El nuevo look cómodo y sensual de Antonela Roccuzzo que la China Suárez imitó desde Turquía

La apuesta por prendas relajadas y tonos neutros que impone la esposa de Lionel Messi inspiró a la actriz a repetir el estilo en su guardaropas

Andrea Taboada

Por Andrea Taboada

El look de Antonela Roccuzzo
El look de Antonela Roccuzzo marca tendencia en la moda

El universo de la moda ha encontrado en Antonela Roccuzzo a una de sus figuras más influyentes, capaz de transformar una simple elección de vestuario en tendencia global. Su más reciente aparición en redes sociales, donde compartió su look de partido, evidenció que los skinny jeans han perdido protagonismo frente a los jeans anchos, consolidando así un nuevo básico para la temporada de primavera. La publicación no solo captó la atención de sus seguidores, sino que también generó un notable revuelo en el entorno fashion, reafirmando el poder de Roccuzzo para marcar el rumbo del estilo contemporáneo. Quien no se quedó atrás en repetir este estilo es Eugenia la China Suárez, quien siempre está atenta a las novedades en materia de moda, en particular cuando se trata de estilos vanguardistas, como al que apostó la esposa de Lionel Messi.

El atuendo elegido por Antonela consistió en un conjunto total black que combinó sofisticación y comodidad. La pieza central fue un pantalón de corte recto y estilo sastrero, amplio y relajado, que se aleja de las siluetas ajustadas que dominaron temporadas anteriores. Este pantalón se complementó con un top corto ajustado de una sola manga, que dejó al descubierto su abdomen, aportando un toque sensual y moderno al conjunto.

Minimalismo y comodidad, el nuevo
Minimalismo y comodidad, el nuevo código de estilo según Antonela Roccuzzo

En la imagen, tomada frente a un espejo en un ambiente luminoso, Roccuzzo posó con naturalidad, luciendo el cabello suelto y ligeramente ondulado, y un maquillaje sutil que reforzó su estética minimalista. Los accesorios, como una cartera negra con cadena dorada y un reloj pulsera a juego, junto con zapatos oscuros, completaron el look monocromático que caracteriza su estilo.

La elección de pantalones anchos por parte de Roccuzzo responde a una tendencia más amplia que privilegia la comodidad y el minimalismo. El desplazamiento de los skinny jeans en favor de prendas de corte holgado refleja una búsqueda de equilibrio entre elegancia y confort, alineada con los cambios que atraviesa la moda actual.

La esposa de Lionel Messi
La esposa de Lionel Messi consolida los jeans amplios como el nuevo básico de la temporada de primavera

Este giro estilístico, adoptado por una referente como Roccuzzo, anticipa una ola de imitaciones y confirma que las prendas amplias y relajadas se han convertido en las protagonistas de la temporada. De esta manera, la China ya se mostró en sus redes con pantalones de corte similar, anchos y relajados.

El nuevo look cómodo y
El nuevo look cómodo y relajado que la China Suárez implementó en base al estilo de Antonela Roccuzzo (Instagram)
El estilo de Antonela Roccuzzo
El estilo de Antonela Roccuzzo marca el rumbo de la moda actual, priorizando comodidad y sofisticación
La tendencia en jeans amplios
La tendencia en jeans amplios que impuso Antonela Roccuzzo y que imitó la China Suárez (Instagram)

La repercusión en redes sociales fue inmediata. El posteo de Roccuzzo se llenó de “me gusta” y comentarios elogiosos, entre los que destacaron frases como “Queen”, “Beauty”, “Hermosa y maravillosa”, “Reinona” y “La perfección hecha persona, la esposa del mejor del mundo”. La reacción de la China, quien también forma parte del círculo de celebridades vinculadas al fútbol, sumó un reconocimiento adicional al look, subrayando la influencia de Roccuzzo en el mundo fashion. La interacción de figuras públicas y la avalancha de mensajes positivos evidencian el impacto que tiene cada aparición de la esposa de Lionel Messi en la comunidad digital y en la industria de la moda.

Cada aparición pública se convierte
Cada aparición pública se convierte en un manual de tendencias. La sencillez y la sofisticación se fusionan en una propuesta que conquista tanto a seguidores como a expertos en moda

A lo largo de los últimos años, Antonela Roccuzzo se ha consolidado como un referente de estilo, no solo por su vínculo con el fútbol internacional, sino por la coherencia y sofisticación de sus elecciones estéticas. Fiel a los tonos neutros, las líneas simples y la ausencia de excesos, su imagen transmite una elegancia natural que resulta accesible y replicable para sus seguidores. Cada aparición pública, ya sea en eventos sociales, compromisos laborales o partidos, se convierte en una oportunidad para imponer tendencias y demostrar que la sencillez puede ser sinónimo de glamour.

El minimalismo y la actitud relajada que definen el estilo de Roccuzzo marcan el pulso de la temporada, invitando a priorizar la comodidad sin renunciar a la sofisticación. Su apuesta por prendas amplias y colores sobrios no solo responde a una preferencia personal, sino que establece una guía para quienes buscan inspiración en el mundo de la moda. Así, la influencia de Antonela Roccuzzo trasciende el ámbito deportivo y se consolida como un faro para las nuevas tendencias, en particular para la actriz, quien ya se había hecho notar por seguir las tendencias de moda de Wanda Nara, apenas llegó a Turquía.

Por su estilo Rocuzzo es
Por su estilo Rocuzzo es muy codiciada por todas las revistas de moda

La propuesta de Antonela confirma que la moda actual se inclina hacia la sencillez, la comodidad y la autenticidad, valores que ella representa con naturalidad y que, una vez más, la posicionan como referente indiscutible de la temporada.

