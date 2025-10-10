Cinco películas para descubrir el lado fascinante de las matemáticas

Películas que demuestran que las matemáticas pueden ser apasionantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las matemáticas, muchas veces temidas o incomprendidas, también pueden ser apasionantes, misteriosas y profundamente humanas. Así lo demuestran estas películas que combinan números, lógica y emoción.

Desde thrillers intelectuales hasta historias reales de genios olvidados, aquí van cinco recomendaciones cinematográficas para redescubrir el lado fascinante de las matemáticas.

1. La habitación de Fermat (2007, España)

Matemáticos atrapados resuelven enigmas bajo presión letal

La primera sala de escape. Cuatro matemáticos son invitados a resolver un enigma bajo seudónimos (Galois, Hilbert, Pascal y Oliva) en una habitación que empieza a achicarse si no responden rápido los acertijos.

Este thriller psicológico usa problemas lógicos como motor narrativo con alguna crítica al ego académico. Ideal para quienes aman el suspenso.

2. Moebius (1996, Argentina)

Un tren desaparecido revela paradojas en los túneles porteños

Una obra clave del cine argentino de ciencia ficción. Ambientada en un subterráneo porteño, un tren desaparece misteriosamente, y un joven matemático intenta descifrar qué sucedió.

Inspirada en conceptos topológicos como la cinta de Moebius, esta película explora la complejidad de los sistemas urbanos y las paradojas del infinito. Breve, inquietante y visualmente potente.

3. La fórmula preferida del profesor (2006, Japón)

Un vínculo familiar florece gracias a la pasión por los números

Basada en la novela de Yoko Ogawa, cuenta la historia de un anciano profesor de matemáticas cuya memoria dura solo 80 minutos.

Una asistente doméstica y su hijo descubren, a través de él, la poesía oculta en los números primos, las raíces cuadradas y la belleza de las ecuaciones. Una película delicada, que muestra el poder de las matemáticas para generar vínculos emocionales.

4. Moneyball: el juego de la fortuna (2011, EE.UU.)

Estadísticas redefinen el rumbo de un equipo de béisbol

Aunque no es una película “de matemáticas” en sentido estricto, es un ejemplo brillante de cómo el análisis estadístico puede cambiar un paradigma.

Basada en hechos reales, narra cómo el manager de béisbol Billy Beane (Brad Pitt) usa modelos matemáticos para armar un equipo competitivo con bajo presupuesto. Una oda al poder de los datos.

5. El hombre que conocía el infinito (2015, Reino Unido)

Ramanujan transforma la matemática desde Cambridge

La vida del indio Srinivasa Ramanujan, uno de los matemáticos más importante de los últimos años, quien revolucionó la teoría de números a principios del siglo XX.

Su vínculo con el matemático británico G.H. Hardy en Cambridge pone en primer plano el choque cultural, la pasión por la matemática pura y el reconocimiento tardío del talento fuera del canon académico. Conmovedora y reveladora.

Bonus track: Vivir dos veces (2019, España)

Un profesor enfrenta el olvido con la lógica como compañera

No es una película sobre matemáticas, pero su protagonista, un profesor retirado de lógica matemática que comienza a enfrentar el Alzheimer, nos recuerda que detrás de cada mente brillante hay una historia personal.

Una mirada sensible sobre la memoria, el amor y el legado intelectual. La analogía entre la novia de la infancia y el número pi es sencillamente maravillosa.