Receta de cheesecake de frutos rojos, rápida y fácil

Un clásico de la pastelería internacional adaptado a la cocina cotidiana: este cheesecake de frutos rojos se prepara sin horno, con un resultado fresco, cremoso y lleno de color

Por Celeste Sawczuk

Cheesecake de frutos rojos: frescura,
Cheesecake de frutos rojos: frescura, color y textura en una torta fría ideal para compartir - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cheesecake de frutos rojos es un postre irresistible que combina la suavidad de la crema con el toque ácido y fresco de los frutos rojos, ideal para compartir en cualquier ocasión especial o para disfrutar en casa.

Preparar una versión rápida y fácil permite ahorrar tiempo y obtener un resultado digno de pastelería con ingredientes accesibles. La combinación de una base crocante, un relleno sedoso y una cobertura llena de color convierte a este postre en un clásico moderno.

El origen del cheesecake se remonta a la antigua Grecia, aunque la versión actual, con base de galletas y relleno cremoso, proviene de Estados Unidos y se popularizó en todo el mundo.

En Argentina, el cheesecake se convirtió en una opción muy elegida para reuniones, cumpleaños o celebraciones, adaptándose con ingredientes locales y frutos de estación. Esta receta es una excelente alternativa para quienes desean un postre sencillo y vistoso, sin necesidad de horno.

Receta de cheesecake de frutos rojos

Para preparar cheesecake de frutos rojos sin horno, se deben triturar galletitas y mezclarlas con manteca derretida para obtener una base compacta. Sobre esta base se coloca una mezcla cremosa de queso, azúcar y crema, a la que se incorpora gelatina para lograr una buena consistencia. Para finalizar, se prepara una salsa de frutos rojos, que se utiliza como cobertura al momento de servir.

Este método, rápido y sencillo, permite obtener un cheesecake firme y sabroso, ideal para quienes valoran la practicidad en la cocina. El postre se arma en frío, facilitando la tarea y reduciendo significativamente el tiempo total de preparación.

Tiempo de preparación

La preparación de este cheesecake requiere unos 30 minutos, más un tiempo de reposo en la heladera mínimo de 4 horas para lograr la textura ideal. La distribución aproximada es la siguiente:

  • Base de galletitas: 10 minutos
  • Mezcla de relleno: 10 minutos
  • Cobertura y armado final: 10 minutos
  • Enfriado en heladera: al menos 4 horas
El equilibrio perfecto entre lo
El equilibrio perfecto entre lo dulce y lo ácido en una receta fría, fácil y con ingredientes accesibles. El cheesecake de frutos rojos conquista a todos con su sabor y presentación - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 200 g de galletitas dulces (tipo María)
  • 100 g de manteca derretida
  • 500 g de queso crema
  • 200 ml de crema de leche (nata para montar)
  • 100 g de azúcar
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 sobrecito de gelatina sin sabor (7 g)
  • 50 ml de agua fría (para hidratar la gelatina)
  • 200 g de frutos rojos frescos o congelados (frutillas, arándanos, frambuesas, moras)
  • 2 cucharadas de azúcar extra (para la cobertura)
  • Jugo de medio limón

Cómo hacer cheesecake de frutos rojos, paso a paso

  1. Triturar las galletitas hasta obtener un polvo grueso. Mezclar con la manteca derretida.
  2. Forrar la base de un molde desmontable (20-22 cm) con la mezcla de galletitas, presionando bien. Refrigerar mientras se prepara el relleno.
  3. Hidratar la gelatina sin sabor con el agua fría durante 5 minutos. Luego, disolver a baño María o en microondas hasta liquidar por completo.
  4. En un bol, batir el queso crema con el azúcar y la esencia de vainilla hasta obtener una textura homogénea.
  5. En otro bol, batir la crema de leche a medio punto. Incorporar al queso crema con movimientos envolventes.
  6. Añadir la gelatina previamente disuelta y continuar mezclando suavemente hasta integrar.
  7. Verter la preparación sobre la base de galletitas y llevar a la heladera para enfriar.
  8. Para la cobertura, colocar los frutos rojos en una cacerola con el azúcar extra y el jugo de limón. Cocinar a fuego suave de 5 a 7 minutos hasta obtener una salsa. Enfriar.
  9. Una vez cuajado el cheesecake (mínimo 4 horas en la heladera), desmoldar y cubrir con la salsa de frutos rojos.
  10. Servir frío.
Receta rápida y sin horno
Receta rápida y sin horno para sorprender con un postre sofisticado, adaptable a cualquier ocasión - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 8 porciones estándar.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de cheesecake de frutos rojos contiene aproximadamente:

  • Calorías: 390
  • Grasas: 25 g
  • Grasas saturadas: 14 g
  • Carbohidratos: 36 g
  • Azúcares: 22 g
  • Proteínas: 6 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El cheesecake de frutos rojos se puede conservar en la heladera hasta 5 días, siempre cubierto, para evitar que absorba olores y mantener su frescura.

