Receta de bannock, rápida y fácil

El bannock es el pan perfecto para quienes buscan algo delicioso, simple y listo en minutos. De raíces escocesas y profundamente adoptado por las comunidades indígenas de América del Norte, este pan plano y esponjoso se destaca por su practicidad: no lleva levadura ni necesita largos tiempos de levado. Se recomienda prepararlo en sartén o al horno con pocos ingredientes, y en menos de media hora se obtendrá un pan casero ideal para acompañar las comidas, meriendas o disfrutar solo, tibio y recién hecho.
En la cultura canadiense y escocesa, el bannock se convirtió en sinónimo de reuniones, historias compartidas y supervivencia. Los escoceses lo preparaban especialmente en festividades, mientras que los pueblos indígenas de América lo adaptaron con ingredientes locales, como la harina de maíz o de trigo recolectada en sus territorios.
El bannock es ideal para cuando se necesita un pan rápido, sin levadura, perfecto para acompañar guisos, sopas o simplemente para untarlo con mermelada o miel.
Receta de bannock rápido y fácil
Se trata de una masa simple a base de harina, polvo de hornear, sal, agua y un poco de grasa (aceite o manteca). Puede prepararse en minutos y es perfecto si se busca una opción sin levadura y sin complicaciones. La textura queda suave por dentro y ligeramente crocante por fuera, ideal para comidas improvisadas o picnics.
Su preparación admite muchísimas variantes: algunos lo prefieren con hierbas, pasas de uva o quesos, pero la receta básica es todo lo que se necesita para un resultado delicioso. Es el pan ideal para quienes valoran lo artesanal y rápido, y se puede personalizar según los gustos con los ingredientes que se tengan a mano.
Tiempo de preparación
Este bannock rápido y fácil lleva aproximadamente 25 minutos en total:
- 5 minutos para mezclar y amasar los ingredientes
- 10 minutos de reposo (opcional, para una textura más elástica)
- 10 minutos para cocinarlo en sartén u horno
Ingredientes
- 2 tazas de harina 0000 (puede ser común o integral)
- 1 cucharada de polvo de hornear
- 1/2 cucharadita de sal
- 2 cucharadas de aceite neutro (o manteca derretida)
- 3/4 taza de agua (puede ser un poco más o menos, según absorción de la harina)
- Opcional: 1 cucharada de azúcar, hierbas secas o semillas
Cómo hacer bannock rápido y fácil, paso a paso
- En un bol, mezclar la harina, el polvo de hornear y la sal (y azúcar o hierbas, si se usa).
- Agregar el aceite o manteca derretida y mezclar bien.
- Incorporar el agua poco a poco, mezclando con una cuchara hasta formar una masa suave. No debe quedar pegajosa.
- Amasar unos 2 minutos en la mesada, solo hasta integrar. No amasar de más.
- Formar un círculo de unos 2 centímetros de grosor.
- Calentar una sartén antiadherente a fuego medio y rociar con un poco de aceite.
- Cocinar el bannock de 5 a 7 minutos por lado, hasta que esté dorado y cocido en el centro. Si se prefiere, también se puede hacer al horno a 200°C por unos 20 minutos.
- Dejar enfriar unos minutos sobre una rejilla antes de cortarlo y servir.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta de bannock rinde aproximadamente 6 porciones medianas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Cada porción de bannock contiene aproximadamente:
- Calorías: 180
- Grasas: 5 g
- Grasas saturadas: 1 g
- Carbohidratos: 30 g
- Azúcares: 1 g
- Proteínas: 4 g
Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
El bannock se puede conservar a temperatura ambiente, bien envuelto, por hasta 2 días. En la heladera dura hasta 5 días, y también se puede freezar por un mes, siempre bien protegido para mantener su frescura.