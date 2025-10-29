Cuáles son los 10 gustos de helado preferidos por los argentinos y qué lugar ocupa el pistacho

La influencia de la gastronomía italiana marca el consumo de helado artesanal en la cultura argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ya no quedan dudas de que el pistacho es uno de los sabores de helado favoritos de los argentinos. En una encuesta entre maestros heladeros, el sabor de raíces italianas se ubicó entre el top ten de los más elegidos, según datos de la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA).

En Argentina, el consumo anual per cápita de helado artesanal alcanza los 7,3 kilogramos, una pasión dulce que trasciende estaciones y generaciones.

Los 10 gustos de helado más elegidos

De acuerdo con una encuesta realizada por AFADHYA entre más de cincuenta heladeros de todo el país, el Top 10 de los sabores más elegidos por los argentinos en 2025 fue:

Dulce de leche granizado Chocolate con almendras Frutilla a la crema Pistacho Sambayón Banana split Dulce de leche Súper dulce de leche Limón Americana

El pistacho, que en años anteriores ocupaba posiciones más bajas, se posiciona ahora en el cuarto lugar, superando a clásicos como sambayón y banana split.

El ranking confirma la vigencia de los sabores tradicionales, pero también evidencia la capacidad de los consumidores argentinos para adoptar nuevas tendencias. La preferencia por el pistacho responde a una demanda cada vez más sofisticada y a la búsqueda de experiencias innovadoras.

El helado, una tradición argentina con raíces italianas

Diego Colaneri, campeón de la Copa Argentina del Helado Artesanal 2024, explicó a Infobae que “el helado artesanal argentino tiene una fuerte influencia de la inmigración italiana, lo que ha dejado un legado en la forma de producir y consumir helado artesanal. Los argentinos lo disfrutan en reuniones familiares y celebraciones, convirtiéndolo en una parte muy importante de la vida social y en momentos de felicidad”.

En tanto, Mariana Paradisi, especialista en helados veganos, afirmó que “este año, el pistacho fue un auge. Argentina, con sus corrientes migratorias, fue muy influenciada por las costumbres europeas, especialmente por Italia, lo que resultó en una gran presencia de la gastronomía italiana, especialmente el helado".

"El argentino ama el helado, lo amamos. Creo que eso nos hizo tan fanáticos. Y, además, creo que lo mejoramos, porque hemos creado sabores como el dulce de leche", subrayó Paradisi.

Por su parte, Pablo Paoli, maestro heladero en Mar del Plata, explicó que “hoy está muy pedido el pistacho, así que creamos un sabor de mousse de limón con crema de pistacho y un chocolate italiano con pistachos”. Paoli remarcó “desde hace un tiempo, el helado pasó a ser el postre preferido en todo el año y no algo de estación. Gracias a eso, creció la variedad de sabores y combinaciones especiales".

La apertura a probar combinaciones novedosas se refleja en el hecho de que el 40% de los consumidores está dispuesto a explorar nuevos sabores, según un estudio realizado por AFADHYA en colaboración con la consultora D’Alessio IROL. Además, casi 9 de cada 10 argentinos consumen helado artesanal durante todo el año, lo que consolida a este producto como un hábito cultural más allá de la estacionalidad.

La cultura del helado artesanal argentino tiene raíces profundas en la inmigración italiana, que dejó una huella indeleble en la forma de producir y disfrutar este postre.

Semana del Helado Artesanal y Noche de las Heladerías 2025

La Semana del Helado Artesanal, que celebrará su 41° edición del 10 al 16 de noviembre de 2025, se presenta bajo el lema “El futuro es artesanal”.

AFADHYA organiza una agenda que incluye la Noche de las Heladerías, el jueves 13 de noviembre, cuando más de 500 locales de todo el país ofrecerán la tradicional promoción 2x1 en cuarto kilo y shows musicales en vivo.

Además, se realizarán donaciones y acciones solidarias a beneficio de las fundaciones Natalí Flexer, Casa Garrahan, Comedor Los Piletones y Casa del Teatro.

Este año, la novedad será el lanzamiento del nuevo sabor Fruta D’Oro, un sorbete de mango y banana con ralladura de lima y granizado de chocolate blanco, creado en conjunto con maestros heladeros en la Escuela Latinoamericana del Helado Artesanal. “La nueva receta es un sorbete, helado al agua, con una combinación vibrante de mango, banana, con lajas de chocolate blanco y ralladura de lima”, destacaron los organizadores.