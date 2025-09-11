Receta de arroz con maíz, rápida y fácil

El arroz con maíz puede servirse como plato principal o acompañamiento de carnes, milanesas y asados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El arroz con maíz es un plato que evoca el corazón de la cocina casera argentina y latinoamericana. Es la típica receta que nos traslada a la mesa familiar, a esas reuniones espontáneas donde lo simple y sabroso manda. Imagina una tarde fresca en la que el aroma a arroz recién hecho y granos de maíz tierno llena la cocina. Esta preparación es tan noble que se adapta a cualquier ocasión, desde una comida entre semana hasta el infaltable acompañamiento de un asado.

El origen del arroz con maíz, aunque humilde, se relaciona con las tradiciones del campo y la búsqueda de recetas rendidoras, económicas y llenas de sabor. En muchas provincias argentinas, el arroz con maíz es casi una costumbre, sobre todo cuando el otoño invita a aprovechar la cosecha de choclo fresco. Hay tantas versiones como cocineros: algunos suman cebolla, otros lo completan con morrón, queso cremoso o hasta un toque de manteca antes de servir. Es una guarnición ideal para milanesas, carnes a la parrilla, o un plato completo si se le agrega huevo duro picado.

Receta de arroz con maíz rápido y fácil

La preparación de este arroz con maíz rápido comienza sofriendo una base de cebolla, que aporta dulzura y profundidad al sabor final. Se añade luego el arroz, que se nacara levemente en el aceite para tomar mejor los aromas, y finalmente se incorpora el maíz, sea en grano fresco o de lata, junto con el líquido necesario para la cocción. El secreto está en dejar que el arroz cocine justo hasta quedar tierno y absorber el sabor del maíz y los condimentos, generando un plato húmedo pero no caldoso, ideal para servir caliente.

El arroz con maíz es un clásico de la cocina argentina, ideal para comidas familiares y reuniones espontáneas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta permite adaptaciones según los ingredientes disponibles en casa. Puede usarse maíz fresco desgranado, congelado o simplemente de lata. Es fundamental elegir un arroz que no se pase fácilmente, de grano largo o doble carolina, para lograr una textura suelta pero jugosa. Al terminar la cocción, podés coronar el arroz con queso rallado, perejil fresco picado o un chorrito de aceite de oliva que realce los sabores.

Tiempo de preparación

La receta completa de arroz con maíz lleva alrededor de 30 minutos:

Preparación y corte de ingredientes: 5 minutos.

Sofrito de cebolla y arroz: 5 minutos.

Cocción del arroz y el maíz: 20 minutos.

Ingredientes

1 taza de arroz tipo largo fino o doble carolina

1 lata de maíz en grano (o una taza de granos frescos o congelados)

1 cebolla mediana

2 cucharadas de aceite (puede ser de girasol u oliva)

2 tazas de agua o caldo (de verduras o pollo)

Sal a gusto

Pimienta a gusto

Opcional: 1 cucharada de manteca, 50 g de queso rallado, perejil fresco picado

La receta admite variantes como la adición de queso rallado, manteca o perejil fresco para potenciar el sabor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer arroz con maíz, paso a paso

Pelar y cortar la cebolla en cubos pequeños. Calentar el aceite en una cacerola a fuego medio. Agregar la cebolla y cocinar hasta que esté transparente, sin dorar. Incorporar el arroz y nacararlo, removiendo para que los granos se impregnen en el aceite y se tornen levemente translúcidos, durante unos 2 minutos. Agregar el maíz escurrido o los granos frescos. Mezclar bien. Verter el agua caliente o caldo sobre la mezcla. Agregar sal y pimienta a gusto. Revolver. Llevar a hervor suave, tapar la olla, bajar el fuego y cocinar durante 18-20 minutos, o hasta que el arroz esté tierno y haya absorbido casi todo el líquido. Apagar el fuego y, si se desea, agregar una cucharada de manteca y queso rallado. Mezclar suavemente. Dejar reposar 5 minutos antes de servir para que los sabores se integren. Terminar con perejil picado si se desea.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estas proporciones, la receta de arroz con maíz rinde 3 porciones como plato principal o 4 porciones como guarnición.

El plato combina arroz de grano largo o doble carolina con maíz fresco, congelado o en lata para lograr una textura suelta y jugosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de arroz con maíz contiene aproximadamente:

Calorías: 220

Grasas: 6 g

Grasas saturadas: 1 g

Carbohidratos: 38 g

Azúcares: 3 g

Proteínas: 5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El arroz con maíz puede conservarse en la heladera, en un recipiente cerrado, hasta 3 días. Para recalentar, se le puede agregar unas gotas de agua y calentar suavemente en sartén o microondas para que recupere humedad y sabor.