Receta de key lime pie, rápida y fácil

El Key Lime Pie es un pastel tradicional de los Cayos de Florida y originado a finales del siglo XIX, que ofrece un equilibrio entre sabores ácidos y dulces.
El pie se compone de una base crocante de galletitas, cubierta por un relleno suave elaborado con jugo y ralladura de lima, y finaliza tradicionalmente con una capa de merengue o crema batida.
Para prepararlo, se debe emplear lima de los Cayos, reconocida por ser más aromática y ácida que la lima común. Aunque cualquier variedad de lima es aceptable como una alternativa válida.
Receta de Key Lime Pie fácil y rápida
La receta rápida y sencilla de Key Lime Pie requiere leche condensada, lo que garantiza una textura suave y cremosa, además de jugo fresco de lima. Para la base, resulta suficiente hornear la mezcla unos minutos o incluso optar por una versión sin cocción.
El postre puede prepararse en formato de porciones individuales o en un molde grande para compartir. La decoración admite variantes según el gusto: desde merengue tostado hasta crema batida y ralladura extra de lima. La clave reside en incorporar suficiente jugo y ralladura de lima, ya que ahí se concentra el carácter distintivo y fresco del Key Lime Pie.
Tiempo de preparación
El tiempo total para preparar esta receta de Key Lime Pie es de aproximadamente 35 minutos, más el tiempo de enfriado en la heladera.
- Preparación de la base: 10 minutos.
- Horneado de la base: 10 minutos (opcional).
- Preparación del relleno: 10 minutos.
- Enfriado en heladera: mínimo 3 horas antes de servir, para que tome cuerpo.
Ingredientes
- 200 g de galletitas dulces tipo María.
- 100 g de manteca derretida.
- 1 lata (400 g) de leche condensada.
- 120 ml de jugo de lima (Key lime o lima común).
- Ralladura de 2 limas.
- 3 yemas de huevo.
- Crema batida o merengue para decorar (opcional).
Cómo hacer Key Lime Pie fácil y rápido, paso a paso
- Triturar las galletitas hasta obtener polvo (hacerlo con procesadora o poner las galletitas en una bolsa y aplastar con un palo de amasar).
- Mezclar las galletitas con la manteca derretida hasta formar una pasta húmeda.
- Forrar con esta mezcla la base y los bordes de un molde para tarta (aproximadamente 22-24 cm de diámetro), presionando bien.
- Llevar al horno precalentado a 180 °C por 10 minutos, o enfriar en heladera si preferir una versión sin horno.
- En un bol, mezclar la leche condensada con las yemas, el jugo y la ralladura de lima, batir hasta obtener una crema uniforme.
- Verter el relleno sobre la base ya fría o apenas tibia.
- Hornear a 160 °C durante 10-12 minutos, solo hasta que el centro apenas tiemble.
- Dejar enfriar a temperatura ambiente, y luego llevar a la heladera por al menos tres horas.
- Antes de servir, decorar con crema batida o merengue y un poco más de ralladura de lima a gusto.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Con estos ingredientes, obtendrás entre 8 y 10 porciones estándar, según el tamaño del molde y los cortes.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Cada porción de Key Lime Pie contiene aproximadamente:
- Calorías: 350
- Grasas: 18 g
- Grasas saturadas: 10 g
- Carbohidratos: 42 g
- Azúcares: 28 g
- Proteínas: 6 g
Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
El Key Lime Pie se puede conservar en la heladera 4-5 días, bien cubierto con film plástico o en recipiente hermético, para mantener su frescura.