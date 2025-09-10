Receta de flan de dulce de leche, rápida y fácil

Este postre es perfecto para preparar con antelación, ideal para quienes desean lucirse sin pasar horas en la cocina (Crédito: Freepik)

El flan de dulce de leche es uno de esos postres que despiertan nostalgia y alegría en cualquier mesa argentina. Probablemente, a muchos les recuerde las sobremesas en casa de la abuela, las reuniones familiares o una visita a la confitería del barrio. Su textura suave, su dulzura característica y ese caramelo irresistible hacen de este flan un clásico infalible, ideal para quienes buscan un toque de sabor patrio con muy poca complicación.

La historia del flan en Argentina se remonta a las tradiciones europeas, especialmente la española y la francesa, pero nuestro toque inconfundible viene de la mano del dulce de leche. En Argentina, el flan suele servirse acompañado de generosos copos de crema chantilly y más dulce de leche por encima, en lo que denominamos “flan mixto”. Existen muchas variantes: desde el flan casero tradicional hasta el de queso, pero el de dulce de leche suele conquistar. Este postre es perfecto para preparar con antelación, ideal para quienes desean lucirse sin pasar horas en la cocina.

Receta de flan de dulce de leche fácil y rápido

Esta receta de flan de dulce de leche es sumamente sencilla y no requiere conocimientos avanzados de repostería. Se prepara con pocos ingredientes y el toque secreto reside en mezclar el dulce de leche directamente con huevos y leche, sin complicaciones. Luego, la cocción se realiza al baño María en el horno, lo que garantiza esa consistencia firme y cremosa que tanto amamos.

El caramelo base no puede faltar y le da ese sabor profundo y color dorado tan característico. Este flan es ideal para preparar el día anterior, ya que el frío realza todos sus sabores y permite un desmolde perfecto.

Tiempo de preparación

La preparación de este flan de dulce de leche lleva aproximadamente 10 minutos para la mezcla y el caramelo, más 1 hora de cocción al horno. El tiempo de enfriado es de al menos 4 horas en la heladera, aunque lo ideal es dejarlo toda la noche para lograr que asienten los sabores y texturas.

Ingredientes

400 g de dulce de leche clásico (no repostero)

4 huevos grandes

500 ml de leche entera

100 g de azúcar (para el caramelo)

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

Cómo hacer flan de dulce de leche, paso a paso

Precalentar el horno a 160°C.

Para el caramelo: colocar el azúcar en una flanera de unos 18-20 cm de diámetro. Llevar a fuego medio y dejar que el azúcar se derrita hasta formar un caramelo dorado. Girar la flanera para bañar el fondo y algo de los bordes. Reservar.

En un bol, batir suavemente los huevos, sin llegar a espumar demasiado.

Agregar el dulce de leche, la leche y la esencia de vainilla (si se usa). Mezclar bien hasta obtener una preparación homogénea.

Volcar la mezcla sobre la flanera acaramelada.

Colocar la flanera dentro de una fuente mayor con agua caliente para cocer a baño María.

Llevar al horno y cocinar durante 60 minutos, o hasta que al pinchar con un cuchillo este salga limpio.

Retirar del horno y dejar enfriar a temperatura ambiente. Luego, llevar a la heladera por al menos 4 horas antes de desmoldar.

Desmoldar con cuidado y servir solo, con crema chantilly o más dulce de leche por encima.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta de flan de dulce de leche rinde aproximadamente 8 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción (1/8 del total) aporta aproximadamente:

Calorías: 270

Grasas: 8 g

Grasas saturadas: 4,2 g

Carbohidratos: 41 g

Azúcares: 39 g

Proteínas: 8 g

Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El flan de dulce de leche casero puede conservarse en la heladera hasta 5 días, siempre bien tapado para que no absorba olores y se mantenga fresco.