una gala solidaria en el Hipódromo de Palermo, al lucir un nuevo look: un peinado carré que generó miles de comentarios en las rede sociales.

El estilismo, que simulaba un corte bob, provocó una oleada de comentarios y especulaciones sobre si la modelo había optado por un cambio radical o si se trataba de una transformación temporal. La propia Pampita aclaró que no era una peluca ni un corte definitivo, lo que incrementó la curiosidad sobre la técnica utilizada para lograr el efecto.

La imagen de Pampita en la alfombra roja, con el cabello corto apenas por debajo de los hombros y una raya al costado, marcó un contraste con su habitual melena larga y lacia. Pero, ¿qué es lo que se hizo? ¿Cómo lo hizo?

La modelo sorprendió al público
La modelo sorprendió al público y generó debate en redes con un look que imitaba un corte bob

El responsable de este cambio fue el estilista Zacarías Guedes, quien anticipó el misterio en redes sociales al publicar una foto enigmática de la modelo antes del evento. El resultado fue un falso carré, también conocido como falso bob, que permitió a Pampita renovar su imagen solo por una noche sin recurrir a las tijeras.

Guedes compartió los detalles a Infobae sobre el nuevo estilo de Pampita y explicó cómo trabajó junto al equipo para lograr un cambio de imagen que sorprendió a todos en uno de los eventos destacados de la temporada. “Con Caro laburamos hace muchísimos años y siempre buscamos la manera de sorprender y de traer un poco de moda en ciertos eventos que está bueno como el factor sorpresa”, dijo Guedes.

La decisión, contó el estilista, nació tras recibir imágenes del vestido que luciría Pampita. “En un principio, iba a ser el mismo vestido, pero en dorado. A mí se me había ocurrido que, si el vestido era dorado, ella que es morocha, hacerla toda el pelo más rubio”, explicó. La estrategia cambió cuando optaron por un diseño plateado. A partir de ese momento, el objetivo fue “morocho y corto, o sea, su color de pelo y corto”, detalló.

El estilismo, conseguido sin tijeras
El estilismo, conseguido sin tijeras ni peluca, provocó especulaciones sobre un cambio radical (@pampitaoficial)

El estilista describió el proceso como “un trabajo artesanal que lleva muchísimo tiempo”, resaltando que “básicamente, no uso peluca ni media peluca”. “Yo juego con las extensiones, pero me gusta que el pelo se vea natural y que se vea la raíz real de cada uno, que el frente sea real de cada uno”, aseguró a Infobae. El método incluyó esconder el pelo con trenzas y aplicar extensiones desde la raíz. Guedes contó que ambos se decidieron por un look lacio y moderno, descartando la idea del cabello dorado para no generar un contraste incómodo con el vestido plateado.

El resultado generó sorpresa entre los asistentes al evento. “La gente, apenas entramos al evento, la miraban a ella, se quedaban todos tan sorprendidos y después me preguntaban a mí si era de verdad que se había cortado el pelo, si era un truco, o lo que sea. Desde el vamos, la gente preguntaba si era de verdad o no”, relató Guedes en diálogo con Infobae. El estilista confirmó que Pampita no se cortó realmente el cabello: “Es, como te digo, es un fake. Que ya al otro día se saca todo esto que construimos y está superintacto”.

Con experiencia en alfombras rojas internacionales y Fashion Week de París, Guedes señaló que la clave está en la confianza y la creatividad compartida con el círculo profesional de Pampita. “Todo lo que hago, lo craneo, trato de buscar la manera de siempre estar sorprendiendo, de siempre estar a la vanguardia, pero a la vanguardia de crear algo nuevo, algo que no se ha hecho”, puntualizó.

Zacarias también es conocido por trabajar con otras figuras relevantes del espectáculo y la música. Entre ellas se destacan Tini Stoessel, Nathy Peluso y Oriana Sabatini.

El método incluyó esconder el
El método incluyó esconder el cabello con trenzas y colocar extensiones desde la raíz

El impacto del peinado se reflejó de inmediato en las plataformas digitales. El look de Pampita se volvió viral, con numerosos elogios y también con especulaciones sobre si llevaba una peluca. La tendencia del falso carré, popularizada en redes como TikTok, se consolidó como una opción de moda para quienes desean experimentar con su imagen de manera temporal.

El evento, realizado el 19 de noviembre, reunió a destacadas personalidades del espectáculo y la sociedad porteña bajo un estricto código de vestimenta.

