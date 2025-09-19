La receta de mermelada de naranja y manzana ofrece una opción rápida y fácil para aprovechar frutas de estación - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mermelada de naranja y manzana constituye una alternativa eficiente y sencilla para aprovechar frutas de estación en la elaboración de conservas. Su uso es habitual en desayunos, meriendas y como complemento para postres, yogures o quesos.

La combinación de naranja y manzana permite lograr una preparación equilibrada en dulzura y acidez, beneficiándose de la pectina natural presente en la manzana, lo que facilita alcanzar la textura adecuada sin aditivos.

En la tradición culinaria argentina y de otras partes del mundo, la preparación de mermeladas caseras surgió como respuesta a la necesidad de conservar frutas durante todo el año. Con el desarrollo de recetas rápidas, se puede obtener una mermelada en menos de una hora, ideal para pequeñas cantidades.

Es posible ajustar la proporción de frutas y la adición de especias, como canela o jengibre, según las preferencias individuales o la disponibilidad de ingredientes.

La combinación de naranja y manzana logra un equilibrio perfecto entre dulzura y acidez, gracias a la pectina natural de la manzana

Receta de mermelada de naranja y manzana rápida y fácil

La preparación de la mermelada de naranja y manzana se basa en el corte y cocción conjunta de las frutas junto con azúcar y jugo de limón. Una vez peladas y troceadas, las frutas se cocinan a fuego medio, permitiendo la liberación de jugos y el espesado de la mezcla gracias a la pectina natural.

La textura puede dejarse con trozos visibles o se puede procesar para obtener un resultado uniforme, según los requerimientos del consumidor.

El proceso, al ser rápido, permite obtener una conserva casera en menos de una hora, apta para guardar en frascos esterilizados. La mermelada resultante presenta una textura brillante y un sabor equilibrado.

La mermelada casera puede prepararse en menos de una hora y es ideal para desayunos, meriendas o como complemento de postres

Tiempo de preparación

Tiempo total aproximado: 40 minutos.

Preparación de ingredientes: 10 minutos

Cocción: 25-30 minutos

Ingredientes

2 naranjas medianas (sin semillas)

2 manzanas verdes (tipo Granny Smith o similar)

300 g de azúcar

Jugo de medio limón

100 ml de agua

(Opcional) 1 rama de canela o jengibre fresco rallado

El proceso incluye pelar, cortar y cocinar las frutas con azúcar, jugo de limón y agua, con la opción de añadir canela o jengibre

Cómo hacer mermelada de naranja y manzana, paso a paso

Pelar las naranjas, eliminar la parte blanca y cortar en cubos pequeños, retirando las semillas. Pelar y descorazonar las manzanas, cortarlas en cubos pequeños. Colocar ambas frutas en una cacerola. Agregar el azúcar, el jugo de limón y el agua. Añadir la rama de canela o el jengibre, en caso de utilizarse. Cocinar a fuego medio, removiendo hasta que la mezcla comience a hervir. Bajar el fuego y continuar la cocción, mezclando ocasionalmente, hasta que la fruta esté tierna y la mezcla haya espesado. El tiempo de cocción estimado es de 25-30 minutos. Procesar con minipimer o pisapapas para una textura uniforme, si se desea. Retirar del fuego, eliminar la rama de canela si se utilizó y envasar en caliente en recipientes esterilizados. Dejar enfriar a temperatura ambiente y conservar en refrigeración.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La receta rinde aproximadamente un frasco grande (400-450 g) o dos frascos pequeños (200-225 g cada uno), equivalentes a 15-20 porciones de una cucharada sopera cada una.

La textura de la mermelada puede adaptarse a gusto, desde trozos visibles hasta una mezcla completamente uniforme

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de 20 g aporta aproximadamente:

Calorías: 45

Grasas: 0 g

Grasas saturadas: 0 g

Carbohidratos: 12 g

Azúcares: 11 g

Proteínas: 0,2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La mermelada de naranja y manzana puede conservarse en refrigeración por hasta 3 semanas, siempre almacenada en frascos bien cerrados y previamente esterilizados. Para una conservación más prolongada, se recomienda realizar el sellado al vacío mediante baño María.