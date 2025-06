Antonela Roccuzzo encendió las redes con una foto en bikini: los comentarios de sus seguidores

La esposa de Lionel Messi revolucionó las redes sociales con una imagen sin retoques en un entorno paradisíaco y relajado (@antonelaroccuzzo)

En medio de la agenda deportiva de Lionel Messi con el Inter de Miami en el Mundial de Clubes, Antonela Roccuzzo volvió a ubicarse entre los temas más comentados de las redes sociales. Lo hizo tras compartir en su cuenta oficial de Instagram una foto en bikini desde una playa de aguas turquesas, acompañada por un breve video en el que se ve a una tortuga marina nadando en las profundidades.

La publicación, que alcanzó cientos de miles de “me gusta” y miles de comentarios en pocos minutos, muestra a la modelo de pie en el mar, con el agua apenas cubriéndole las rodillas. Viste una microbikini negra con detalles blancos, de corpiño triangular y bombacha cavada, atada con tiras en los laterales. Lleva el cabello suelto, húmedo, y sonríe mirando a cámara mientras gira levemente su torso. En su brazo izquierdo luce una pulsera negra y un reloj deportivo, y en el derecho se distingue uno de los tatuajes minimalistas que suele exhibir ocasionalmente en sus posteos, más precisamente, el que dice “Thiago”, el nombre de su hijo mayor.

La escena fue registrada con luz natural y sin retoques evidentes. El entorno de la imagen está dominado por el azul cristalino del mar, sin presencia de otras personas ni elementos que interrumpan el paisaje. La estética limpia y espontánea de la toma refuerza el tono relajado del contenido.

Aunque la locación no fue especificada, podría tratarse de Florida Key, un conjunto de islas en el extremo sur de Estados Unidos donde, en los últimos días, también se mostraron Paulo Dybala y Oriana Sabatini en sus redes personales. Por otro lado, el video que acompaña la foto tiene pocos segundos de duración y muestra una tortuga marina moviéndose lentamente bajo el agua, en un entorno similar al de la imagen principal.

Los comentarios que recibió la publicación fueron una muestra del nivel de impacto que puede generar la mujer del capitán con una sola imagen. Cientos de usuarios coincidieron en elogiar su presencia, su estilo y su vínculo con Lionel Messi. “Dios, qué hermosa que es la mujer del mejor del mundo. Te amo Anto”, escribió una seguidora, en uno de los mensajes más likeados de la publicación. Otras usuarias, expresaron: “La mujer más hermosa de todas” y “La única e irreemplazable, la verdadera reina”, en una seguidilla de halagos que recorrió desde emojis hasta declaraciones de afecto personal.

En paralelo, muchos comentarios masculinos apelaron al humor, a la complicidad con la figura de Messi y a una especie de código no escrito entre fanáticos del fútbol. “No se le mira a la mujer del capitán”, sentenció uno, mientras que otro advirtió: “No la miren, es la mujer del 10”. Entre las respuestas más compartidas también aparecieron frases como “La mujer del capitán en bikini no se likea, muchachos” o “Tranquilos con la mujer del 10”, en un tono que osciló entre la admiración respetuosa y la broma futbolera. Otros comentarios mezclaron la fantasía y el absurdo, como quien preguntó si Messi ya había merendado (“Anto, ¿Leo ya comió?”), o el que simplemente escribió: “Sigan bajando, es la mujer de Capi”.

Con una comunidad de más de 39 millones de seguidores en Instagram, cada publicación de Antonela Roccuzzo multiplica su impacto de inmediato. Su preferencia por este tipo de pantalones posiciona a la prenda como un básico imprescindible para el guardarropa de 2025. Su influencia trasciende lo deportivo y consolida su lugar como referente de estilo a nivel global.

De hecho, para dar cuenta de cómo se pasea entre los looks urbanos y más formales, hace varias semanas fue tapa de la revista Vogue México.

En una de las tomas llevó un conjunto de dos piezas en color celeste, compuesto por chaqueta corta y falda, con bordes en negro que delineaban la silueta. Lo combinó con un top oscuro y accesorios dorados. El peinado era suelto, parcialmente recogido.

En otra de las imágenes capturadas por Lucas Ricci, usó un vestido largo sin mangas, de diseño bicolor: negro ajustado en la parte superior y blanco drapeado desde la cintura hasta el suelo. Lo completó con un collar de cadena dorada gruesa.

Según la publicación, para esta ocasión en particular, incluyó creaciones de Carolina Herrera, Chanel, Pucci, Schiaparelli, Michael Kors Collection y Ankvas, además de joyería de Tiffany & Co.