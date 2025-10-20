Tendencias

Recetas de Halloween: cinco ideas creativas para armar una mesa temática

Opciones caseras y fáciles de preparar ofrecen una oportunidad para innovar en reuniones y celebraciones

Guardar
Las recetas temáticas de Halloween
Las recetas temáticas de Halloween combinan creatividad casera con ingredientes simples y sabores familiares para todas las edades (Imagen Ilustrativa Infobae)

La celebración de Halloween se transformó en un espacio de creatividad gastronómica, donde la cocina casera adquiere protagonismo con propuestas que van más allá de los dulces tradicionales.

Desde platos temáticos hasta bocados decorativos, la ocasión invita a experimentar con ingredientes simples a partir de ideas originales. Tanto niños como adultos suelen disfrutar de sabores familiares presentados de forma inesperada.

A continuación, cinco recetas innovadoras e ideales para compartir en fiestas, reuniones escolares o en familia:

1- Pizzetas tradicionales con forma de momia

Las opciones saladas y dulces
Las opciones saladas y dulces presentadas resultan ideales para compartir en fiestas, meriendas y reuniones temáticas (Freepik)

Estas pizzetas temáticas funcionan como plato principal. Su atractivo visual radica en las “vendas” de mozzarella y los ojos aceitados que simulan una momia.

Ingredientes para 12 pizzetas:

  • 250 g de harina de trigo
  • 5 g de levadura seca
  • 1 cucharadita de sal
  • 150 ml de agua tibia
  • 1 cucharada de aceite de oliva
  • 150 ml de salsa de tomate
  • 150 g de queso mozzarella en lonchas o tiras
  • 12 aceitunas negras descarozadas
  • Orégano seco

Paso a paso:

  1. En un bol, mezclar la harina con la sal.
  2. Disolver la levadura en el agua tibia y dejar reposar por 5 minutos.
  3. Incorporar la levadura disuelta y el aceite de oliva a la harina. Amasar hasta formar un bollo liso y elástico.
  4. Tapar con un paño y dejar leudar durante 1 hora, hasta que duplique su tamaño.
  5. Precalentar el horno a 200 °C.
  6. Desgasificar la masa y dividir en 12 porciones.
  7. Formar bollos y aplastarlos para obtener discos de 8-10 cm de diámetro.
  8. Disponer las pizzetas en una placa aceitada o con papel manteca.
  9. Cubrir cada base con una cucharada de salsa de tomate.
  10. Cortar la mozzarella en tiras finas y distribuir sobre las pizzetas simulando vendas, dejando huecos irregulares.
  11. Cortar las aceitunas en rodajas y colocar dos en cada pizzeta para formar los ojos.
  12. Espolvorear con orégano.
  13. Hornear durante 12 a 15 minutos, hasta que la base esté cocida y el queso funda.
  14. Servir tibias o a temperatura ambiente.

2- Salchichas envueltas en hojaldre con forma de dedos de bruja

Halloween invita a experimentar en
Halloween invita a experimentar en la cocina con propuestas visualmente impactantes y fáciles de preparar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta convierte simples salchichas en un aperitivo impactante.

Ingredientes:

  • 8 salchichas tipo Frankfurt
  • 1 lámina de masa de hojaldre
  • 8 almendras crudas sin piel
  • 1 huevo batido
  • Ketchup

Paso a paso:

  1. Dividir la masa de hojaldre en ocho tiras.
  2. Envolver cada salchicha dejando un extremo al descubierto.
  3. Presionar una almendra en el extremo descubierto de la salchicha para simular la uña.
  4. Hacer pequeños cortes superficiales en la masa para imitar los nudillos.
  5. Pincelar con huevo batido.
  6. Colocar sobre una bandeja y hornear a 200 °C durante 15 minutos.
  7. Servir acompañados de ketchup para lograr un efecto de “sangre”.

3- Manzanas verdes rellenas con forma de monstruo

Las manzanas verdes rellenas con
Las manzanas verdes rellenas con forma de monstruo ofrecen una alternativa fresca y saludable a los dulces tradicionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas manzanas aportan frescura y un colorido especial a cualquier mesa.

Ingredientes:

  • 2 manzanas verdes
  • 3 cucharadas de mantequilla de maní
  • 12 mini malvaviscos
  • Ojos de caramelo o chocolate blanco

Paso a paso:

  1. Lavar bien las manzanas y cortar en gajos grandes, quitando el centro y semillas.
  2. Practicar un corte en el centro de cada gajo sin cortar hasta el fondo, para crear la “boca”.
  3. Untar la boca con mantequilla de maní.
  4. Colocar los malvaviscos como dientes y adherir los ojos en la parte superior del gajo.

4- Tarta salada de calabaza

La tarta salada de calabaza
La tarta salada de calabaza destaca por su color y su versatilidad como plato vegetariano para Halloween (Freepik)

La tarta de calabaza combina sabor otoñal con un color naranja intenso. Funciona como plato principal vegetariano y puede servirse tanto fría como caliente.

Ingredientes:

  • 1 base de masa quebrada
  • 400 g de calabaza pelada
  • 100 g de queso crema
  • 2 huevos
  • 1 cucharadita de comino
  • Sal y pimienta
  • Semillas de calabaza

Paso a paso:

  1. Hervir la calabaza hasta tierna y escurrir.
  2. Triturar junto al queso crema, los huevos y condimentos.
  3. Extender la masa en un molde y pinchar la base.
  4. Verter la mezcla y nivelar.
  5. Hornear a 180 °C durante 30 minutos.
  6. Enfriar y decorar con semillas tostadas.

