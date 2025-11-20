Quién fue Norma Nolan, la única argentina coronada Miss Universo: su elección de vida, lejos de las pasarelas

Norma Nolan es hasta hoy la única argentina coronada Miss Universo; su vida se desarrolló lejos de las pasarelas y rodeada de libros, tras alcanzar el triunfo en 1962

La noche del viernes 21 de noviembre, el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia, será escenario de la gala 74 de Miss Universo, certamen que reúne a más de cien representantes internacionales.

Aldana Masset, proveniente de Valle María, Entre Ríos, es la candidata que llevará la bandera argentina en la competencia. Su participación cobra especial significado por el recuerdo de Norma Nolan, única argentina en haber alcanzado la corona universal, quien falleció el 20 de agosto de este año.

Norma Nolan, la reina que hizo historia

Mucho antes de que la cobertura global y las redes convirtieran a las misses en celebridades inmediatas, Norma Nolan inscribió su nombre en un puesto singular del certamen mundial. Nacida en Venado Tuerto, Santa Fe, el 22 de abril de 1938, se mudó joven a Buenos Aires para estudiar secretariado y dar sus primeros pasos en el modelaje televisivo. Su vida cambió definitivamente el 1 de julio de 1962, fecha en la que fue coronada Miss Argentina en el histórico Club Español porteño.

Apenas dos semanas más tarde, el 14 de julio, la santafesina se impuso entre 51 candidatas de todo el mundo y recibió de manos de la alemana Marlene Schmidt la corona de Miss Universo en el Miami Beach Auditorium, Estados Unidos. Nolan logró el máximo galardón a los 24 años, alzándose como la única argentina —hasta la fecha— en ostentar el título.

Entre coronas y responsabilidades internacionales

El triunfo de Nolan impulsó a la joven argentina a un año intenso de compromisos. Pisó escenarios de Europa y América para cumplir la ajetreada agenda que acompaña al título. Además de la copa dorada y los 15.000 dólares entregados como premio, transformó su imagen en símbolo nacional: una de cada diez niñas nacidas durante los meses posteriores habría recibido el nombre Norma Beatriz, según reportes de la época.

Pero el éxito no estuvo exento de presión. La agenda global impactó en la salud de la miss santafesina: “Hay veces que estoy tan cansada que tengo que obligarme a levantarme, salir a escena, y luego poner una sonrisa”, admitió la propia Nolan en una entrevista.

El legado de Norma Nolan, la única argentina coronada Miss Universo, trasciende las pasarelas: construyó en Miami una vida rodeada de libros y alejada del foco mediático

Durante su reinado, se dedicó a dar a conocer la cultura argentina en el exterior y trabajó junto a diseñadores locales e internacionales. Tras entregar la corona, siguió vinculada como jurado en competencias y como modelo en diferentes países, sobre todo Inglaterra.

Redefiniendo destinos: la librera de Collins Avenue

Lejos de la expectativa de una carrera permanente en las pasarelas, Norma Nolan optó por construir otro destino. En la segunda mitad de los años 60, se casó con un ciudadano italiano de apellido Zanotti, con quien tuvo a su hija, Zita Norma. La familia se estableció en Miami, donde Nolan encontró su verdadero refugio ―y su universo propio― al frente de una librería sobre la transitada avenida Collins.

Para quienes la conocieron, esa elección fue el reflejo de una personalidad reservada, atenta al valor de la intimidad y el conocimiento. “Me fascina este presente, mi universo ahora son los libros”, compartió en una de las pocas declaraciones públicas. Hasta los últimos años, mantuvo la costumbre de volver dos veces por año a su Venado Tuerto natal.

La comunidad local reconoció su trayectoria declarándola Ciudadana Ilustre y celebrando sus logros, que la convirtieron en referente, incluso para generaciones que no la vieron coronarse.

Últimos años y despedida

Huérfana de la exposición que implica la realeza mediática actual, Nolan priorizó la familia y una vida lejos de los focos. Su rutina en Miami giraba alrededor de la librería y del cariño de su hija y sus nietos. Incluso cuando recibió propuestas de entrevistas o eventos de homenaje, eligió el bajo perfil. Una carta manuscrita, compartida por el historiador especializado Marcelo González, es una muestra de su carácter: “Mi experiencia de Miss Universo fue maravillosa y me sentí muy orgullosa por mi país. Han pasado muchos años, y los recuerdos se han esfumado”.

Norma Nolan falleció el miércoles 20 de agosto de 2025, a los 87 años. La organización Miss Universe le rindió homenaje en sus redes, destacando su elegancia, espíritu pionero y legado.

La figura de Norma Nolan se mantiene vigente. Su huella no solo reside en el brillo de la corona, sino en la decisión de crear una vida propia alejada de la exposición permanente, cerca de los libros y la familia. En cada nueva edición de Miss Universo, su historia adquiere renovada relevancia. Mientras Aldana Masset pisa el escenario internacional en Tailandia, el recuerdo de aquella joven santafesina que conquistó el mundo con discreción vuelve a unir a fanáticos y seguidores del certamen.