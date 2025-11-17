Receta de matambre arrollado al horno con vino, rápida y fácil

El matambre arrollado al horno con vino es una receta clásica argentina que destaca por su sabor y practicidad (Crédito: Wikimedia)

El matambre arrollado al horno con vino es una de esas recetas clásicas de la cocina argentina que nunca fallan a la hora de impresionar y reunir a la familia. Esta versión rápida y fácil permite disfrutar de toda la jugosidad y sabor del matambre relleno, potenciado por el perfume del vino blanco, sin complicaciones ni largas horas de cocina. Un plato ideal para cualquier ocasión, que puede servirse tanto frío como caliente y siempre luce delicioso en la mesa.

Su origen es bien criollo; el matambre arrollado solía cocinarse, tradicionalmente, hervido o a la parrilla, relleno con verduras, huevo duro y condimentos. Con el tiempo surgieron múltiples variantes: con jamón, queso, zanahorias, o espinaca, y no puede faltar un toque de vino blanco seco durante la cocción, que realza sabores y ayuda a ablandar la carne. Ideal para celebraciones, cumpleaños o el domingo en familia, combinado con salsas o simples rodajas frías como entrada.

Receta de matambre arrollado al horno con vino

La base del matambre arrollado es una pieza de carne vacuna extendida, untada por un lado con mostaza y sazonada con ajo, perejil y especias. Se rellena (según los gustos) con huevo duro, zanahoria en tiras, pimientos morrones asados, rodajas de jamón y queso, o lo que se tenga a mano. El matambre se enrolla firmemente y se ata con hilo de cocina para que conserve su forma durante la cocción, luego se lleva al horno con una mezcla de vino blanco y caldo que aportan humedad y sabor, ayudando a que la carne quede jugosa y el relleno bien fundido.

Esta versión al horno es más simple que el matambre hervido, porque requiere menos manipulación y es más rápido. Se puede preparar el mismo día o dejarlo listo con antelación para comer frío o caliente. Es ideal para acompañar con una ensalada de papas y huevo o un puré rústico, y el vino en la cocción le da un toque diferencial irresistible.

Tiempo de preparación

En total, esta receta te llevará aproximadamente 1 hora y 40 minutos:

Preparación del relleno y armado del matambre: 30 minutos.

Sellado en horno fuerte: 10 minutos.

Cocción al horno con vino: 50-60 minutos.

Reposo para cortar: 10 minutos.

Ingredientes

1 matambre de vaca (1-1,5 kg, limpio)

2-3 huevos duros

2 zanahorias medianas (en tiras)

1 pimiento rojo (en tiras)

100 g de jamón cocido

100 g de queso en fetas (tipo mozzarella o barra)

2 cucharadas de mostaza

3 dientes de ajo picados

1 puñado de perejil fresco picado

Sal y pimienta, a gusto

1 cucharada de ají molido (opcional)

1 cucharada de orégano seco

1 taza de vino blanco seco (250 ml)

1 taza de caldo de verdura o agua (250 ml)

2 cucharadas de aceite de oliva

Hilo de cocina

Cómo hacer matambre arrollado al horno con vino, paso a paso

Precalentar el horno a 220°C.

Extender el matambre sobre la mesa con la grasa hacia arriba y desparejar el grosor si fuera necesario golpeando con un martillo de cocina.

Untar el matambre con mostaza de un lado y espolvorear con ajo picado, perejil, sal, pimienta, orégano y ají molido.

Colocar sobre el matambre el jamón, las fetas de queso, zanahoria y pimiento en tiras, y los huevos duros enteros o en mitades, distribuyéndolos en una línea.

Enrollar firmemente desde uno de los extremos largos, formando un cilindro compacto. Atar bien con hilo de cocina, cerrando los extremos para que el relleno no se escape.

En una asadera para horno, colocar 2 cucharadas de aceite de oliva y dorar el matambre durante 5-10 minutos, girándolo para sellar su exterior.

Agregar el vino blanco y el caldo a la asadera.

Cubrir el matambre con papel aluminio y cocinar en horno a 180°C durante 40 minutos, luego quitar el aluminio y cocinar 10-20 minutos más hasta que se dore, rociando ocasionalmente con los jugos de la bandeja.

Retirar del horno y dejar reposar 10 minutos antes de cortar en rodajas para que el relleno no se desarme.

Servir caliente (o frío), decorando con perejil fresco.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estas cantidades, el matambre arrollado rinde entre 8 y 10 porciones como entrada, o 6-8 porciones si se sirve como plato principal.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de matambre arrollado contiene aproximadamente:

Calorías: 340

Grasas: 22 g

Grasas saturadas: 7 g

Carbohidratos: 6 g

Azúcares: 2 g

Proteínas: 27 g

Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El matambre arrollado al horno puede conservarse en la heladera hasta 3-4 días, cubierto o en un recipiente hermético. Se puede servir frío como fiambre, o recalentar en horno moderado.