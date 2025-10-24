Receta de cheesecake de frutos rojos, rápida y fácil

Cheesecake de frutos rojos: frescura, color y textura en una torta fría ideal para compartir - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cheesecake de frutos rojos es un postre irresistible que combina la suavidad de la crema con el toque ácido y fresco de los frutos rojos, ideal para compartir en cualquier ocasión especial o para disfrutar en casa.

Preparar una versión rápida y fácil permite ahorrar tiempo y obtener un resultado digno de pastelería con ingredientes accesibles. La combinación de una base crocante, un relleno sedoso y una cobertura llena de color convierte a este postre en un clásico moderno.

El origen del cheesecake se remonta a la antigua Grecia, aunque la versión actual, con base de galletas y relleno cremoso, proviene de Estados Unidos y se popularizó en todo el mundo.

En Argentina, el cheesecake se convirtió en una opción muy elegida para reuniones, cumpleaños o celebraciones, adaptándose con ingredientes locales y frutos de estación. Esta receta es una excelente alternativa para quienes desean un postre sencillo y vistoso, sin necesidad de horno.

Receta de cheesecake de frutos rojos

Para preparar cheesecake de frutos rojos sin horno, se deben triturar galletitas y mezclarlas con manteca derretida para obtener una base compacta. Sobre esta base se coloca una mezcla cremosa de queso, azúcar y crema, a la que se incorpora gelatina para lograr una buena consistencia. Para finalizar, se prepara una salsa de frutos rojos, que se utiliza como cobertura al momento de servir.

Este método, rápido y sencillo, permite obtener un cheesecake firme y sabroso, ideal para quienes valoran la practicidad en la cocina. El postre se arma en frío, facilitando la tarea y reduciendo significativamente el tiempo total de preparación.

Tiempo de preparación

La preparación de este cheesecake requiere unos 30 minutos, más un tiempo de reposo en la heladera mínimo de 4 horas para lograr la textura ideal. La distribución aproximada es la siguiente:

Base de galletitas: 10 minutos

Mezcla de relleno: 10 minutos

Cobertura y armado final: 10 minutos

Enfriado en heladera: al menos 4 horas

El equilibrio perfecto entre lo dulce y lo ácido en una receta fría, fácil y con ingredientes accesibles. El cheesecake de frutos rojos conquista a todos con su sabor y presentación - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

200 g de galletitas dulces (tipo María)

100 g de manteca derretida

500 g de queso crema

200 ml de crema de leche (nata para montar)

100 g de azúcar

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 sobrecito de gelatina sin sabor (7 g)

50 ml de agua fría (para hidratar la gelatina)

200 g de frutos rojos frescos o congelados (frutillas, arándanos, frambuesas, moras)

2 cucharadas de azúcar extra (para la cobertura)

Jugo de medio limón

Cómo hacer cheesecake de frutos rojos, paso a paso

Triturar las galletitas hasta obtener un polvo grueso. Mezclar con la manteca derretida. Forrar la base de un molde desmontable (20-22 cm) con la mezcla de galletitas, presionando bien. Refrigerar mientras se prepara el relleno. Hidratar la gelatina sin sabor con el agua fría durante 5 minutos. Luego, disolver a baño María o en microondas hasta liquidar por completo. En un bol, batir el queso crema con el azúcar y la esencia de vainilla hasta obtener una textura homogénea. En otro bol, batir la crema de leche a medio punto. Incorporar al queso crema con movimientos envolventes. Añadir la gelatina previamente disuelta y continuar mezclando suavemente hasta integrar. Verter la preparación sobre la base de galletitas y llevar a la heladera para enfriar. Para la cobertura, colocar los frutos rojos en una cacerola con el azúcar extra y el jugo de limón. Cocinar a fuego suave de 5 a 7 minutos hasta obtener una salsa. Enfriar. Una vez cuajado el cheesecake (mínimo 4 horas en la heladera), desmoldar y cubrir con la salsa de frutos rojos. Servir frío.

Receta rápida y sin horno para sorprender con un postre sofisticado, adaptable a cualquier ocasión - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 8 porciones estándar.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de cheesecake de frutos rojos contiene aproximadamente:

Calorías: 390

Grasas: 25 g

Grasas saturadas: 14 g

Carbohidratos: 36 g

Azúcares: 22 g

Proteínas: 6 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El cheesecake de frutos rojos se puede conservar en la heladera hasta 5 días, siempre cubierto, para evitar que absorba olores y mantener su frescura.