Receta de galletitas de almendra con chips de chocolate rápida y fácil

Una opción casera y simple para quienes buscan un dulce irresistible, con textura crocante y corazón suave

Por Celeste Sawczuk

La receta de galletitas de
La receta de galletitas de almendra con chips de chocolate es ideal para quienes buscan un postre casero, fácil y rápido de preparar - (Imagen Ilustratriva Infobae)

Las galletitas de almendra con chips de chocolate representan una opción clásica y deliciosa para quienes buscan un bocadito dulce, casero y fácil de preparar. Este tipo de galletitas suele encontrarse en reuniones familiares, meriendas o como un detalle especial para compartir con amigos. Su combinación de almendras molidas y chocolate resulta irresistible, ofreciendo una textura crocante por fuera y un corazón suave y aromático.

La tradición de incorporar frutos secos en la repostería tiene raíces europeas, pero se adaptó exitosamente en la cocina argentina gracias a la disponibilidad de frutos secos y chocolate de calidad. Estas galletitas son ideales para cualquier estación del año, y pueden prepararse rápidamente, incluso sin experiencia previa en la cocina.

Admiten variaciones como el reemplazo del chocolate negro por chocolate blanco o la incorporación de ralladura de naranja, convirtiéndose así en una receta versátil para todos los gustos.

Receta de galletitas de almendra con chips de chocolate rápida y fácil

La preparación de estas galletitas comienza con la mezcla de manteca y azúcar, a la que se agregan huevo y esencia de vainilla. Luego se incorpora la harina tamizada con polvo de hornear, una pizca de sal y almendras molidas.

Finalmente, se suman los chips de chocolate, logrando una masa fácil de manipular, sin necesidad de enfriar previamente. Esta receta destaca por su rapidez de ejecución y por la posibilidad de obtener resultados óptimos en sólo unos minutos.

El proceso está pensado para que cualquier persona, aunque no tenga experiencia, logre galletitas doradas, crocantes y aromáticas en poco tiempo. Se recomienda dejar enfriar las galletitas tras la cocción para asegurar una textura perfecta antes de su consumo o almacenamiento.

Tiempo de preparación

El tiempo total necesario es de aproximadamente 25 minutos:

  • Preparación de la masa: 10 minutos.
  • Formación de las galletitas y preparación para el horneado: 5 minutos.
  • Cocción en horno: 10 minutos.
La combinación de almendras molidas
La combinación de almendras molidas y chips de chocolate ofrece una textura crocante por fuera y suave por dentro en cada galletita -(Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 100 gramos de manteca a temperatura ambiente
  • 100 gramos de azúcar
  • 1 huevo mediano
  • 150 gramos de harina 0000
  • 80 gramos de almendras molidas
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 pizca de sal
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 100 gramos de chips de chocolate

Cómo hacer galletitas de almendra con chips de chocolate, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180°C. Preparar una bandeja con papel manteca o una lámina de silicona.
  2. Batir la manteca con el azúcar hasta obtener una mezcla cremosa y pálida.
  3. Incorporar el huevo y la esencia de vainilla, mezclando hasta integrar.
  4. Agregar la harina tamizada junto con el polvo de hornear, la sal y las almendras molidas.
  5. Incorporar los chips de chocolate, mezclando suavemente hasta que queden bien distribuidos.
  6. Tomar pequeñas porciones de masa (aproximadamente del tamaño de una nuez) y formar bolitas, ubicándolas en la bandeja con un pequeño espacio entre cada una.
  7. Aplastar suavemente cada bolita con la palma de la mano o una cuchara.
  8. Hornear durante 10 minutos, o hasta que los bordes se vean dorados.
  9. Retirar del horno y dejar enfriar antes de consumir o guardar.
Esta receta admite variantes como
Esta receta admite variantes como chocolate blanco o ralladura de naranja, adaptándose a todos los gustos y preferencias - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con la cantidad de ingredientes detallada, se obtienen aproximadamente 20 galletitas de tamaño mediano.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada galletita (porción individual) aporta aproximadamente:

  • Calorías: 115
  • Grasas: 7 g
  • Grasas saturadas: 2,5 g
  • Carbohidratos: 12 g
  • Azúcares: 6 g
  • Proteínas: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Estas galletitas se conservan en un recipiente hermético a temperatura ambiente hasta 5 días. En épocas de calor, se recomienda guardar en heladera para mantener mejor su textura.

