Recetas de Halloween: cinco ideas creativas para armar una mesa temática

Las recetas temáticas de Halloween combinan creatividad casera con ingredientes simples y sabores familiares para todas las edades (Imagen Ilustrativa Infobae)

La celebración de Halloween se transformó en un espacio de creatividad gastronómica, donde la cocina casera adquiere protagonismo con propuestas que van más allá de los dulces tradicionales.

Desde platos temáticos hasta bocados decorativos, la ocasión invita a experimentar con ingredientes simples a partir de ideas originales. Tanto niños como adultos suelen disfrutar de sabores familiares presentados de forma inesperada.

A continuación, cinco recetas innovadoras e ideales para compartir en fiestas, reuniones escolares o en familia:

1- Pizzetas tradicionales con forma de momia

Las opciones saladas y dulces presentadas resultan ideales para compartir en fiestas, meriendas y reuniones temáticas (Freepik)

Estas pizzetas temáticas funcionan como plato principal. Su atractivo visual radica en las “vendas” de mozzarella y los ojos aceitados que simulan una momia.

Ingredientes para 12 pizzetas:

250 g de harina de trigo

5 g de levadura seca

1 cucharadita de sal

150 ml de agua tibia

1 cucharada de aceite de oliva

150 ml de salsa de tomate

150 g de queso mozzarella en lonchas o tiras

12 aceitunas negras descarozadas

Orégano seco

Paso a paso:

En un bol, mezclar la harina con la sal. Disolver la levadura en el agua tibia y dejar reposar por 5 minutos. Incorporar la levadura disuelta y el aceite de oliva a la harina. Amasar hasta formar un bollo liso y elástico. Tapar con un paño y dejar leudar durante 1 hora, hasta que duplique su tamaño. Precalentar el horno a 200 °C. Desgasificar la masa y dividir en 12 porciones. Formar bollos y aplastarlos para obtener discos de 8-10 cm de diámetro. Disponer las pizzetas en una placa aceitada o con papel manteca. Cubrir cada base con una cucharada de salsa de tomate. Cortar la mozzarella en tiras finas y distribuir sobre las pizzetas simulando vendas, dejando huecos irregulares. Cortar las aceitunas en rodajas y colocar dos en cada pizzeta para formar los ojos. Espolvorear con orégano. Hornear durante 12 a 15 minutos, hasta que la base esté cocida y el queso funda. Servir tibias o a temperatura ambiente.

2- Salchichas envueltas en hojaldre con forma de dedos de bruja

Halloween invita a experimentar en la cocina con propuestas visualmente impactantes y fáciles de preparar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta convierte simples salchichas en un aperitivo impactante.

Ingredientes:

8 salchichas tipo Frankfurt

1 lámina de masa de hojaldre

8 almendras crudas sin piel

1 huevo batido

Ketchup

Paso a paso:

Dividir la masa de hojaldre en ocho tiras. Envolver cada salchicha dejando un extremo al descubierto. Presionar una almendra en el extremo descubierto de la salchicha para simular la uña. Hacer pequeños cortes superficiales en la masa para imitar los nudillos. Pincelar con huevo batido. Colocar sobre una bandeja y hornear a 200 °C durante 15 minutos. Servir acompañados de ketchup para lograr un efecto de “sangre”.

3- Manzanas verdes rellenas con forma de monstruo

Las manzanas verdes rellenas con forma de monstruo ofrecen una alternativa fresca y saludable a los dulces tradicionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas manzanas aportan frescura y un colorido especial a cualquier mesa.

Ingredientes:

2 manzanas verdes

3 cucharadas de mantequilla de maní

12 mini malvaviscos

Ojos de caramelo o chocolate blanco

Paso a paso:

Lavar bien las manzanas y cortar en gajos grandes, quitando el centro y semillas. Practicar un corte en el centro de cada gajo sin cortar hasta el fondo, para crear la “boca”. Untar la boca con mantequilla de maní. Colocar los malvaviscos como dientes y adherir los ojos en la parte superior del gajo.

4- Tarta salada de calabaza

La tarta salada de calabaza destaca por su color y su versatilidad como plato vegetariano para Halloween (Freepik)

La tarta de calabaza combina sabor otoñal con un color naranja intenso. Funciona como plato principal vegetariano y puede servirse tanto fría como caliente.

Ingredientes:

1 base de masa quebrada

400 g de calabaza pelada

100 g de queso crema

2 huevos

1 cucharadita de comino

Sal y pimienta

Semillas de calabaza

Paso a paso:

Hervir la calabaza hasta tierna y escurrir. Triturar junto al queso crema, los huevos y condimentos. Extender la masa en un molde y pinchar la base. Verter la mezcla y nivelar. Hornear a 180 °C durante 30 minutos. Enfriar y decorar con semillas tostadas.

5- Galletas de vainilla con forma de araña

Galletas de vainilla transformadas en simpáticas arañas convierten la repostería clásica en una experiencia lúdica (Freepik)

Las galletas de vainilla con forma de araña transforman la receta clásica en una opción lúdica para Halloween. La masa resulta crujiente y aromática, y la decoración aporta el aspecto temático.

Ingredientes:

200 g de manteca a temperatura ambiente

160 g de azúcar

2 huevos

400 g de harina

2 cucharaditas de esencia de vainilla

1 pizca de sal

25 bombones redondos de chocolate o similares

Glaseado blanco y negro para decorar

Paso a paso:

Batir la manteca y el azúcar hasta obtener una crema suave y homogénea. Agregar los huevos y la esencia de vainilla; mezclar bien. Incorporar la harina con la pizca de sal y trabajar hasta lograr una masa compacta. Cubrir con film y refrigerar 20 minutos. Precalentar el horno a 180 °C. Formar pequeñas bolitas del tamaño de una nuez y disponerlas en una bandeja con papel manteca, separadas unas de otras. Aplastar suavemente cada bolita. Hornear durante 10-12 minutos, hasta que tomen color en los bordes. Retirar y dejar entibiar. Colocar un bombón sobre cada galleta aún tibia para que quede adherido. Dejar enfriar completamente y luego dibujar ocho patas y los ojos usando glaseado blanco y negro.