Las mujeres lucieron fascinators y los hombres optaron por el clásico black tie, aportando sofisticación a la gala. Pampita eligió un vestido plateado cubierto de destellos, creación de Marcelo Giacobbe, que combinó con un blazer blanco para acentuar su estilo moderno.

La tendencia del falso bob
La tendencia del falso bob se consolidó como una opción viral para renovar imagen sin cortes permanentes (@pampitaoficial)

Su pareja, Martín Pepa, la acompañó con un smoking blanco, moño negro y camisa al tono, mientras que Benjamín Vicuña, presente junto a Anita Espasandín, optó por un traje negro sin corbata. Espasandín destacó con un vestido negro ajustado, transparencias y accesorios plateados

Uno de los aspectos más comentados de la noche fue la presencia conjunta de Pampita y Benjamín Vicuña, ambos acompañados por sus actuales parejas. La interacción entre los ex fue cordial y visible: posaron juntos, compartieron sonrisas y mostraron una relación armoniosa, reflejando la madurez de sus vínculos personales en un contexto de compromiso social.

Temas Relacionados

PampitaFalso carréHipódromo de PalermoBarón BZacarías Guedes

Últimas Noticias

Receta de cheesecake de durazno sin horno, rápida y fácil

Si se busca un postre fresco y delicioso que no requiera horno, esta tarta cremosa es la opción ideal. Frutal y muy simple de preparar, es perfecta para sorprender en cualquier ocasión con un sabor irresistible

Receta de cheesecake de durazno

Matemática y engaño: cómo fue la escena de estafa más sutil del cine argentino

En Nueve Reinas, el truco financiero logró confundir incluso a quienes manejan dinero a diario

Matemática y engaño: cómo fue

Cómo funciona la innovadora pasta dental que promete regenerar el esmalte y transformar el cuidado bucal

Investigadores británicos desarrollaron una fórmula basada en queratina capaz de crear una barrera protectora sobre la superficie, restaurar la función original del diente y reducir la sensibilidad

Cómo funciona la innovadora pasta

Clementine Vaughn, la hija de Claudia Schiffer, conquista Nueva York y revive el legado familiar

La hija de la modelo causó impacto en redes sociales por su increíble parecido y por su forma de vestir en su cumpleaños en Nueva York

Clementine Vaughn, la hija de

Cuando las manos frías no se relacionan con el clima: qué es el síndrome de Raynaud y cómo controlarlo

Este fenómeno, frecuente en mujeres jóvenes, puede esconder un desorden circulatorio más allá de la temperatura ambiente. Qué signos tener en cuenta y cómo mejorar el bienestar en la vida diaria, según expertos de Mayo Clinic

Cuando las manos frías no
DEPORTES
La joya del fútbol argentino

La joya del fútbol argentino que impresionó al Bayern Múnich: la millonaria cláusula que tendría que pagar

El balance de Javier Frana tras la eliminación en la Copa Davis: “Perdimos una serie, pero ganamos muchas otras cosas”

Franco Colapinto declaró quién es su favorito para ser campeón de la Fórmula 1 entre Verstappen, Norris y Piastri

Nuevo capítulo en el juicio del Crashgate que mantiene en vilo a la F1: la ilusión de Felipe Massa con el título de 2008

Franco Colapinto afrontará la última práctica libre y la clasificación del GP de Las Vegas: hora, TV y todo lo que hay que saber

TELESHOW
Migue Granados contó el sencillo

Migue Granados contó el sencillo método que utilizó para adelgazar más de 20 kilos: “Estoy en plan bajar de peso”

Eugenia Tobal se mostró grabando en medio de los rumores sobre su salida de MasterChef Celebrity

La conmovedora foto de Nicolás Vázquez en Nueva York para recordar a su hermano Santiago: “El mismo amor”

Así fue el paso de Ibai Llanos por Rosario: del mejor asado de su vida al colegio de Messi

Lissa Vera se sinceró sobre el conflicto interno de Bandana: “Los códigos se están empezando a romper”

INFOBAE AMÉRICA

Un terremoto en el centro

Un terremoto en el centro de Bangladesh dejó al menos nueve muertos y más de 300 heridos

Cómo funciona la innovadora pasta dental que promete regenerar el esmalte y transformar el cuidado bucal

China reorienta sus cruceros para evitar Japón en medio de las tensiones diplomáticas

Los documentos del Congreso de Estados Unidos sacan a la luz el rol secreto de Jeffrey Epstein en las elecciones de Israel

Los exportadores brasileños de café celebraron la eliminación de los aranceles de Estados Unidos al sector: “Es una victoria histórica”