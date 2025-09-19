Tendencias

Receta de mermelada de naranja y manzana, rápida y fácil

Preparación casera que combina frutas frescas y especias, ideal para acompañar desayunos o postres, lista en menos de una hora y sin necesidad de aditivos artificiales gracias a la pectina natural de la manzana

Por Celeste Sawczuk

Guardar
La receta de mermelada de
La receta de mermelada de naranja y manzana ofrece una opción rápida y fácil para aprovechar frutas de estación - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mermelada de naranja y manzana constituye una alternativa eficiente y sencilla para aprovechar frutas de estación en la elaboración de conservas. Su uso es habitual en desayunos, meriendas y como complemento para postres, yogures o quesos.

La combinación de naranja y manzana permite lograr una preparación equilibrada en dulzura y acidez, beneficiándose de la pectina natural presente en la manzana, lo que facilita alcanzar la textura adecuada sin aditivos.

En la tradición culinaria argentina y de otras partes del mundo, la preparación de mermeladas caseras surgió como respuesta a la necesidad de conservar frutas durante todo el año. Con el desarrollo de recetas rápidas, se puede obtener una mermelada en menos de una hora, ideal para pequeñas cantidades.

Es posible ajustar la proporción de frutas y la adición de especias, como canela o jengibre, según las preferencias individuales o la disponibilidad de ingredientes.

La combinación de naranja y
La combinación de naranja y manzana logra un equilibrio perfecto entre dulzura y acidez, gracias a la pectina natural de la manzana - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de mermelada de naranja y manzana rápida y fácil

La preparación de la mermelada de naranja y manzana se basa en el corte y cocción conjunta de las frutas junto con azúcar y jugo de limón. Una vez peladas y troceadas, las frutas se cocinan a fuego medio, permitiendo la liberación de jugos y el espesado de la mezcla gracias a la pectina natural.

La textura puede dejarse con trozos visibles o se puede procesar para obtener un resultado uniforme, según los requerimientos del consumidor.

El proceso, al ser rápido, permite obtener una conserva casera en menos de una hora, apta para guardar en frascos esterilizados. La mermelada resultante presenta una textura brillante y un sabor equilibrado.

La mermelada casera puede prepararse
La mermelada casera puede prepararse en menos de una hora y es ideal para desayunos, meriendas o como complemento de postres -(Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo total aproximado: 40 minutos.

  • Preparación de ingredientes: 10 minutos
  • Cocción: 25-30 minutos

Ingredientes

  • 2 naranjas medianas (sin semillas)
  • 2 manzanas verdes (tipo Granny Smith o similar)
  • 300 g de azúcar
  • Jugo de medio limón
  • 100 ml de agua
  • (Opcional) 1 rama de canela o jengibre fresco rallado
El proceso incluye pelar, cortar
El proceso incluye pelar, cortar y cocinar las frutas con azúcar, jugo de limón y agua, con la opción de añadir canela o jengibre - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer mermelada de naranja y manzana, paso a paso

  1. Pelar las naranjas, eliminar la parte blanca y cortar en cubos pequeños, retirando las semillas.
  2. Pelar y descorazonar las manzanas, cortarlas en cubos pequeños.
  3. Colocar ambas frutas en una cacerola. Agregar el azúcar, el jugo de limón y el agua.
  4. Añadir la rama de canela o el jengibre, en caso de utilizarse.
  5. Cocinar a fuego medio, removiendo hasta que la mezcla comience a hervir.
  6. Bajar el fuego y continuar la cocción, mezclando ocasionalmente, hasta que la fruta esté tierna y la mezcla haya espesado. El tiempo de cocción estimado es de 25-30 minutos.
  7. Procesar con minipimer o pisapapas para una textura uniforme, si se desea.
  8. Retirar del fuego, eliminar la rama de canela si se utilizó y envasar en caliente en recipientes esterilizados.
  9. Dejar enfriar a temperatura ambiente y conservar en refrigeración.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La receta rinde aproximadamente un frasco grande (400-450 g) o dos frascos pequeños (200-225 g cada uno), equivalentes a 15-20 porciones de una cucharada sopera cada una.