5- Galletas de vainilla con forma de araña

Galletas de vainilla transformadas en
Galletas de vainilla transformadas en simpáticas arañas convierten la repostería clásica en una experiencia lúdica (Freepik)

Las galletas de vainilla con forma de araña transforman la receta clásica en una opción lúdica para Halloween. La masa resulta crujiente y aromática, y la decoración aporta el aspecto temático.

Ingredientes:

  • 200 g de manteca a temperatura ambiente
  • 160 g de azúcar
  • 2 huevos
  • 400 g de harina
  • 2 cucharaditas de esencia de vainilla
  • 1 pizca de sal
  • 25 bombones redondos de chocolate o similares
  • Glaseado blanco y negro para decorar

Paso a paso:

  1. Batir la manteca y el azúcar hasta obtener una crema suave y homogénea.
  2. Agregar los huevos y la esencia de vainilla; mezclar bien.
  3. Incorporar la harina con la pizca de sal y trabajar hasta lograr una masa compacta.
  4. Cubrir con film y refrigerar 20 minutos.
  5. Precalentar el horno a 180 °C.
  6. Formar pequeñas bolitas del tamaño de una nuez y disponerlas en una bandeja con papel manteca, separadas unas de otras.
  7. Aplastar suavemente cada bolita.
  8. Hornear durante 10-12 minutos, hasta que tomen color en los bordes.
  9. Retirar y dejar entibiar.
  10. Colocar un bombón sobre cada galleta aún tibia para que quede adherido.
  11. Dejar enfriar completamente y luego dibujar ocho patas y los ojos usando glaseado blanco y negro.

Temas Relacionados

HalloweenRecetas fácilesComidas dulcesRecetas saladasÚltimas noticias

Últimas Noticias

Las claves para el bienestar de Charlotte Chopin, la mujer que enseña yoga a los 102 años

Esta instructora francesa mantiene una rutina matinal, hábitos sencillos y una comunidad de alumnos que la acompañan en cada jornada, factores que, según comparte, contribuyen a una vida activa y plena

Las claves para el bienestar

Un estudio revela por qué el océano Antártico es crucial para absorber emisiones de carbono

La investigación sugiere que los cambios en la salinidad y temperatura de las aguas influyen en esta dinámica

Un estudio revela por qué

De blazers a cortes definidos, cómo el “power dressing” se impone en el estilo de celebridades y royals

Las prendas estructuradas y los tonos sobrios son clave en la imagen de figuras como Kim Kardashian, Victoria Beckham, Kate Middleton y Meghan Markle

De blazers a cortes definidos,

Casi el 80% de las personas en situación de pobreza enfrenta amenazas ambientales en el mundo

Así lo advirtió un informe de la Universidad de Oxford que relevó condiciones básicas de vida y riesgos como calor extremo, inundaciones, sequías y contaminación

Casi el 80% de las

Estrategias efectivas para enfrentar el jetlag de los viajes y los errores más comunes, según expertos

Especialistas advierten que la adaptación al cambio de huso horario exige planificación anticipada, ajustes progresivos en los hábitos de descanso y selección cuidadosa de la exposición a la luz. Los consejos

Estrategias efectivas para enfrentar el
ÚLTIMAS NOTICIAS
Mataron a una adolescente de

Mataron a una adolescente de 16 años de un balazo en la cabeza durante una fiesta en Paraná

Imputaron y excarcelaron a los detenidos por la pelea entre Hell’s Angels y Tehuelches en La Plata

Se cumple un mes del triple femicidio de Florencio Varela: qué pasará con el expediente

Rechazaron un pedido de Julio De Vido para declarar prescripta la causa por la tragedia de Once

De Tratado de Libre Comercio a “posiciones comerciales”: las cambiantes expectativas sobre la parte no financiera de la ayuda de EEUU

INFOBAE AMÉRICA
La Guardia Costera de Italia

La Guardia Costera de Italia rescató a 91 migrantes y recuperó dos cuerpos en aguas cercanas a la isla Lampedusa

El soporte del gobierno de México a dictaduras de crimen organizado no puede continuar impune

Un avión de carga terminó en el mar tras salirse de la pista del aeropuerto de Hong Kong: al menos dos muertos

El Ejército de Ecuador llevó a cabo un nuevo ataque contra la minería ilegal en el norte del país

Zelensky se mostró dispuesto a dialogar con Trump y Putin en Budapest para discutir el futuro de Ucrania: “Estoy listo”

TELESHOW
Denunciaron a Wanda Nara por

Denunciaron a Wanda Nara por usurpación de marca y Ana Rosenfeld salió a defenderla: la millonaria cifra que le exigen

Matías Alé: “La marihuana me llevó a ser internado y medicado siete veces por día”

Edith Hermida relató el calvario que vive con un hombre que la acosa: “Viene a mi casa”

Las conmovedoras fotos de Pampita con Blanca Vicuña en el Día de la Madre: “Guerrera de la vida”

Mercedes Morán recordó con un conmovedor homenaje a Mariano Castro, el padre de su nieto León