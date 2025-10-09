Tendencias

Cómo la actriz Ayo Edebiri se consolidó como ícono global de la moda: sus mejores looks

La estadounidense se destaca por la innovación en sus elecciones de vestuario y por el trabajo conjunto con diseñadores

Pilar Alvarez

Por Pilar Alvarez

Ayo Edebiri destaca como símbolo
Ayo Edebiri destaca como símbolo de autenticidad y sofisticación en la moda internacional (CAMERA PRESS)

La carrera de Ayo Edebiri experimenta un crecimiento continuo, impulsado por su capacidad de adaptación en los ámbitos profesional y estético. Reconocida con premios y nominaciones, la estadounidense trascendió su comienzo como guionista para convertirse en figura habitual de los principales eventos de la moda.

Ganadora de un Emmy y protagonista en títulos como The Bear y After the Hunt, su trayectoria artística se acompaña de una transformación pública que la posiciona como referente para una generación que valora la fusión de creatividad, autenticidad y sofisticación.

Consolidación como referente de estilo

Edebiri inició su recorrido en el mundo del cine, con participaciones en guiones y producciones como Big Mouth y What We Do in the Shadows, antes de asumir roles de actuación y consolidarse frente a cámara. Su salto a la fama, marcado por The Bear y su colaboración con el cineasta Luca Guadagnino en After the Hunt, evidencia su versatilidad y un cambio notable en su estilo público.

Alejada de los patrones convencionales, ha logrado reinventar sus apariciones al colaborar con diseñadores que destacan su potencial para redefinir códigos estéticos.

La designación de Ayo Edebiri
La designación de Ayo Edebiri como embajadora de Chanel marca un hito en su carrera (REUTERS/Mario Anzuoni)

Edebiri eligió resaltar con elecciones de indumentaria que reúnen desenfado y sofisticación, atributos que rápidamente la transformaron en musa y embajadora de firmas internacionales. Este proceso de transformación atrae la atención de la industria, que identifica en su figura un ejemplo de integridad creativa y constante renovación.

La influencia de Danielle Goldberg

Uno de los ejes del actual estatus de Edebiri como referente de estilo es la sinergia desarrollada con su estilista Danielle Goldberg. Juntas exploraron propuestas de casas como Loewe, Thom Browne, Rosie Assoulin y Emilia Wickstead, logrando en cada aparición pública una identidad visual inconfundible. Su enfoque no consiste solo en lucir prendas de autor, sino en reinterpretarlas con un sentido lúdico y experimental.

Este concepto captó la atención de las grandes marcas de lujo, que han contado con la actriz como musa e imagen de sus colecciones, como ocurrió con la reciente alianza con Chanel. Así, Edebiri compone un repertorio visual que oscila entre la innovación y el respeto por la tradición sartorial, integrando guiños personales y homenajes a su trayectoria artística y familiar.

Apariciones memorables en alfombras rojas y pasarelas

1- Chanel Paris Fashion Week

El estilo innovador de Ayo
El estilo innovador de Ayo Edebiri fusiona creatividad, tradición y modernidad (ABACA)

Durante la Paris Fashion Week, Edebiri optó por un conjunto atemporal que refuerza su papel de embajadora de Chanel: una chaqueta negra de silueta estructurada con pantalones de mezclilla de corte recto y dobladillos anchos, reinterpretando el clásico parisino en clave contemporánea.

El accesorio principal fue un bolso acolchado en tono burdeos, que aporta contraste cromático y actitud actual al conjunto. Los zapatos negros de tacón bajo completaron una propuesta fiel a la herencia de la Maison.

2- New York Film Festival — After the Hunt

Las apariciones de Ayo Edebiri
Las apariciones de Ayo Edebiri en alfombras rojas redefinen los códigos estéticos de la industria (ZUMA PRESS)

En la alfombra roja del New York Film Festival para la presentación de After the Hunt, Edebiri eligió un vestido largo de terciopelo negro, escote asimétrico y detalles opacos, lo que permitió acentuar su porte y sofisticación.

Los accesorios fueron mínimos: un brazalete sencillo y un peinado glamuroso con ondas marcadas, evocando el clasicismo de Hollywood actualizado.

3- Premiere de Opus

La colaboración entre Ayo Edebiri
La colaboración entre Ayo Edebiri y Danielle Goldberg impulsa nuevas tendencias en la moda (REUTERS/Mario Anzuoni)

En la premiere de Opus, la actriz brilló con un vestido rojo vibrante de un hombro, compuesto por capas arquitectónicas. El color intenso y el diseño envolvente convirtieron la elección en uno de los momentos visuales más destacados de la temporada.

Sandalias negras de tiras y maquillaje discreto realzaron el protagonismo de la prenda, mientras su actitud desenfadada en la alfombra roja reafirmó su afinidad por la moda de alto impacto.

4- Venice Film Festival

El reconocimiento internacional de Ayo
El reconocimiento internacional de Ayo Edebiri crece tras su éxito en cine y televisión (REUTERS/Yara Nardi)

En la 82ª edición del Festival de Venecia, Edebiri lució un vestido escultural rojo, plisado y con cola voluminosa, acaparando la atención de la prensa y los fotógrafos.

Esta elección cerró un ciclo de eventos de alto perfil, confirmando su capacidad de alternar entre audacia y sofisticación. Los accesorios metálicos y el peinado recogido añadieron un toque final de teatralidad y modernidad.

Tras colaborar en el lanzamiento de la colección Chanel bajo la dirección de Matthieu Blazy durante el Festival de Venecia 2025, fue designada embajadora oficial de la maison francesa unas semanas antes del debut de la colección primavera 2026.