La textura de la mermelada
La textura de la mermelada puede adaptarse a gusto, desde trozos visibles hasta una mezcla completamente uniforme - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de 20 g aporta aproximadamente:

  • Calorías: 45
  • Grasas: 0 g
  • Grasas saturadas: 0 g
  • Carbohidratos: 12 g
  • Azúcares: 11 g
  • Proteínas: 0,2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La mermelada de naranja y manzana puede conservarse en refrigeración por hasta 3 semanas, siempre almacenada en frascos bien cerrados y previamente esterilizados. Para una conservación más prolongada, se recomienda realizar el sellado al vacío mediante baño María.

Temas Relacionados

Receta de cocinaRecetas dulcesNewsroom BUEÚltimas noticias

Últimas Noticias

Día Mundial del Aperitivo: cuatro recetas fáciles para disfrutar antes de comer

El 19 de septiembre invita a brindar con sabores variados y combinaciones frescas que transforman cualquier reunión en un momento especial

Día Mundial del Aperitivo: cuatro

Cómo prevenir el Alzheimer: las cuatro recomendaciones de la neurociencia para cuidar el cerebro cada día

En vísperas del día mundial de esta enfermedad, que se celebrará el domingo, Ineco compartió estrategias para la prevención y actividades abiertas a la comunidad

Cómo prevenir el Alzheimer: las

¿El agua de lechuga realmente ayuda a dormir? Mitos, verdades y la polémica detrás de esta tendencia viral

Aunque miles replican esta práctica, los especialistas advierten y recomiendan precaución antes de seguir remedios populares que circulan en redes sociales. La palabra de un experto a Popular Science

¿El agua de lechuga realmente

“Envejecimiento más joven”: la rutina de la médica que desafió el paso del tiempo y afirma haber cambiado su edad biológica

Tras superar un episodio de agotamiento severo a los 39 años, Alka Patel diseñó una rutina diaria que integra desde flexibilidad y ejercicio hasta control de estrés y sueño, según detalló a The Independent. Cómo optimizar el bienestar físico y mental

“Envejecimiento más joven”: la rutina

Los secretos de los VILPA, los entrenamientos “rápidos y vigorosos” que podrían transformar la longevidad

Un reciente estudio internacional reveló que este tipo de ejercicio, realizado en menos de un minuto, reduciría el riesgo de mortalidad entre un 44% y un 54%. Cómo sumarlo a la rutina diaria

Los secretos de los VILPA,
ÚLTIMAS NOTICIAS
Bertie Benegas Lynch: “El Riesgo

Bertie Benegas Lynch: “El Riesgo País es el riesgo de los políticos y de los trogloditas que hay en el Congreso”

Tras las fuertes caídas de la última jornada, los bonos soberanos repuntan y el riesgo país retrocede 48 puntos

Día Mundial del Aperitivo: cuatro recetas fáciles para disfrutar antes de comer

La Justicia de Córdoba autorizó la adopción de un bebé que fue abandonado luego de una gestación subrogada

Cómo prevenir el Alzheimer: las cuatro recomendaciones de la neurociencia para cuidar el cerebro cada día

INFOBAE AMÉRICA
La cantidad de turistas en

La cantidad de turistas en Cuba se redujo más del 20 por ciento en lo que va del año

Pakistán confirmó que dará protección nuclear a Arabia Saudita tras sellar un nuevo pacto de defensa

Putin echó a uno de sus asesores más importantes: había intentado convencerlo de que detenga la invasión a Ucrania

Onetti, el más “barroco y cervantino” de los escritores, según Carlos Gamerro

Diente de León, la sencilla planta silvestre que oculta un sofisticado sistema para dispersar sus semillas

TELESHOW
Una joven sorprendió a Darío

Una joven sorprendió a Darío Barassi al contarle por qué está de novia con un hombre mayor: “Me parece bien”

La increíble fobia que Marina Calabró superó gracias a la ayuda de Rolando Barbano: “La voy llevando bien”

El amor en la ruta de la fe: Pampita recordó cómo una peregrinación a Luján fue el inicio de su nueva relación

Noche de tensiones en el Team Lali de La Voz Argentina: quiénes siguen en el equipo y quién fue eliminado

Murió a los 80 años Yaco Monti, figura de la canción melódica y leyenda de San Luis