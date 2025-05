La representante de Entre Ríos ganó Miss Universo Argentina 2025: fue cantante de Agapornis

La modelo de 25 años, originaria de Valle María, en el departamento de Diamante, va a representar al país en el certamen mundial que se celebrará en Tailandia

La entrerriana Aldana Masset, originaria de Valle María en el departamento de Diamante, se coronó como Miss Universo Argentina 2025. Esta victoria le otorga la oportunidad de representar al país en el certamen mundial que se celebrará en Tailandia.

Según informó el medio local El Once, Masset se destacó en una reñida competencia, superando a su rival de La Pampa al sortear con éxito los desafíos del jurado y cautivar con su discurso.

“Como cantante, aprendí que no hay escenario pequeño para proyectarse y llegar a los corazones de los demás. Como Miss, aprendí que lo que brilla no es la corona, sino las acciones que la sostienen. Como mujer, entendí que lo más poderoso es una mujer decidida a hacer historia con su propia historia”, expresó Masset en la etapa final del concurso.

La entrerriana Aldana Masset fue elegida Miss Universo Argentina 2025 (Foto: Instagram @aldumasset)

Ya entre las seis mejores del certamen, y en la previa a que el jurado tome la decisión final, Masset afirmó: “Hoy estoy acá porque creo que esta es una plataforma, no solamente de belleza, sino de propósito. Creo que realmente con mi historia de verdad puedo inspirar a otras personas, ya que he tenido logros, pero también vulnerabilidades. Como mujer, que ama la música y la utiliza como una forma de comunicar, quiero alzar mi voz y dar a conocer que la verdadera belleza empieza cuando abrazamos nuestra historia y la transformamos en fortaleza”.

Aldana Masset, de ex vocalista de Agapornis a Miss Universo Argentina 2025

Aldana Masset combina una formación artística integral con un recorrido multifacético que la distinguió entre las candidatas de esta edición. Su historia es la de una mujer que desde muy joven apostó por la expresión escénica, el canto y la moda, y que hoy se plantó con seguridad y determinación en el certamen de belleza gracias a su paso por los escenarios, de la mano de Agapornis.

Seguidora de esa banda de cumbia pop desde chica, tuvo la posibilidad de convertirse en su cantante en 2022 tras la renuncia de Melina Lezcano. Este logro representó un punto de inflexión en su carrera. La exposición, las giras y los escenarios reforzaron su perfil artístico y la hicieron más popular.

“Empecé a trabajar como modelo desde muy pequeña, al igual que en los concursos de belleza. Siempre me gustó todo este mundo, siento que nací para esto. No tengo recuerdo que no sea cantando frente a un espejo, caminando con zapatos en los pasillos y haciendo shows a toda mi familia”, recordó la joven.

A pesar de haber formado parte de la banda durante solo un año, contó que fue un aprendizaje muy intenso que le permitió ganar mucha seguridad y confianza en sí misma. Esa experiencia fortaleció sus capacidades para enfrentar a grandes públicos y momentos de presión, habilidades que le sirvieron en el camino hacia Miss Universo Argentina.

Aldana no solo es modelo profesional, sino también influencer y asesora de imagen, una formación que le permite proyectar una estética coherente con su personalidad y mensaje.

Tras participar en Miss Universo Argentina 2019, la entrerriana Aldana Masset logró coronarse en 2025 (Foto: Instagram @aldumasset)

“Participé en Miss Universo Argentina en el año 2019, después de eso me quedé con ganas de más. Soy una persona que cree en las segundas oportunidades, por eso después de prepararme mucho y visualizarme en este escenario tan grande, decidí este año volverlo a intentar”, admitió.

Hace poco decidió darle un nuevo impulso a su carrera musical, lanzándose como solista y empezando a escribir sus propias canciones. “Fue una de las cosas más lindas que me pasó, siento que siempre hay que seguir lo que dice nuestro corazón, y eso es lo que hice”, señalo.

Desde hace un año vive en Belo Horizonte, Brasil, junto a su novio futbolista Fausto Vera, que surgió del semillero de Argentinos Juniors y fue vendido inicialmente al Corinthians y ahora juega en Atlético Mineiro. El nacido en Hurlingham supo vestir la camiseta de la Selección Argentina (categorías formativas y Juegos Olímpicos 2021) y actualmente está en el radar de Boca Juniors.

Fausto Vera celebrando su gol ante Uruguay en el Preolímpico 2020 (REUTERS/Luisa Gonzalez)

“Tenemos muchos proyectos como pareja, pero a su vez también nos gusta disfrutar de nuestros momentos, de que cada uno pueda cumplir sus sueños y que el otro sea parte de ellos”, concluyó.