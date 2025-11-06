Tendencias

Receta de bannock, rápida y fácil

Un plato tradicional escocés adoptado por comunidades indígenas permite preparar un pan esponjoso en solo 25 minutos, sin levadura ni complicaciones, ideal para acompañar comidas o disfrutar recién hecho

La receta de bannock rápido
La receta de bannock rápido y fácil ofrece un pan plano sin levadura, ideal para quienes buscan practicidad y sabor casero

El bannock es el pan perfecto para quienes buscan algo delicioso, simple y listo en minutos. De raíces escocesas y profundamente adoptado por las comunidades indígenas de América del Norte, este pan plano y esponjoso se destaca por su practicidad: no lleva levadura ni necesita largos tiempos de levado. Se recomienda prepararlo en sartén o al horno con pocos ingredientes, y en menos de media hora se obtendrá un pan casero ideal para acompañar las comidas, meriendas o disfrutar solo, tibio y recién hecho.

En la cultura canadiense y escocesa, el bannock se convirtió en sinónimo de reuniones, historias compartidas y supervivencia. Los escoceses lo preparaban especialmente en festividades, mientras que los pueblos indígenas de América lo adaptaron con ingredientes locales, como la harina de maíz o de trigo recolectada en sus territorios.

El bannock es ideal para cuando se necesita un pan rápido, sin levadura, perfecto para acompañar guisos, sopas o simplemente para untarlo con mermelada o miel.

Receta de bannock rápido y fácil

Se trata de una masa simple a base de harina, polvo de hornear, sal, agua y un poco de grasa (aceite o manteca). Puede prepararse en minutos y es perfecto si se busca una opción sin levadura y sin complicaciones. La textura queda suave por dentro y ligeramente crocante por fuera, ideal para comidas improvisadas o picnics.

Su preparación admite muchísimas variantes: algunos lo prefieren con hierbas, pasas de uva o quesos, pero la receta básica es todo lo que se necesita para un resultado delicioso. Es el pan ideal para quienes valoran lo artesanal y rápido, y se puede personalizar según los gustos con los ingredientes que se tengan a mano.

Tiempo de preparación

Este bannock rápido y fácil lleva aproximadamente 25 minutos en total:

  • 5 minutos para mezclar y amasar los ingredientes
  • 10 minutos de reposo (opcional, para una textura más elástica)
  • 10 minutos para cocinarlo en sartén u horno

Ingredientes

  • 2 tazas de harina 0000 (puede ser común o integral)
  • 1 cucharada de polvo de hornear
  • 1/2 cucharadita de sal
  • 2 cucharadas de aceite neutro (o manteca derretida)
  • 3/4 taza de agua (puede ser un poco más o menos, según absorción de la harina)
  • Opcional: 1 cucharada de azúcar, hierbas secas o semillas

Cómo hacer bannock rápido y fácil, paso a paso

  • En un bol, mezclar la harina, el polvo de hornear y la sal (y azúcar o hierbas, si se usa).
  • Agregar el aceite o manteca derretida y mezclar bien.
  • Incorporar el agua poco a poco, mezclando con una cuchara hasta formar una masa suave. No debe quedar pegajosa.
  • Amasar unos 2 minutos en la mesada, solo hasta integrar. No amasar de más.
  • Formar un círculo de unos 2 centímetros de grosor.
  • Calentar una sartén antiadherente a fuego medio y rociar con un poco de aceite.
  • Cocinar el bannock de 5 a 7 minutos por lado, hasta que esté dorado y cocido en el centro. Si se prefiere, también se puede hacer al horno a 200°C por unos 20 minutos.
  • Dejar enfriar unos minutos sobre una rejilla antes de cortarlo y servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta de bannock rinde aproximadamente 6 porciones medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de bannock contiene aproximadamente:

  • Calorías: 180
  • Grasas: 5 g
  • Grasas saturadas: 1 g
  • Carbohidratos: 30 g
  • Azúcares: 1 g
  • Proteínas: 4 g

Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El bannock se puede conservar a temperatura ambiente, bien envuelto, por hasta 2 días. En la heladera dura hasta 5 días, y también se puede freezar por un mes, siempre bien protegido para mantener su frescura.

